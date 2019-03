Meeste brexitdromen Britse bevolking al lang doorprikt

Brexit was van bij de start een mix van nostalgische grootheidswaanzin, verzwijgingen en regelrechte leugens. Veel van de nagestreefde doelen zijn een illusie. De vijf belangrijkste dromen die werden gekoesterd na de brexituitslag van juni 2016 zijn ondertussen al lang doorprikt.

Eerste Minister May jaagde vóór de tweede stemming van haar plan in het Lagerhuis de ‘Leavers’ onder de Britse parlementairen schrik aan door te stellen dat als haar deal het niet haalt, het VK mogelijk helemaal niet uit de EU stapt. Het zou een goede zaak zijn voor de Britten. De meeste dromen die ze koesterden na de brexituitslag van juni 2016 zijn ondertussen al lang doorprikt. Ik weerleg de vijf belangrijkste.

Schermvullende weergave ©doc

1. ‘We zenden de EU 350 miljoen pond per week; laten we in de plaats daarvan onze ‘National Health Service’ financieren'

De slogan prijkte op de grote rode campagnebus van het ‘Vote Leave’-kamp. De factuur van 350 miljoen was een leugen want hield geen rekening met de terugbetalingen vanuit de EU via landbouw- en andere subsidies. Daarenboven blijkt vandaag dat de rekening voor de Britten fors riskeert op de lopen. In geval van een deal moeten de Britten nog zeker twee jaar bijdragen aan de Europese begroting. Daarna volgt een financiële regeling waarvan de kost geraamd wordt op 35 à 39 miljard pond. Blijft de uiteindelijke gesloten deal steken op een simpel vrijhandelsakkoord waarbij de Britse financiële sector toegang tot de Europese markt verliest, dan raamt de overheid een negatieve impact op de publieke financiën op jaarlijks 60 miljard pond of 3 procent van het nationale inkomen. Het verlaten van de Europese eenheidsmarkt heeft zware financiële gevolgen.

2. ‘De Britten zullen er economisch zeker niet op achteruit gaan als gevolg van een onafhankelijk VK.’

Tot eind november 2018 wachtte de Britse overheid met de publicatie van een officiële kostenraming van de verschillende brexit-opties. Ramingen van andere neutrale bronnen werden genegeerd of geridiculiseerd. Uiteindelijk moest de Britse regering toegeven dat welk brexitscenario ook wordt gevolgd, slechter is dan een status quo. Bijna alle economische ramingen van denktanks, officiële instanties en universiteiten gaan uit van een negatieve impact op lange termijn van -0,5% tot -10%, naargelang de gesloten deal. Enkel de ‘Economists for Free Trade’ zien een positieve impact van 2 à 4 procent. Specialisten noemen hun uitgangspunten absurd.

Enkel de ‘Economists for Free Trade’ zien een positieve impact van 2 à 4 procent door de brexit. Specialisten noemen hun uitgangspunten absurd

Niet alleen in de toekomst zijn de Britten er economisch slechter vanaf. Sinds de bekendmaking van de brexit-uitslag in juni 2016 incasseerde de Britse economie klappen. De zakenkrant Financial Times raamde eind 2017 het productieverlies tegenover een status quo op basis van 14 verschillende parameters. Het verlies kwam uit op een bedrag van 18 miljard pond, of 340 miljoen pond per week. De forse daling van het pond stuwde daarenboven de kost van geïmporteerde goederen stevig de hoogte in. Britse gezinnen zouden hierdoor 404 pond per jaar meer moeten betalen om dezelfde hoeveelheid goederen te kopen. Die schade kan in geval van een harde brexit en een verdere daling van het pond nog gevoelig oplopen.

3. ‘De vrijheid om onze eigen handelsovereenkomsten te sluiten’

Is het mantra dat ‘leavers’ tot in den treure herhalen (en de deal van May heeft getorpedeerd). Nieuwe handelsovereenkomsten zullen het exportverlies met de EU snel goedmaken. De EU-landen nemen wel een aandeel van 50% van de totale Britse handel voor hun rekening. Bij het verlaten van de EU vervallen nog eens 70 handelsovereenkomsten met landen die instonden voor 14 à 15% van de Britse goederenhandel. Daarvan zullen er tegen de deadline van 29 maart slechts 10 doorgerold kunnen worden.

Op lange termijn levert een handelsdeal met de VS de Britten een extra 0,2 procentpunt op. Elke andere deal met een belangrijke economische mogendheid voegt daar 0,1 procentpunt aan toe. Het effect is dus beperkt

Het klopt dat Donald Trump al een ‘snelle en enorme bilaterale handelsdeal’ heeft beloofd aan de Britten. Eerder beloofde Trump ook alle moslims de toegang naar de VS te verbieden en de Mexicanen te laten opdraaien voor de kosten van zijn muur. En zelfs als zo’n deal er zou komen, zijn de voordelen ervan beperkt: op lange termijn levert een handelsdeal met de VS een extra 0,2 procentpunt op. Elke andere deal met een belangrijke economische mogendheid voegt daar 0,1 procentpunt aan toe. Het effect is beperkt omdat de huidige tarieven al laag zijn in de meeste sectoren, en omdat vrijhandelsakkoorden de belangrijkste obstakels voor handel, de niet-tarifaire barrières, amper wegwerken.

4. ‘Gedaan met de overdreven EU-regelgeverij!’

Dat klopt. Eens weg uit de Europese Unie kunnen de Britten eigen regels opleggen. Maar dan stopt ook de frictievrije handel met alle EU-landen die het volgen van de Europese regels binnen de eenheidsmarkt mogelijk maakte. In de plaats zullen Britse bedrijven die naar de EU willen exporteren exportlicenties moeten aanvragen, productetiketten aanpassen, producten certificeren, complexe regels van oorsprong volgen, enzovoort. Die niet-tarifaire barrières zadelen de Britse bedrijven met aanzienlijke bijkomende kosten en tijdsverlies op.

5. ‘We nemen de controle terug in handen,’

Is nog zo’n begoocheling. De Britten kunnen, eens buiten de eenheidsmarkt en douane-unie, zelf handelsakkoorden afsluiten. Maar indien het Verenigd Koninkrijk wil exporteren naar de EU, haar grootste exportmarkt, volgt het de EU-regels of komen de goederen Europa niet binnen. Het VK wordt een regelnemer in plaats van een regelgever.

Dat geldt ook voor toekomstige deals met andere grote handelspartners zoals China, of de VS. Het wordt voor de ‘Leavers’ niet eenvoudig om aan hun landgenoten uit te leggen dat ‘terug de controle in handen krijgen’ tevens betekent dat er in supermarkten in de vleesrekken keuze is tussen met hormonen behandelde biefstuk en in chloor gewassen kippen.

Met het naderen van de deadline komt de pijnlijke waarheid langzaam bovendrijven en beseffen steeds meer Britten dat hen een rad voor de ogen is gedraaid

‘We’ll have our cake and eat it’, verklaarde de toenmalige flamboyante maar gevaarlijke minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson bij de start van de brexit-onderhandelingen. Ook het officieel standpunt van de Labourpartij is dat elke brexitdeal ‘exact dezelfde voordelen’ moet bieden als diegene die het VK genoot binnen de eenheidsmarkt en de douane-unie. Dat gaat echter niet samen met de ultieme wensen om immigratie te controleren en handelsakkoorden zelf te onderhandelen.