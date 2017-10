Maar verder is alles rustig

We zitten op een roetsjbaan van toenemende politieke risico’s. Maar het maakt de financiële markten niets uit, het mag de aandelenpret niet deren.

Een Amerikaanse president wil, onwetend en agressief, het nucleaire arsenaal vertienvoudigen, er weerklinkt onheilspellende oorlogstaal tussen Washington en Pyongyang, de Chinese regering wordt steeds meer Big Brother en Europa dreigt te scheuren. Je wordt van minder nerveus.

De Amerikaanse economie tuft door, maar vooral ondanks en niet dankzij Washington.

Tegelijk hebben velen het idee dat ze de greep op hun leven kwijt zijn door de globalisering, snel veranderende economische structuren en grote sociaal-culturele omslagen die minder zekerheid bieden. Wie het hardst schreeuwt en het meest met de spierballen rolt, loopt weg met de grootste buit. Pessimisten zien een dystopische wereld opdoemen zoals in sciencefictionfilms: de massa wordt tegen elkaar uitgespeeld en opgezet en zoet gehouden met brood en spelen, terwijl de beschaving ten onder gaat door conflicten en de uitputting van de aarde.

De onvrede en de angst komen niet uit het niets. Grote delen van bevolkingen hebben weinig of niet mee geprofiteerd van het economische herstel de afgelopen jaren. Het nationalisme is aan een heropleving bezig. De mensenrechten en de democratie staan onder druk. De wereld boet al een decennium aan vrijheid in.

De frictie tussen de globalisering en het nationalisme zet door. Hoe meer de globalisering de wereld ontsluit, hoe groter de hang van mensen die de boot gemist hebben naar een houvast, een kleinschaliger anker.

In de verschillende grote economische blokken zijn veel politieke risico’s zichtbaar. De Europese kloof tussen noord en zuid is aangevuld met een toenemende verdeeldheid tussen west en oost. Daarbij is het afwachten of de Franse president Emmanuel Macron met zijn keizerlijke houding een voldoende groot hervormingsdraagvlak overhoudt en of de Duitse kanselier Angela Merkel met de FDP als coalitiepartner genoeg stappen zet om de Frans-Duitse as een nieuw elan te geven.

In Amerika heeft de Trump-trein nog geen zinnig spoor gevonden. De economie tuft door, maar vooral ondanks en niet dankzij Washington, en zonder veel loon- en productiviteitsstijgingen. Als Trump blijft inhakken op de vrijhandel, geobsedeerd blijft door triviale kwesties en de geopolitieke spanningen blijft aanwakkeren, is het een kwestie van tijd voor er ingrijpende gevolgen zijn.

Nationalistische denkbeelden komen meer op de voorgrond naarmate het zelfvertrouwen van China groeit. Spanningen in de regio en met het Westen zullen eerder toenemen dan afnemen.

Ook in Azië nemen de risico’s toe. Het is twijfelachtig of de Japanse premier Shinzo Abe na zijn herverkiezing een nieuw mandaat zal aangrijpen om zijn lang beloofde hervormingspijl alsnog in de roos te schieten. Abe zal meer zijn nationalistische inborst laten zien.

TINA

In China krijgt leider Xi Jinping een tweede termijn van vijf jaar. Hij zal economische hervormingen doorvoeren, maar daarbij zal niet de markt leidend zijn, maar van boven af geleid micromanagement met een blijvend grote rol voor de staatsbedrijven. Niet efficiëntie is het belangrijkst, wel de positie van de partij, waarbij steeds meer Xi de partij is en de partij Xi. Nationalistische denkbeelden komen meer op de voorgrond naarmate het zelfvertrouwen van China groeit. Spanningen in de regio en met het Westen zullen eerder toe- dan afnemen.

Ondanks de bovenstaande risico’s blijven veel politici in de ban van TINA: There Is No Alternative. In Europa en Amerika het idee dat de Washington Consensus, het grotendeels op Angelsaksische leest geschoeide economische model dat de afgelopen decennia is uitgegroeid tot ‘hét recept’ voor westerse landen, met wat aanpassingen de beste manier blijft om de wereldeconomie vorm te geven.

In Amerika heerst het idee dat alleen de VS de wereld kunnen leiden. In Europa is de consensus dat Europa alleen via verdere integratie relevant kan zijn. Daar zijn de laatste jaren kanttekeningen bij geplaatst, maar de kern blijft dezelfde, zoals we zien bij de ideeën van Macron en Europese Commissie-voorzitter Juncker.

De economische TINA-houding is dat centrale banken onontbeerlijk zijn om economieën overeind te houden. Weliswaar maken ze nu een begin met hun balansafbouw, maar de vrees is dat ze veroordeeld zijn tot permanente obesitas.

Hopelijk wordt de dystopie uit sciencefictionfilms nooit realiteit. Maar met hun TINA’s planten de grote economische blokken wel de zaadjes voor diepere tegenstellingen binnen en tussen landen.

TINA is ook de Japanse premier Abe bekend: van bij zijn entree staan zijn zinnen op het aanpassen van de grondwet en een krachtiger imago voor Japan. Dat is ook zijn doel de komende jaren.

De Chinese leider Xi koestert een andere TINA: de communistische partij moet almachtig blijven. Alleen via verdere centralisering kan de reus China zijn twee grote doelen realiseren: in 2021 een ‘redelijk welvarende samenleving’ zijn en in 2049 een ‘volledig ontwikkelde staat’. Met andere woorden, een supermacht.

Hopelijk wordt de dystopie uit sciencefictionfilms nooit realiteit. Maar met hun TINA’s planten de grote economische blokken wel de zaadjes voor diepere tegenstellingen binnen en tussen landen.