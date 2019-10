Met Arco mag het opeens over inhoud gaan bij CD&V

Bij CD&V profileerden de kandidaat-voorzitters zich tot nu toe op de organisatorische kant van het voorzitterschap. ‘De leden en de lokale afdelingen moeten meer inspraak krijgen’, weet u wel. Standpunten over concrete dossiers bleven onbesproken. Dat inhoudelijk slot wordt eindelijk opengebroken.

Een van de kandidaat-voorzitters van CD&V, Walter De Donder, kreeg in ‘De afspraak’ de vraag wat hij vindt van het Vlaamse regeerakkoord en meer bepaald van de afspraken over de kinderbijslag. Geen dwaze vraag voor een partij die vroeger prat ging op het etiket van gezinspartij. Maar De Donder weigerde een uitspraak te doen over inhoudelijke dossiers. ‘Het enige wat ik wil doen, is de partij draaiende houden’, liet hij verstaan. Het was treffend voor de manier waarop de CD&V-voorzitterskandidaten zich tot nog toe profileerden: als veredelde partijsecretarissen die vooral wakker liggen van de partijorganisatie en niet van de inhoud.

Tot op zekere hoogte is dat managementdiscours ook te begrijpen. De toekomstige voorzitter wordt niet verkozen door de kiezer, maar door de partijleden - gewone leden, maar ook gemeenteraadsleden, burgemeesters, enzovoort. Dat vergt een andere aanpak dan bij parlementsverkiezingen.

Het is een beetje te vergelijken met de Amerikaanse primary’s, die Democraten en Republikeinen houden om hun presidentskandidaat aan te duiden. Presidentskandidaten verkopen tijdens die interne verkiezing ook niet dezelfde praat als tijdens de campagne die volgt zodra ze door hun partij genomineerd zijn. Al houdt het die presidentskandidaten doorgaans niet tegen ook inhoudelijke lijnen uit te zetten. Sterker zelfs, ze doen het vaak op een wat forsere manier dan ze zouden doen tegenover de modale kiezer. De leden zijn ideologen bij uitstek, die je met een duidelijke boodschap moet proberen te overtuigen.

Het inhoudelijke stilzwijgen bij CD&V valt des te meer op omdat het gebrek aan duidelijkheid over het partijstandpunt als het belangrijkste probleem van de partij naar voren wordt geschoven.

Het inhoudelijke stilzwijgen valt bij CD&V des te meer op omdat het gebrek aan duidelijkheid over het partijstandpunt als het belangrijkste probleem van de partij naar voren wordt geschoven. Niet alleen in het rapport van de twaalf apostelen, maar ook door alle kandidaat-voorzitters. Die analyse is terecht. Alleen jammer dat het probleem dat nu blijkbaar zo glashelder is jaren collectief werd weggeredeneerd in de partij.

Vleesgeworden nuance

Met de christendemocratie in Vlaanderen is nochtans een fundamenteel probleem. Het is niet gemakkelijk christendemocraat te zijn in moderne campagnes. Die vereisen duidelijke standpunten, en CD&V is de vleesgeworden nuance. Het zit in het dna van de partij genuanceerd te zijn, en nuance komt moeilijk in beeld. Het is met andere woorden moeilijk om moedig te klinken in het midden.

CD&V is op geen enkele breuklijn die nog politiek relevant is de duidelijkste speler. Het moet van de Schoolstrijd in de jaren 50 geleden zijn dat het inhoudelijk nog eens één tegen allen was. De katholieken versus de rest. Het legde de partij toen geen windeieren.

Voorzitter Wouter Beke probeerde de voorbije jaren meermaals het electorale potentieel van het centrum aan te tonen, maar kon dat bij verkiezingen nooit bewijzen.

Voorzitter Wouter Beke probeerde de voorbije jaren meermaals het electorale potentieel van het centrum aan te tonen, maar kon dat bij verkiezingen nooit bewijzen. Er werden zelfs buitenlandse voorbeelden bijgehaald, zoals de CDA'er Sybrand Buma, die in 2017 electoraal succes boekte in Nederland. Zie je wel, christendemocraten kunnen wel verkiezingen winnen, proclameerde Beke toen. De waarheid was dat Buma met een hard migratiediscours campagne had gevoerd.

Ook de relatief succesvolle Oostenrijker Sebastian Kurz is een christendemocraat, maar ook hij hanteert niet bepaald enerzijds-anderzijds op het vlak van migratie. Buitenlandse voorbeelden lijken aan te geven dat het christendemocratische electoraat ook gevoelig is voor een duidelijke koers op identiteit en migratie. Alleen, in Vlaanderen is de N-VA in dat gat gesprongen.

Ook de Franse president Emmanuel Macron wordt er soms bijgehaald als lichtend voorbeeld. Je kan erover discussiëren of hij de verkiezingen won met een centrumgerichte boodschap. De sociaal-economische koers van Macron is inderdaad misschien een gemiddelde van links en rechts, maar in de berichtgeving over die Franse verkiezingen kwam toch vooral naar voren dat hij won op basis van een uitgesproken pro-Europese koers. Allesbehalve grijs dus. Bovendien profileerde hij zich als de complete antithese van de traditionele politiek. Voor veel Vlamingen is CD&V precies daarvan de incarnatie.

Belegen

Het blijft dus uitkijken naar de inhoudelijke klemtonen die de toekomstige voorzitter van CD&V legt. De sterke burgemeesters van CD&V, en het verleden, tonen aan dat in de slogan ‘goed bestuur’ wel electorale mogelijkheden liggen, al is voor het overleven op de lange termijn wellicht meer nodig dan het profiel van ‘goeie manager van de staat’.

Het Arco-dossier is electoraal wellicht net zo wervend als dat andere dossier dat onlangs op CD&V werd gekleefd: het behoud van de provincies