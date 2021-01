Maak van bedrijven en burgers motor van energietransitie...

De omslag naar hernieuwbare energie biedt burgers en bedrijven veel economische opportuniteiten. Dat onderbenut potentieel wacht tevergeefs op een wetgevend initiatief in Vlaanderen. Miljoenen private investeringen blijven in de koelkast.

Dat het Grondwettelijk Hof de overgangsmaatregel over de terugdraaiende teller vernietigde, is een serieuze domper voor heel wat Vlamingen die net investeerden in hernieuwbare energie. Mensen met zonnepanelen en een digitale meter moeten net als iedereen een netvergoeding betalen voor hun reële verbruik. Maar er zijn nog verliezers: de sector van de hernieuwbare energie krijgt weer een dreun vanjewelste.

Schermvullende weergave

Hoog tijd dat Vlaanderen wakker schiet en werk maakt van een degelijk langetermijnbeleid. Dat de Vlaamse regering compensaties voor gedupeerden voorziet, klinkt mooi. Dat wijst op een politieke ziekte. De maatregel over de digitale meter was absoluut noodzakelijk en de terugdraaiende teller werd ingevoerd uit angst voor de kiezer. Dat is geen toonbeeld van een gedegen visie.

Heel wat samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en burgers blijven vechten tegen de Vlaamse bierkaai.

Ondertussen heeft Vlaanderen het moeilijk om de streefcijfers voor hernieuwbare energie te halen. Onlangs betaalde Vlaanderen nog zo’n 22,5 miljoen euro aan Denemarken voor een ‘statistische transfer’. Op die manier wordt een deel van de Deense productie bij die van Vlaanderen gerekend. Dat geld had men op een meer strategische manier kunnen besteden in het streven naar meer hernieuwbare energie.

Energiegemeenschappen

Toch hoeft ook dat geen horrorscenario te zijn. Eens te meer dringt een oplossing in de vorm van de decentralisering van het elektriciteitssysteem zich op. Samen flexibiliseren zal sneller dan ooit de norm moeten worden. Maar ook daar blijft het vooralsnog wachten op de wetgever. Midden 2019 kende een lange wetgevende procedureslag in Europa zijn eindpunt. Het Europees Parlement keurde verschillende richtlijnen goed binnen de ‘Clean Energy Package for all Europeans’. Concreet leggen ze onder meer de basis voor de ‘citizen energy communities’ en ‘renewable energy communities’.

Die specifieke vorm van smart grids geeft de netgebruikers (lees: u en ik) de mogelijkheid om samen met buren en partners energie te produceren, op te slaan en uit te wisselen.

Het blijft wachten op de Vlaamse omzetting van de Europese regels, de bijhorende uitvoeringsbesluiten, een sterk faciliterend kader, een efficiënt en sociaal tarifair stelsel en financiering op maat.

Het blijft evenwel wachten op de Vlaamse omzetting van de Europese regels, de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, een sterk faciliterend kader, een efficiënt en sociaal tariefstelsel en financiering op maat. Het voorontwerp voor de decreetwijziging is er, maar het is onduidelijk wanneer het groene licht komt. Ondertussen blijven heel wat samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en burgers vechten tegen de Vlaamse bierkaai.

Half dak

Het samenwerken in smart grids tussen bedrijven of burgercoöperaties, waarbij de vraag naar elektriciteit wordt beïnvloed door het aanbod op dat moment, maakt het bedrijfseconomisch interessanter om extra te investeren in hernieuwbare energie. Vandaag is het logischer om een dak maar voor de helft vol te leggen met zonnepanelen, want zelf kan je slechts die hoeveelheid consumeren.

De randvoorwaarden voor smart grids tussen bedrijven of burgercoöperaties zijn nochtans gunstig. De ontwikkelingen van windmolens en zonnepanelen hebben al hun kantelpunt bereikt.

De randvoorwaarden voor smart grids tussen bedrijven of burgercoöperaties zijn nochtans gunstig. De ontwikkelingen van windmolens en zonnepanelen hebben al hun kantelpunt bereikt. Volgens nieuwe cijfers van IRENA (International Renewable Energy Agency) produceren nieuwe zonneparken en windmolens goedkoper stroom dan elektriciteitscentrales op kolen en gas. Tien jaar geleden waren daar nog gigantische subsidies voor nodig. Ook de markt voor batterijen zal die tendens ongetwijfeld volgen.

Bovendien is het een belangrijke strategische zet. Doordat verbruikspieken van burgers en bedrijven in die smart grids onderling afgevlakt worden, zal het voor de distributienetbeheerder makkelijker worden om het evenwicht van het net te bewaren en kunnen toekomstige dure netinvesteringen vermeden worden. Zeker als we rekening houden met een drastische toename van de elektrische mobiliteit.

Er hangt nog laaghangend fruit aan de boom in de strijd voor CO2-reductie. Maak effectief ruimte voor ondernemers, burgers en coöperaties om werk te maken van een nieuw energiesysteem. Waar wachten we op?

Pieter-Jan Van De Weghe