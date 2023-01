Maak van de Noordzee onze machinekamer van de toekomst...

De Noordzee heeft massa’s potentieel als machinekamer van de industrie en de data-economie van de toekomst. Grijp voluit de zoveelste gouden kans die onze ligging ons biedt en haal de plannen voor een energieatol van onder het stof.

We zijn energie de jongste jaren als een bedreiging gaan zien. We zijn afhankelijk van olie en gas, maar moeten er zo snel mogelijk van af om de luchtverontreiniging en de klimaatopwarming nog een beetje binnen draagbare grenzen te houden. We zijn afhankelijk van leveranciers waar op zijn zachtst gezegd een reukje aan is, zoals Rusland, Saoedi-Arabië of Qatar. En we zijn afhankelijk van nucleaire centrales die we niet in eigen handen hebben en waarvan de leveringszekerheid op zijn best onbetrouwbaar is. De Russische invasie van Oekraïne heeft daar prijsonzekerheid en inflatie aan toegevoegd.

We vrezen een exodus van de energie-intensieve industrie, maar als we de Noordzee gebruiken voor de productie van overvloedige groene energie gebeurt het omgekeerde.

Eigenlijk zijn dat de stuiptrekkingen van een stervend energiesysteem. Een systeem waarbij we afhankelijk waren van andere landen en het vreten voorrang gaven op de moraal. Een systeem waarbij we gewoon betalers waren en de toegevoegde waarde rechtstreeks naar het buitenland vloeide. Een systeem dat talloze oorlogen heeft geïnspireerd, autoritaire regimes in stand heeft gehouden, democratische instellingen heeft ondergraven en aanleiding heeft gegeven tot eindeloze lokale conflicten die zich kristalliseren rond religie, taal, cultuur of stam, maar die eigenlijk draaien om olie of gas.

Onze winderige Noordzee heeft massa's potentieel om de machinekamer van de industrie en de data-economie te worden.

Laten we voluit de gouden kans grijpen die onze ligging aan de Noordzee biedt en de plannen voor een energieatol van onder het stof halen.

De landen rond de Noordzee waren eigenlijk gebaat bij het oude energiesysteem, want zowel het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland genoten ruimschoots van de opbrengsten uit het olie- en gassysteem. Het is niet toevallig dat het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, de twee grootste producenten van olie en gas aan de Noordzee, geen lid (meer) zijn van de EU en dat Nederland een Nexit overwoog. Niemand deelt graag de voordelen van een toevallige goede ligging. Olie en gas verdelen.

Bonanza

Ons land was een van de landen rond de Noordzee die niet genoten van de olie- en gasbonanza. We zijn dus uitstekend geplaatst om niet koste wat het kost vast te houden aan het oude systeem. We zouden de eersten moeten zijn om echte kans te zien om voorgoed van de oude energiedragers af te raken, want we kunnen onze winderige Noordzee uitbouwen tot de machinekamer van de industrie en de data-economie van de toekomst. Tijd om met een nieuwe blik naar de zee te kijken.

De collectieve toekomstplannen voor offshore windinvesteringen op de Noordzee van België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zijn gigantisch. De gegarandeerde elektriciteitsprijzen waartegen de laatste gebieden voor windmolenparken worden geveild, liggen onder de gemiddelde marktprijzen van voor de huidige prijscrisis. Bovendien zien we de aanzet naar grote investeringen om verschillende windparken op zee structureel met elkaar en met het vasteland te verbinden.

Groene waterstof

De explosie van de offshore windenergiecapaciteit gaat de prijs van elektriciteit structureel verlagen en ertoe leiden dat elektriciteitsprijzen bij veel wind zeer laag tot zelfs negatief worden. Dat is nu al regelmatig het geval. Het wordt dan logisch om groene waterstof niet te importeren uit verre landen, maar te produceren op een energieatol in de Noordzee en met pijpleidingen aan land te brengen. Op wind- en zonloze dagen kunnen we elektriciteit maken met de opgebouwde voorraad groene waterstof, met als enige uitstoot water.

We vrezen een exodus van de energie-intensieve industrie, maar als we de Noordzee gebruiken voor de productie van overvloedige groene energie gebeurt het omgekeerde. Bovendien maakt de beschikbaarheid van lokale groene waterstof de industriële conversie naar waterstof mogelijk. Alle sectoren die industriële hitte gebruiken, zoals de chemie, de metallurgie, of de serretuinbouw, hebben er dan belang bij zich dicht bij de Noordzee te vestigen. Ook databedrijven hebben nood aan goedkope energie en kunnen hier hun restwarmte beter gebruiken als grondstof.