Met werken de coronacrisis overwinnen...

Nooit eerder hebben we een crisis van deze omvang gekend met gevolgen gebonden aan de onderlinge afhankelijkheid tussen onze economieën. Deze crisis ontsnapt echter niet aan het aloude geloof dat er een boosdoener is voor elk ongeluk.

'De geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel', zei Mark Twain. En zoals vaak in tijden van crisis maken populisten van de gelegenheid gebruik om... aan populisme te doen. De traditionele zondebokken staan klaar voor gebruik: globalisering, neoliberalisme, groei, grote bedrijven, overheid... Een ding moeten we hen gunnen: hun coherentie. Maar laten we ze niet nabootsen en proberen creatiever te zijn door het kapitalisme, de globalisering en onszelf opnieuw uit te vinden.

Niets is belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting die de liberalen trouwens hoog in het vaandel dragen. Sinds enige tijd zien we echter een zekere intelligentsia haar ideologische dictaat uitoefenen: wie over de economie spreekt of de voordelen van vrije handel en het belang van de rol van de privésector durft vooruit te zetten, maakt zich bijna schuldig aan 'humanismeschennis'.

Toch zou het niet anticiperen op de economische gevolgen van deze crisis een collectieve onverantwoordelijkheid zijn. Hoe kunnen we de menselijke, sociale, ecologische en economische factoren loskoppelen ?

Ik geloof, net als André Comte-Sponville, dat 'die die geloven dat alles onveranderd zal blijven, zich vergissen. En dat 'die die geloven dat alles zal veranderen, zich ook vergissen'. We moeten dus beginnen nadenken over de wereld van morgen en er vaart achter zetten zodra de storm geluwd is. Meer telewerk invoeren in de ondernemingen. Een kader voor afstandsonderwijs organiseren. De productie van essentiële goederen verplaatsen. Korte ketens verder ontwikkelen. Met andere woorden, een bewuster, stabieler en duurzamer kapitalisme uitwerken. Daarvoor hoeven we het bestaande systeem niet volledig omver te werpen zoals de populisten willen, die gebruikmaken van de zwakkere punten van het systeem dat ons zo veel heeft bijgebracht. Het kind met het badwater weggooien, is volgens ons geen oplossing. Wij willen ons model verbeteren en risico's omvormen tot kansen. We zullen hieraan niet ontsnappen en creatief moeten zijn.

Werk

We moeten dus onze visie van het werk herbekijken. In de komende maanden worden we geconfronteerd met een nieuwe uitdaging: beter werken en, we moeten het durven zeggen, meer werken.

Laat ons daarom enkele beschouwingen over werk van naderbij bekijken en analyseren vanuit drie invalshoeken: werk als een productieve activiteit, een socialiserende factor en een drijfveer voor solidariteit.

De theorieën die u doen geloven dat u minder kunt werken en meer van de staat kunt krijgen, zijn die van pyromane brandweerlui.

Met deze lockdown kan niemand in twijfel trekken dat deze crisis in de eerste plaats de werknemers benadeelt. Velen worden gedwongen tot tijdelijke werkloosheid en verliezen een deel van hun inkomen. Talrijke zelfstandigen kunnen niet meer werken. Ze hebben recht op overbruggingsrecht dat hun kosten echter niet dekt. Als deze crisis ons ergens aan herinnert, dan is het wel hoe fundamenteel werk voor onze samenleving is en tegelijk hoezeer het de basis vormt van onze welvaartsstaten.

Als liberaal wil ik nogmaals de nadruk leggen op het belang van budgettair beheer in vredestijd. Het is de enige manier om ons in staat te stellen uitgaven te doen in tijden van oorlog of crisis. Een serieuze budgettering is de absolute garantie voor onze onafhankelijkheid en dus voor onze vrijheid. Denemarken en Duitsland, die vóór de crisis het laagste niveau van overheidsschuld/BBP in Europa hadden, zijn erin geslaagd belangrijke steun- en herstelplannen voor te stellen. Maar het mechanisme is duidelijk: de overheidsinkomsten komen voort uit de bijdrage van de burgers. Zonder werk is er geen inkomen voor de staat en zijn sociale uitkeringen uitgesloten.

In de afgelopen jaren hebben sommigen geprobeerd ons te doen geloven dat gratis openbaar vervoer, gezondheidszorg en universiteiten moeten worden ingevoerd zonder over het kostenplaatje te spreken. Het is vandaag duidelijk dat we onze werknemers, onze zelfstandigen, onze ondernemers en al wie door zijn productieve activiteit bijdraagt aan het welzijn nodig hebben. Zonder het werk, de risico’s en initiatieven die ermee gepaard gaan en de oprichting van bedrijven is er geen rijkdom te verdelen. De theorieën die u doen geloven dat u minder kunt werken en meer van de staat kunt krijgen, zijn die van pyromane brandweerlui.

