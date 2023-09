Met kortere werkweek los je burn-outs niet op...

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne wil laten onderzoeken of een kortere werkweek leidt tot minder langdurige zieken. Om burn-outs te voorkomen is meer nodig, schrijft Anouk Lagae, de CEO van Accent Jobs.

Burn-out kan duiden op een probleem in de relatie tussen medewerker en werkomgeving. Als je een goede bedrijfscultuur hebt, voelen mensen zich op hun gemak en floreren ze. Heb je een bedrijfscultuur gestoeld op angst en controle, dan voelen mensen zich gevangen en hebben ze stress en angst om te falen. Dat is nefast voor het mentaal welzijn van een medewerker, en dus ook de performantie van het bedrijf. Een kortere werkweek, waarvoor minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een experiment in de steigers zet, gaat daar niets aan veranderen.