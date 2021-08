Met technologie alleen zal het niet lukken...

Technologie alleen volstaat niet in de strijd tegen de klimaatverandering.

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, is een belezen man, onder meer over klimaatverandering. Zijn conclusie: er moet vooral worden ingezet op technologie. De klimaatverandering tegengaan door ons gedrag aan te passen vindt hij van secundaire orde: 'Mensen beperken zich eerder tot symbolische acties. Het zal vooral van de technologie moeten komen. Over gedrag is de onzekerheid groter.'

Sinds de bijdrage van Wunsch is het nieuwste IPCC-rapport over de klimaatverandering verschenen. De samenvatting ervan schetst een hoogst verontrustend beeld. De wijzigingen in ons klimaat gaan sneller en zijn intenser dan tot nog toe aangenomen. Met alle merkbare en voorspelbare gevolgen van dien. Anderhalve graad opwarming kunnen we al niet meer vermijden. Het ‘middle of the road'-scenario komt uit op 2 graden extra tegen 2050 en tegen het einde van de eeuw op +2,7. Het worstcasescenario is zelfs +2,4 en +4,4 graden. En zoals de auteurs stellen: elk tiende van een graad telt.

De essentie De auteur: Roger Kesteloot is voormalig directeur-generaal van De Lijn.

Roger Kesteloot is voormalig directeur-generaal van De Lijn. De kwestie : Technologie kan de klimaatverandering afremmen.

: Technologie kan de klimaatverandering afremmen. Het voorstel: We moeten ook ons persoonlijk gedrag bijsturen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Dat technologie een belangrijke rol zal spelen in het verwezenlijken van een zo gunstig mogelijk scenario is ontegensprekelijk. Zeker voor de vervanging van fossiele brandstoffen zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. De penetratiegraad van die technologieën evolueert hoopgevend: denk aan batterijtechnologie en stilaan ook waterstof. Ook de hernieuwbare energiewinning neemt in belang toe – al wijzen windmolendiscussies erop dat het daar nog aan bewustwording en acceptatie schort.

Veel meer onzekerheid is er over technologieën om broeikasgassen op te slaan of aan de atmosfeer te onttrekken. Ook daar worden stappen vooruit gezet, maar voorlopig zijn die methodes ontiegelijk duur of zelfs energieverslindend.

Van een gouverneur van de Nationale Bank zou je ook verwachten dat hij minstens aandacht heeft voor de financiële mechanismen die gedrag kunnen beïnvloeden.

Mede daarom is het bijzonder spijtig als gedragswijziging weggezet wordt als iets marginaals. Wunsch heeft misschien nog gelijk wanneer hij gedragswijziging op individuele schaal eerder als symbolisch beschouwt. Maar het valt me tegen dat uitgerekend een beleidsbepalende persoonlijkheid abstractie maakt van de sturende kracht die het beleid ook op gedrag kan uitoefenen.

Van een gouverneur van de Nationale Bank zou je ook verwachten dat hij minstens aandacht heeft voor de financiële mechanismen die gedrag kunnen beïnvloeden. In de sector die ik het beste ken, die van de mobiliteit, geven voldoende studies aan dat beprijzing de keuze voor minder of meer duurzame vervoerswijzen mee bepaalt. Denk aan de studies over rekeningrijden, ‘congestion charges’, simulaties rond kerosinetaks… Ook als de maatschappelijke kosten van verspreide bewoning direct worden doorgerekend aan de eindgebruiker zou onze ruimtelijke ordening een stuk duurzamer worden.

Een ongebreideld geloof in technologie is nooit alleenzaligmakend geweest - voor zover alle consequenties van nieuwe technologische ontwikkelingen al inschatbaar zouden zijn. Daarom zal gedragswijziging niet 'des te beter', maar onontbeerlijk zijn om de klimaatverandering enigszins in de hand te houden. En omdat die er op individuele schaal onvoldoende spontaan zal komen, dragen beleidsmakers op alle bestuursniveaus een zware verantwoordelijkheid.