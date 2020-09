Meer mensen aan het werk: tussen droom en werkelijkheid...

De streefcijfers voor meer participatie op de arbeidsmarkt van België, Vlaanderen en Wallonië komen kakofonisch over. Goede intenties volstaan niet om ze te bereiken.

Uit de gelekte Vivaldi-nota blijkt dat de zeven onderhandelende partijen eindelijk werk willen maken van de participatiegraad. Tegen 2030 moet 80 procent van de 20- tot 64-jarigen aan de slag zijn, zo zegt de nota. Over het federaal objectief van 80 procent kunnen we het eens zijn. Een hoge participatiegraad is een van de betere manieren om de begroting te redden en mensen uit de armoede te halen. Bovendien scoren we bijzonder slecht in Europees perspectief. De Belgische participatiegraad bedraagt slechts 70,5 procent (alle cijfers zijn van eind maart 2020, dus voor de corona-impact), terwijl het gemiddelde van de Europese Unie 73,1 procent is. Een inhaalbeweging is noodzakelijk.

Schermvullende weergave ©doc

De doelstelling van 80 procent is niet onrealistisch. Buurlanden zoals Nederland of Duitsland hebben ze al behaald: Nederland zit op 80,1 procent en Duitsland op 80,6 procent. Het is dus niet onmogelijk, maar ambitieus is het wel. Om in tien jaar de participatiegraad op te trekken met 9,5 procentpunten, moet die jaarlijks stijgen met 0,95 procentpunt. Vijftien jaar geleden lag de participatiegraad in België op 66,8 procent. Dat betekent dat er sindsdien een jaarlijkse toename was van 0,4 procentpunt, in een nochtans vrij positieve economische context. Om de doelstelling van 80 procent te behalen, moet een meer dan dubbele groei worden gerealiseerd. Daarvoor zullen goede intenties niet volstaan.

Ook in Vlaanderen is 80 procent het doel, maar dan te bereiken tegen 2024. Met de huidige participatiegraad van 75 procent is dat 1 procentpunt per jaar. ‘Met 120.000 extra werkenden brengen we de Vlaamse werkzaamheidsgraad in 2024 op 78,6 procent’, lezen we dan weer in de beleidsnota van Hilde Crevits (CD&V), de Vlaamse minister van Werk.

In de Waalse beleidsverklaring worden geen activeringsmaatregelen voorzien. Er wordt alleen ingezet op opleiding.

In Wallonië wordt ook een stijging van 1 procentpunt per jaar nagestreefd, staat in de beleidsverklaring van het Waalse Gewest, ‘om een ​​participatiegraad van 68,3 procent in 2024 te bereiken’. Dan blijft er wel een verschil van 12 procentpunt met Vlaanderen. De doelstelling van Wallonië is lager dan het huidige EU-gemiddelde. Is ze dan wel ambitieus genoeg? Wel, de arbeidsparticipatie bedraagt in Wallonië 64,2 procent terwijl ze in 2010 62,1 procent bedroeg. Dat is een stijging met 2,1 procentpunten in tien jaar.

Het doel om 5 procentpunt in vijf jaar te stijgen, zal niet gehaald worden zonder begeleidende maatregelen. In de Waalse beleidsverklaring zijn geen activeringsmaatregelen voorzien. Er wordt alleen ingezet op opleiding, een belangrijke maar onvoldoende voorwaarde om 120.000 Walen extra aan het werk te zetten; dat aantal is nodig om het doel van 68,3 procent in 2024 te bereiken. Maar op zijn minst hebben de Walen een objectief. Dat kan jammer genoeg niet gezegd worden van de Brusselse regering, in een gewest dat met 62,6 procent de laagste participatiegraad heeft.

Nu komt daar het federale niveau tussen - of boven - fietsen met de doelstelling voor België van 80 procent in 2030. Eerder dan over Vivaldi’s 'Vier seizoenen' gaat het hier over een kakofonie.

Complex land

Bij dat alles is nog geen visie voor België. De werkloosheidsuitkeringen zijn federale materie. Controle en begeleiding zijn een regionale bevoegdheid. Beroepsopleiding is ook gewestelijke materie - tenzij die wordt georganiseerd door het onderwijs, dan is het gemeenschapsmaterie. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beslist over het recht tot werkloosheid, maar de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen gebeurt hoofdzakelijk door de vakbonden. Dat is uniek in de wereld. Nochtans bestaat er ook een speciaal bevoegde federale dienst voor de uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen met 35 vestigingen verspreid over het land: de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW). Deze instelling wordt enkel gebruikt door niet-gesyndiceerden.

De werkloosheidsuitkeringen zijn federale materie. Controle en begeleiding zijn een regionale bevoegdheid. Beroepsopleiding is ook gewestelijke materie - tenzij die wordt georganiseerd door het onderwijs, dan is het gemeenschapsmaterie.

Via de vakbonden loopt het vlotter, is de algemene perceptie. Zij strijken voor hun betaaldienst jaarlijks 175 miljoen euro op. Niet slecht betaald om te betalen. Het bedrag wordt berekend volgens een ingewikkelde formule met als voornaamste parameter het aantal uitbetaalde uitkeringen. Werklozen die geen beroep doen op de vakbonden voor de uitbetaling of die werk vinden, zijn een streep door de niet-transparante rekening van de vakbonden. Naar schatting doet 90 procent van de werklozen beroep op zijn vakbond en slechts 10 procent op de Hulpkas, die overigens mee beheerd wordt door de vakbonden.

Vier maatregelen

Eerder dan te goochelen met doelstellingen die toch niet worden gehaald, zou men beter een visie uitwerken voor België en zijn regio’s met concrete maatregelen. Als we echt een hogere participatiegraad willen bereiken, zijn vier maatregelen nodig:

De taak van de vakbonden herdenken: in plaats van het recht van de werklozen te verdedigen moeten zij partners worden voor werk. Een van de beste manieren om ze daartoe aan te zetten, is hun financieringsmodel te wijzigen. In plaats van ze te financieren op basis van het aantal werklozen moet hun dotatie worden berekend op basis van de participatiegraad. Werklozen verplichten werk te aanvaarden: het alternatief - de werkloosheidsuitkering - is alleen een verzekering voor degenen die bereid zijn te werken maar (tijdelijk) niet in de arbeidsmarkt passen. Werkenden vertroetelen: het verschil tussen werken en niet-werken moet duidelijk voelbaar zijn. Werkloosheid kan geen benoeming voor het leven zijn: wij kunnen niet het enige land ter wereld blijven waar de werkloosheidsuitkering onbeperkt is in de tijd.

Laten we hopen dat de diverse overheden de moed hebben om beslissingen in deze richting te nemen. Anders is het gegoochel met percentages niets anders dan een loze belofte.

Rudy Aernoudt