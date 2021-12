Maak onze gezondheidszorg pandemiebestendig...

Onze gezondheidszorg is niet aangepast en dus niet voorbereid op toekomstige pandemieën. Vervang de inadequate holderdebolder maatregelen met structurele initiatieven zoals community hospitals, fast teams en populatiemanagers.

Met zijn allen hopen we dat de vierde coronagolf over haar hoogtepunt heen is. Gezondheidswerkers in de eerste lijn en de ziekenhuizen zijn uitgeput en hopen dat de eindmeet van de pandemiemarathon in zicht is.

Toch heeft het er alle schijn van dat dat niet zo zal zijn. De boostervaccins geven wel een (tijdelijk?) antwoord op de dalende immuniteit na twee injecties van het coronavaccin. Maar er is alweer de omikronvariant, die de deltavariant snel zal verdringen wegens zijn hogere besmettelijkheid.

De essentie De auteur : Hans Struyven is algemeen directeur van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen.

De afgelopen vier golven werden telkens met ad-hocmaatregelen te lijf gegaan. Dat gebeurde met wisselend succes, waarbij er één constante was: de onvoorwaardelijke inzet van het zorgpersoneel.

Die bron van inspirerend engagement is stilaan opgedroogd. We zien een grote uitval van zorgkundigen, verpleegkundigen en (huis)artsen, net als de sluiting van afdelingen in woon-zorgcentra en ziekenhuizen, van een spoedgevallenafdeling en van operatiezalen. Ons gezondheidssysteem kraakt in zijn voegen.

Dit is dus geen duurzaam verhaal. De huidige organisatie en het aanbod van de gezondheidszorg is niet meer aangepast aan de toekomstige pandemievraag.

Structurele veranderingen

Een grondige denkoefening over de organisatie en financiering van onze pandemiezorg dringt zich op. Structurele veranderingen zijn noodzakelijk, zowel in de eerste, tweede als derde lijn. Als één ding duidelijk is geworden tijdens deze pandemie is het dat geïntegreerde zorg de toekomst is. Een goed voorbeeld: de in- en uitstroom van patiënten in de ziekenhuizen wordt bepaald door een goede afstemming met de eerste lijn. De silo’s van de gezondheidszorg apart verder laten functioneren is geen optie. Dat geldt niet alleen voor pandemiezorg, maar des te meer ook voor de opvang van het toenemend aantal chronisch zieke patiënten.

Dat roept enkele stevige vragen op. Moet de covidziekenhuiszorg, en in eerste instantie de ICU-zorg, meer geconcentreerd worden? Wat leren we uit de mortaliteitscijfers van de verschillende ziekenhuizen? Moeten we permanente pandemieziekenhuizen of pandemie-ICU’s hebben die snel opschaalbaar zijn? Moeten de diensten ziekenhuishygiëne beter gefinancierd worden en woon-zorgcentra en instellingen voor personen met een beperking bijstaan?

Wat met de nieuwe opdrachten van test-, bron- en contactopsporing, het uitbouwen van informatieve callcenters, en de pandemieopleiding van zorgmedewerkers en de bevolking? Hoe kunnen we de komende breedschalige vaccinatieopdrachten structureel in plaats van ad hoc organiseren?

De eerstelijnszones zouden daarvoor een geschikt vehikel zijn. Functies zoals populatiemanagers en actiecoördinatoren dienen dan toegevoegd aan de eerstelijnszones om die opdrachten te coördineren.

Een community hospital is niet alleen een ‘zieken’huis, maar neemt ook de verantwoordelijkheid om zijn bevolking zo gezond mogelijk te maken en te houden.

Die vorm van community health kan lokaal gestut worden door de nieuwe opdracht van regionale ziekenhuizen als community hospital. Dat is niet alleen een 'zieken'-huis, maar neemt ook de verantwoordelijkheid om de bevolking zo gezond mogelijk te maken en te houden.

Ik denk ook aan lokaal aanwezige ‘fast teams’, die als een soort brandweerkorpsen de personeelsnoden in soms ploeterende zorggemeenschappen (zoals woon-zorgcentra, instellingen voor personen met een beperking en ziekenhuizen) lenigen.

Flexibiliteit zal een sleutelwoord zijn om de opdrachten goed in te vullen in functie van de noden. Heilige huisjes die flexibiliteit in de weg staan, moeten aangepakt worden. Flexibele arbeidscontracten zullen een antwoord zijn op de seizoens- en pandemievariatie in de zorg. De statuten van gepensioneerden en vrijwilligers moeten aangepast worden aan die nieuwe omstandigheden.