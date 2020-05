Als sp.a, CD&V en Open VLD aangeven met N-VA te willen besturen is de kans groot dat de PS niet volgt. Dan dreigt het voor hen weinig appetijtelijke vooruitzicht van verkiezingen. Die ultieme troefkaart van de PS maakt net dat paars-groen niet begraven is.

‘Met of zonder N-VA, that is the question’. Het zou het begin van een zwartgallig politiek toneelstuk kunnen zijn, maar het is bittere realiteit. Al een jaar lang heeft die vraag de federale regeringsvorming in een houdgreep. Eeuwige twijfelaar Hamlet kan een puntje zuigen aan het getalm van het voorbije jaar in de Wetstraat, maar misschien is tijdens de lockdown wat besluitvaardigheid in de politieke geesten geslopen.

De vraag of al dan niet een regering met N-VA moet worden gevormd is vooral gericht aan de Vlaamse traditionele partijen sp.a, CD&V en Open VLD. Met respectievelijk Conner Rousseau, Joachim Coens en Egbert Lachaert hebben ze alle drie een nieuwe voorzitter die de indruk geeft op een andere manier aan politiek te willen doen, met meer aandacht voor het algemeen belang in plaats van het partijbelang. Alle drie geven ze aan dat ze bij de formatie daarom willen vertrekken van de inhoud. Dat klinkt chique, maar is opnieuw het uitstel van dezelfde Shakesperiaanse vraag. Om de stap van informeren naar formeren te zetten, zal men ze toch ooit moeten beantwoorden.

Lilliputterpartijen die vrezen voor de symbolische grens van tien procent moeten met de blik op overleven een regering vormen. Er zijn makkelijkere omstandigheden.

Enig scepticisme over die nieuwe stijl van aan politiek doen is bovendien gerechtvaardigd. De afgelopen jaren toonden aan dat het voor politici niet eenvoudig is zonder electorale begeerte in het leven te staan. Dat geldt wellicht des te meer voor ‘jonge honden’ die net door hun achterban zijn aangewezen hun partij uit het moeras te trekken. De nieuwe voorzitters willen ongetwijfeld aantonen dat ze tot iets in staat zijn dat hun voorgangers niet konden: verkiezingen winnen. Compromisvorming wordt er in zo’n context niet makkelijker op.

Dat de drie traditionele partijen volgens een peiling van De Standaard en VRT samen met Groen een clubje van 11-procenters vormen, maakt het nog moeilijker om het hoofd koel te houden. Lilliputterpartijen die vrezen voor de symbolische grens van tien procent moeten met de blik op overleven een regering vormen. Er zijn makkelijkere omstandigheden.

Met het mes tussen de tanden moeten ze aantonen dat hun deelname aan het beleid het verschil maakt. Dat kan het best met symbooldossiers die de partij het nodige profiel geven. CD&V wil wellicht ethische afspraken maken. Iets waar Open VLD moeilijk mee kan leven. De Vlaamse liberalen willen natuurlijk extra belastingen vermijden. Dat is dan weer moeilijk te verkopen aan sp.a, die zeker in deze coronatijden blijft dromen van meer belastingen voor grote vermogens. Alleen al tussen de drie traditionele Vlaamse partijen is het dus moeilijk zoeken naar een werkbaar compromis. Laat staan dat daar dan nog N-VA met een staatshervorming of Groen met een kernuitstap aan wordt toegevoegd. En dan zwijgen we nog over de Franstalige kant.

Dat de drie traditionele partijen op 11 procent staan, kan betekenen dat ze hun vel duur willen verkopen. Tegelijkertijd kan het ook het besef aanscherpen dat verkiezingen voor hen zeer ongelegen komen. De drie nieuwe voorzitters hebben de komende jaren nodig om het tij voor hun partij te keren.

Conner Rousseau staat er misschien het beste voor. Zijn persoonlijke succes lijkt evenwel maar weinig nettowinst op te leveren voor sp.a. Concurrent Groen mag dan misschien wat minder fit voor de dag komen, maar de zichtbaarheid van PVDA is exponentieel gestegen.

Egbert Lachaert is nog lang niet klaar voor een stembusslag. Hij kreeg dan wel een duidelijk mandaat van zijn leden om Open VLD in handen te nemen, in de Dorpstraat is hij voor velen nog een grote onbekende. Hij moet oppassen dat hij niet de John Crombez van Open VLD wordt: een technieker die populair is bij de eigen basis, maar onbemind blijft bij de buitenwacht.

Aan de rechterzijde hebben al heel wat kiezers de lekkende CD&V-tanker verlaten, uit de peiling van afgelopen weekend werd duidelijk dat ook de linkerflank stevig water begint te maken.

Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens kan nu niet naar verkiezingen. Aan de rechterzijde hebben al veel kiezers de lekkende CD&V-tanker verlaten, maar uit de peiling van afgelopen weekend werd duidelijk dat ook de linkerflank stevig water begint te maken. Daarmee glipt uit de partijbasis ook een beetje de fierheid en de overtuiging weg die nodig is om tijdens de campagne als een oorlogsmachine de boodschap te verkondigen.