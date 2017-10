Moederschap rem op de carrière? Mama's zijn net betere managers

Het Instituut Voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) pleit ervoor dat vrouwen vaker klacht indienen, nu uit een studie blijkt dat drie op de vier werkende vrouwen geconfronteerd worden met discriminatie en spanningen omdat ze zwanger zijn of moeder zijn. Ik pleit voor een werkomgeving waarin vrouwen niet aan de alarmbel moeten trekken, omdat ze simpelweg geen discriminatie ervaren.

Door Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson BeLux, digital champion en mama van vijf

Als ik lees dat vrouwen niet in aanmerking worden genomen voor een bepaalde job, omdat die door de werkgever naar eigen zeggen ‘niet te combineren valt met zoveel kinderen’, dan huiver ik. Ik ben zelf mama van vijf kinderen. Dat wil zeggen dat ik verschillende keren maandenlang ‘out’ ben geweest. Is mijn meerwaarde voor de arbeidsmarkt nu beperkter, gewoon omdat ik mama ben en thuis dus ook heel productief ben?

Het valt me op dat vrouwen zichzelf systematisch onderschatten

Neen. Mijn moederschap heeft me net een sterkere manager gemaakt. Door een kind op te voeden, leer je immers enorm veel bij. Je leert beter te multitasken en met strakke deadlines te werken. Je voelt je omgeving beter aan en krijgt een scherper inzicht. Je leert de kleine problemen beter te relativeren.

Competenties

Het valt me op dat vrouwen zichzelf systematisch onderschatten. Mannen die een bepaalde job interessant vinden, maar slechts over vier van de vijf competenties beschikken, zullen toch de stap wagen en solliciteren. Terwijl vrouwen veel sneller denken dat ze toch niet in aanmerking zullen komen. Wat wil je, als hen steeds de suggestie wordt opgeworpen dat zij minder te bieden hebben omdat ze mama’s zijn of willen worden?

Bijna de helft van de werkneemsters vindt ook dat er in hun job een risico bestaat voor de veiligheid en gezondheid van zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, of voor hun baby. Ook vrouwen met een kantoorjob uiten die angst. Met alle mogelijkheden die de digitale technologie biedt, hebben we voldoende instrumenten in handen om ervoor te zorgen dat zwangere vrouwen - en alle werknemers, overigens - zich niet onveilig moeten voelen. Waarom maken we er dan nog zo weinig gebruik van?

Het Nieuwe Werken

Ik ben een groot voorstander van 'Het Nieuwe Werken’. Het is voor de meeste werknemers nog onbevattelijk, maar elke organisatie kan zonder veel inspanningen voor de nodige infrastructuur zorgen om plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk te maken. Als dàt geen krachtige munitie is om negatieve gevoelens van werknemers over hun werkomgeving te bestrijden?

Zwangere vrouwen of moeders moeten hun sociale rechten kunnen opnemen zonder dat ze er negatieve gevolgen van ondervinden. Maar hetzelfde geldt voor papa’s

Zwangere vrouwen of moeders moeten hun sociale rechten kunnen opnemen zonder dat ze er negatieve gevolgen van ondervinden. Maar hetzelfde geldt voor papa’s die meer tijd willen doorbrengen met hun pasgeboren kind. En waarom zouden werknemers moeten wachten tot na hun pensioen om de wereld te verkennen? We leven vandaag in een maatschappij waarin de druk om te presteren erg groot is. Om terug te kunnen komen tot jezelf, is een time-out soms nodig. Iedereen zou zich zonder schaamte moeten kunnen herbronnen.

Kortom, we zouden beter moeten weten dan te kiezen voor rigide beleidssystemen die werknemers met een schuldgevoel opzadelen wanneer ze hun focus even (willen) verleggen. Niemand wordt graag in een hokje gedwongen; daar is het stijgende aantal burn-outs een prangend bewijs van. Waarom blijkt het dan toch zo moeilijk om dat keurslijf af te werpen?

Als we het arbeidsethos van jongeren willen aanvuren en hen langer betrokken willen houden bij bedrijven, moeten we op zoek naar nieuwe werkvormen waar iedereen beter van wordt: werkgevers én werknemers

Wat we nodig hebben, is een nieuwe manier van beleidsdenken die schoon schip maakt met vastgeroeste ideeën en verticale werkstructuren. Als we het arbeidsethos van jongeren willen aanvuren en hen langer betrokken willen houden bij bedrijven, moeten we op zoek naar nieuwe werkvormen waar iedereen beter van wordt: werkgevers én werknemers. En waarbij we het beste uit elke werknemer halen. Of die nu jong, oud, papa, alleenstaand of mama is.