Merkels vel is nog niet helemaal gered

Niet alleen in de sociaaldemocratische SPD zijn er spanningen over een grote Duitse coalitie met de christendemocraten van kanselier Angela Merkel. Ookin de politieke familie van Merkel stijgt de temperatuur.

Dirk Rochtus doceert Duitse geschiedenis aan de KU Leuven/Campus Antwerpen

Het vel van twee politici is zondagnamiddag (tijdelijk) gered op het speciale partijcongres van de SPD in Bonn. Als een meerderheid van de 600 gedelegeerden en 45 partijbestuursleden coalitieonderhandelingen met de Union, het verbond van de christendemocratische partijen CDU en CSU, had afgewezen, zou het tot nieuwe verkiezingen gekomen zijn in Duitsland.

De positie van Martin Schulz als SPD-voorzitter zou onhoudbaar geworden zijn. En de christendemocraten zouden heviger beginnen te debatteren over de vraag of ze nog met Merkel als kandidaat-kanselier naar de kiezer willen. Uiteindelijk bleek 56 procent van de congresdeelnemers ‘ja’ te hebben gezegd tegen onderhandelingen die tegen Pasen een Grote Coalitie (GroKo) van CDU/CSU en SPD op de been moeten brengen.

De term GroKo is misleidend. Waar de twee politieke families in 2002 samen 77 procent van de kiezers konden bekoren, en in 2013 bij de vorige GroKo 67 procent, was hun gezamenlijk aandeel in de uitgebrachte stemmen in 2017 gezakt naar 53,4 procent. De Union kan met 33 procent nog als een sterke volkspartij worden beschouwd. Met 20,4 procent zet zich bij de SPD echter een verschrompelingstendens voort sinds 2002, toen ze nog 38,8 procent haalde. Oud-voorzitter Franz Müntefering waarschuwde voor het schrikbeeld dat de SPD bij een ‘nee’ op het congres zondag even betekenisloos zou worden als vele andere sociaaldemocratische partijen in de Europese Unie.

Betekent het ‘ja’ dan dat de partij enkel aan haar overleven denkt of spreekt er ook een bekommernis om het staatsbelang uit? Een ‘nee’ zou immers de lange zoektocht naar een nieuwe handelingsbekwame regering hebben verlengd, en dat is ongewoon voor de Bondsrepubliek Duitsland, die altijd al politieke en institutionele stabiliteit heeft beoogd.

Of een ‘ja’ goed is voor de partij, moet de toekomst uitwijzen. De tegenstanders van de GroKo, aangevoerd door de voorzitter van de SPD-jongerenafdeling Kevin Kühnert, vrezen net de dodelijke omarming door een dominante Merkel. Ze vinden ook dat de SPD tijdens de verkennende gesprekken te weinig linkse maatregelen uit de brand heeft gesleept. In 2013 kon de SPD nog uitpakken met het minimumloon, maar nu heeft ze zelfs haar vraag om een burgerverzekering (een eengemaakte ziekteverzekering, die voor iedereen dezelfde is, red.) niet kunnen doordrukken.

Michael Groschek, de 61-jarige voorzitter van de SPD-afdeling van de grootste Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, heeft de ‘kameraden’ gerust proberen te stellen. Hij stelde dat het preakkoord na de verkennende gesprekken niet het coalitieakkoord is, en dat over twee jaar op een nieuw partijcongres een balans opgemaakt wordt over wat bereikt is en of de SPD herkenbaar is gebleven als ‘partij van de sociale rechtvaardigheid’.

Op het congres afgelopen zondag nam het partijbestuur alvast drie eisen aan waarover nog onderhandeld moet worden met de christendemocraten. Dankzij dat pakketje ‘verbeteringen’ kon de partijtop een krappe meerderheid overhalen ‘ja’ te stemmen. Daarover zal nog stevig gebakkeleid worden met de toekomstige coalitiepartners. De CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU, wil niets weten van heronderhandelen. Voor haar moet het preakkoord zo goed als identiek zijn aan het nog op te stellen coalitieakkoord.

Merkel, de kanselier van lopende zaken, stelt zich soepeler op en noemt het preakkoord het kader voor onderhandelingen. Ze denkt dat ze iets meer toegevingen zal moeten doen aan de sociaaldemocraten. Anders bestaat het gevaar dat een meerderheid van de ruim 430.000 leden van de SPD het coalitieakkoord torpedeert.

Zeker als het over gezinshereniging gaat, houdt de CSU het been stijf. De Beierse christendemocraten voelen de hete adem van de rechts-nationalistische Alternative für Deutschland (AfD) in hun nek. De spanningen tussen de meer naar de sociaaldemocratie lonkende CDU en de conservatieve CSU kunnen wel eens weer naar boven komen, en dat omdat bij Merkel staatsbelang een ander woord is voor machtsbehoud.