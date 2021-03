Meer onderzoek naar minderjarige daders

De gruwelijke moord in Beveren roept een belangrijke juridische vraag op: hoe moet het gerecht in zulke gevallen omgaan met minderjarigen?

Ons jeugdbeschermingsrecht werd in 1965 geënt op de basisgedachte dat een kind slachtoffer is van de omstandigheden waarin het opgroeit. Een kind dat een ‘als misdrijf omschreven feit pleegde’, moest worden heropgevoed en beschermd tegen negatieve externe invloeden. De jeugdrechter legde geen straffen op, maar hielp de minderjarige door het uitspreken van maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding.

De jeugdrechter is met zijn beschikbare palet gedwongen tot een onmogelijke spagaat.

Door het belang van het kind voorop te stellen loert het gevaar om de hoek dat de maatschappelijke behoefte aan straf en boetedoening ondergesneeuwd geraakt. Gelet op de leeftijd van de misdadigers in Beveren - 16 en 17 jaar - zal zich de vraag stellen naar een uithandengeving. In dat scenario vervalt men in het andere extreem, dat voorbijgaat aan wetenschappelijke realiteiten over de aard van het kind. De jeugdrechter is met zijn beschikbare palet gedwongen tot een onmogelijke spagaat.

In 2019 heeft de wetgever een koerswijziging ingezet in de aanpak van delinquente minderjarigen. De paternalistische beschermingsvisie ruimt plaats voor een jeugdsanctierecht. Voortaan zal de jongere op zijn verantwoordelijkheid worden aangesproken. De persoonlijke situatie is niet langer de belangrijkste maatstaf. De jeugdrechter kan zich ook laten leiden door de ernst van de feiten en de schade aan het slachtoffer. Voor de zwaarste feiten is een gesloten begeleiding van maximaal zeven jaar mogelijk. Maar de nieuwe sanctiewetgeving is nog niet volledig in werking.

Uitersten

Nu kan de jeugdrechter voor de zwaarste misdrijven alleen kiezen tussen twee uitersten. Aan de ene kant is er het vaak als soft ervaren jeugdbeschermingsrecht, met als zwaarste maatregel de plaatsing in een gesloten instelling tot de leeftijd van twintig jaar. Aan de andere kant is er de uithandengeving, waarbij de minderjarige wordt overgeleverd aan het volwassen strafrecht. Een uithandengeving voor wat zich in Beveren voltrok, zou betekenen dat de minderjarigen voor het hof van assisen worden gebracht en een opsluiting tot maximaal dertig jaar riskeren.

Bij de beslissing tot uithandengeving van delinquenten van 16 of 17 jaar geldt vandaag als criterium of de maatregelen uit het jeugdrecht de jongere nog kunnen bereiken. Onderzoek leert dat de uithandengeving de jongere voorbestemt voor het criminele pad. Jongeren die in het jeugdrecht worden gehouden, hebben minder kans op recidive dan wie aan het volwassen strafrecht werd overgeleverd.

Bovendien is wetenschappelijk bewezen dat adolescenten ontwikkelingsfasen doormaken die hun gedrag beïnvloeden. Neurobiologisch zijn adolescenten onverantwoordelijk, omdat hun hersenen nog niet zijn volgroeid. Getuigt het dan niet van barbaarsheid als we, haaks op deze wetenschappelijke kennis, een juridisch bestel plaatsen dat uitgaat van volle verantwoordelijkheid?

Het uitgangspunt moet steevast een straf op maat zijn van de persoon van de dader, ongeacht de leeftijd.

Men zal opwerpen dat het woord barbaarsheid eerder aan de daad van deze jongeren kleeft. Nabestaanden voelen zich in de steek gelaten als ze straks zouden horen dat die minderjarigen hun leven mogen hervatten nadat ze op de vingers zijn getikt. Neurobiologisch zijn er immers ook veel verschillen tussen jongeren in de groei van hun hersenen. Een 20-jarige kan geestelijk functioneren als een adolescent van 15. Terwijl een 15-jarige de maturiteit van een dertiger kan hebben.

De juridische keuze om vast te houden aan een kalenderleeftijd om de ene of de andere richting uit te gaan, botst met de variëteit aan daders en feiten. Beneden de hakbijl zal rekening worden gehouden met de persoonlijkheid en de omgeving van de minderjarige. Daarboven staan repressie en vergelding voorop. Nochtans kan ook de volwassen dader de vrucht zijn van een bepaalde opvoeding of in zijn gedrag uiting geven aan een persoonlijkheidsstoornis die zijn schuld deels vermindert. Omgekeerd zitten sommige minderjarige daders al vroeg vastgeroest op het criminele pad en vinden ze de maatregelen uit het jeugdrecht een lachertje.

De wetenschap laat ons toe preciezer in kaart te brengen wat voor persoon de dader is. Laat ons die kennis volop benutten in het strafproces. Het uitgangspunt moet steevast een straf op maat zijn van de persoon van de dader, ongeacht de leeftijd. Dat vergt een belangrijke investering in het onderzoek, die zich evenwel laat vertalen in een verminderd recidive. Ons strafbestel heeft, ook met de zwaarste straffen, niet de macht om te herstellen wat is gebeurd. Maar het zou de kracht kunnen bezitten om er mee voor te zorgen dat zo’n wreedheid als in Beveren morgen niet nog een ander overkomt.