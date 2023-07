Maak meer gerichte arbeidsmigratie mogelijk...

Arbeidsmigratie zoals een nieuwe Duitse wet mogelijk maakt, zou niet alleen een zuurstofkuur zijn voor onze economie. Ze kan ook het beladen debat over asiel en migratie in een nieuwe plooi leggen.

De Duitse Bundestag heeft een nieuwe migratiewet goedgekeurd die de gerichte instroom van (hoog)opgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie een stuk gemakkelijker maakt. Met die naar Europese normen revolutionaire maatregel hoopt Duitsland een antwoord te bieden op het arbeidstekort als belangrijkste rem op zijn economie.

Daar lopen we hier ook tegenaan. Veel industriebedrijven in het Antwerpse havengebied ondervonden het afgelopen jaar productiehinder door een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. 80 procent van de vacatures in onze regio is een knelpuntvacature. En dat is nog maar een begin. Een vijftal jaar geleden voltrok zich een demografische omslag, waardoor voor elke 100 werknemers op leeftijd die onze arbeidsmarkt verlaten maar een goede 80 jonge krachten instromen. Daardoor moeten we tegen 2030 naar schatting 90.000 extra werkkrachten vinden. Een onmogelijke opgave met de amper 50.000 werkzoekenden in onze regio.

De auteurs Luc Luwel en Andreas Pfeffer zijn respectievelijk gedelegeerd bestuurder en voorzitter van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. De kwestie Door de vergrijzing vinden industriële bedrijven in het Antwerpse havengebied niet genoeg arbeidskrachten. Activering brengt geen soelaas. De oplossing Met een wet naar Duits model kunnen gemotiveerde werkkrachten van buiten de EU naar knelpuntberoepen geleid worden. Ook worden de diploma’s en werkervaring van wie hier al verblijft sneller erkend.

Het enorme leger inactieven biedt evenmin soelaas. Om maar één voorbeeld te geven: van de 243.000 langdurig zieken in Vlaanderen kon de arbeidsbemiddelaar VDAB er vorig jaar maar 4.100 opnieuw naar werk leiden. Pittig detail daarbij is dat de VDAB worstelt met het hoogste ziekteverzuim van zowat alle Vlaamse overheidsdiensten.

Asielzoekers en gezinsherenigers

Voorstanders van open grenzen en een soepeler asielbeleid bedienen zich graag van die cijfers. ‘We hebben al die vluchtelingen hard nodig om onze sociale zekerheid overeind te houden’, luidt de redenering. Maar dat getuigt op zijn minst van weinig inzicht. Amper de helft van de niet-Europese migranten in ons land heeft een job en draagt dus bij. Daarmee bungelen we helemaal aan de staart van het Europese peloton. Een van de redenen is dat een job en een carrière niet de eerste bekommernissen zijn van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en ellende. Een substantieel deel van de asielzoekers en gezinsherenigers is bovendien laaggeletterd en spreekt geen enkele contacttaal zoals Engels of Frans.

Maar zelfs dan doen we het nog heel wat slechter dan Nederland, waar 80 procent van de Oekraïense vluchtelingen aan het werk is. In ons land is dat hooguit 10 à 20 procent - niemand die het exacte cijfer kent.

Ook aan ons activeringsbeleid schort dus duidelijk iets. Maar dat krijgen we op de korte termijn niet rechtgetrokken. Onze kmo’s en grote industriële bedrijven hebben nu volk nodig. Niet over een halfjaar of na de verkiezingen van 2024.

Gezonde werkmotivatie

De enige oplossing, ook voor de Vlaamse economie, is de Duitse: gerichte arbeidsmigratie. Onze ondernemingen staan daar al veel langer achter. Jaar na jaar stijgt het aantal singlepermitaanvragen (combinatie werkvergunning en tijdelijke verblijfsvergunning) door werkgevers. 2022 was met meer dan 12.000 aanvragen een recordjaar. In het overgrote deel van de gevallen ging het om bonafide ondernemers die de zoektocht naar geschikt personeel in de eigen streek hebben opgegeven.

Als kandidaat-migranten een bepaalde score moeten halen op basis van hun opleiding, talenkennis en werkervaring, kan je migratie perfect sturen naar knelpuntberoepen.

Bij dat soort vraaggedreven arbeidsmigratie valt het risico op misbruiken en uitbuiting nooit uit te sluiten. Alleen al op dat punt biedt een objectief, aanbodgedreven systeem zoals het Duitse voordelen. Voor ze in het land worden toegelaten, moeten kandidaat-migranten een bepaalde score halen op basis van hun opleiding, talenkennis en werkervaring. Op die manier kan je de migratie perfect sturen naar knelpuntberoepen.

Wie op eigen initiatief in zo’n procedure stapt, geeft blijk van een gezonde werkmotivatie. Ook de erkenning en de gelijkstelling van diploma’s en relevante werkervaring van wie al in het land verblijft, wordt een stuk soepeler gemaakt. Daarmee kunnen we de kloof met de rest van Europa qua werkzaamheid bij de migrantenpopulatie deels dichten. Als we daar te lang mee wachten, riskeert onze industrie een belangrijk concurrentienadeel tegenover die in onze buurlanden.