Socialisering

Het werk draagt ook bij tot socialisatie. We genieten ervan meer tijd thuis door te brengen met het gezin. We beseffen echter dat die situatie op termijn onhoudbaar is. Werk gaat gepaard met ritme, versterkt de socialisatie van individuen door de simpele uitwisselingen die we hebben tussen collega's en voedt het gevoel van nut voor de samenleving. Werken helpt ook bij de bestrijding van sociale uitsluiting. Veel van onze landgenoten moeten het vandaag alleen redden. Om al die redenen staan talrijke Belgen te trappelen weer aan het werk te gaan. En dat is goed nieuws. Deze crisis maakt nogmaals duidelijk dat een gestructureerde samenleving zonder werk niet bestaat.

We zijn van een solidariteitscrisis naar een crisissolidariteit zijn overgestapt.

Tot slot ontdekt men in tijden van crisis de aard van ieder. Ik heb vaak gehoord: 'Zijn onze hedendaagse samenlevingen in een desocialisatieproces?' Ik heb ergens gelezen dat we van een solidariteitscrisis naar een crisissolidariteit zijn overgestapt. Wat een mooie formule. Zo veel mensen (werklozen, werknemers met meer tijd, gepensioneerden, studenten) hebben zich in deze crisis spontaan als vrijwilliger aangemeld om mensen in nood te helpen. De initiatieven hebben zich vermenigvuldigd en brengen elk op hun manier iets bij aan de gemeenschap. Sommigen hebben zich vrijwillig aangemeld om verpleegkundigen te helpen, anderen hebben boodschappen gedaan voor oudere buren of beschermende kleding voor het verplegend personeel gemaakt.

Ik geloof dat er nooit een solidariteitscrisis is geweest en dat de solidariteit nooit zo sterk is geweest als nu.

Waarom veralgemenen we ze dan niet na de crisis? We weten dat het herstel de zaak van elk van ons wordt. Laten we proberen de woorden van JFK nieuw leven in te blazen: 'Vraag jezelf niet af wat je land voor je kan doen, maar vraag jezelf af wat je voor je land kan doen.'

Laten we onze proactiviteit inzetten. Er komt geen herstel zonder creatieve initiatieven. Hier zijn drie concrete voorbeelden van burgerzin die we moeten bewaren:

● Een georganiseerde en vrijwillige dienst aan de gemeenschap, of het nu gaat om gepensioneerden, werklozen of mensen die tijd hebben. Deze dienst moet op een of andere manier gewaardeerd worden.

● Een snellere opleiding van jongeren voor knelpuntberoepen. In Franstalige België lijken in het technisch en beroepsonderwijs slechts 4 van de 15 meest gebruikte opties te leiden tot beroepen waar vraag naar is, terwijl de opties die leiden tot de top 15 van de knelpuntberoepen onderbemand zijn. Er bestaan zo veel interessante knelpuntberoepen en evenveel manieren om actief bij te dragen aan de economie en dus het welzijn van de burgers. Van IT-ontwikkelaar, kraanbouwer of productiemanager tot hoofd van een paramedische dienst of opticien. Die sectoren hebben roepingen nodig. Misschien kunnen we meer dan ooit onze jonge gepensioneerden inschakelen om deze waarden en roepingen over te dragen en de maatschappij helpen die weinig bekende beroepen te ontdekken.

● Mensen zullen mobieler moeten zijn op het werk: zowel in de administratie waar sommige diensten de komende maanden waarschijnlijk kampen met een stijgend aantal vragen of zelfs moeten opgericht worden - bijvoorbeeld om personen op te sporen die in contact zijn geweest met COVID-19-patiënten. Terwijl andere diensten zich misschien gedeeltelijk moeten heruitvinden. Ambtenaren zullen van de ene dienst naar de andere moeten kunnen gaan. Laten we proberen de staatsmachine te moderniseren en meer flexibiliteit te creëren. Ze waren vaak het slachtoffer van ongerechtvaardigde kritiek, maar nu moeten we ze vertrouwen want we rekenen op ze om de staat te dienen. Hetzelfde geldt voor de mobiliteit tussen de privésector en openbare sector en de overgang van een activiteit met een bepaald statuut naar een activiteit met een ander statuut (werknemer, zelfstandige, andere). Werk kan niet worden herleid tot een statuut dat in onze samenleving alleen voortkomt uit een historische evolutie.

Deze crisis heeft de verdienste het werk van sommige mensen in de schijnwerpers te zetten: de verpleegkundigen, het personeel van de supermarkten, de medewerkers van Net Brussel en vele anderen, onder wie de ambtenaren van onze administraties en ministeriële kabinetten die zich onophoudelijk voor het welzijn van iedereen hebben ingezet. De crisis heeft ook het drama van de mensen die niet meer kunnen werken in het daglicht geplaatst.

De komende maanden zullen ons op de proef stellen. We zullen onze economie moeten stimuleren terwijl velen onder ons dromen van vakantie na deze duistere en zenuwslopende periode. De oplossing moet komen van het werk. Maar die die over een inkomen beschikken, zullen ook liquiditeit moeten aanbrengen in de reële economie zodat elke schakel van de keten ervan kan genieten. Aan die die door deze crisis hun baan verliezen: hou er de hoop en smaak voor ondernemen in. Onze samenleving heeft iedereen nodig.