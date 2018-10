Moedig klinken is moeilijk in het midden

Zou Kris Peeters na zijn doortocht in Antwerpen een goed boegbeeld zijn voor de CD&V-campagne van 2019? Wellicht niet, maar het probleem van de Vlaamse christendemocratie ligt dieper dan de slechte prestatie van een vicepremier in de Antwerpse verkiezingen.

De lokale verkiezingen zijn nog maar net achter de rug en de volgende kiesstrijd is al begonnen. Niet die tussen de partijen, daarvoor is het nog te vroeg, maar wel die in de partijen voor de beste plaatsen op de lijsten voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. De persoonlijke uitslagen bij de gemeenteraadsverkiezingen worden daarbij als hefboom gebruikt om een mooi plaatsje op te eisen of om een tegenstander een voetje te lichten. Kris Peeters lijkt een van de belangrijkste slachtoffers te worden van dat gevecht.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Het staat buiten kijf dat de vicepremier van CD&V er in zijn eentje voor gezorgd heeft dat de Antwerpse lilliputterafdeling van zijn partij in de media een campagnereus leek. Ter vergelijking: zijn liberale collega in de federale regering, staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer, was in geen velden en wegen te bespeuren in de campagne.

Tot daar echter het goeie nieuws voor Peeters. Je kan bezwaarlijk beweren dat hij een foutloze campagne heeft gereden. Hij reeg de lijstvormingsblunders aan elkaar en liet zich door Bart De Wever (N-VA) dodelijk framen als ‘niet van Antwerpen’. Zeker in een nationaal politiek toneelstuk zoals het Antwerpse betaal je dat cash. Peeters kon slechts 6,8 procent van de Antwerpenaren overtuigen voor CD&V te stemmen en kreeg ‘slechts’ een goede 10.000 voorkeurstemmen. Daarmee zit hij onder de PVDA en is hij minder populair dan PVDA-voorzitter Peter Mertens. Niet goed dus. Dat De Backer het nog slechter deed voor de liberalen, is slechts een doekje voor het bloeden.

Op geen enkele breuklijn van de Belgische politiek die vandaag nog relevant is, komt CD&V als een van de duidelijkste opiniemakers in beeld.

Een aantal CD&V’ers beweert in deze krant dan ook dat Peeters op basis van dit magere resultaat geen kopman kan zijn voor de volgende campagne. Anoniem is altijd een beetje vals, maar ik denk dat ze gelijk hebben. In de grootste en zichtbaarste stad van Vlaanderen scoor je het best goed als je niet in de hoek van de verliezers wil worden geduwd. Mensen stemmen daar immers niet graag voor.

Peeters werd in 2014 nog uitgespeeld als de kopman van CD&V in plaats van zijn voorzitter Wouter Beke. In 2019 zou de leading lady van de partij, Hilde Crevits, misschien wel eens voor die rol kunnen gecast worden. Tenzij Beke zich plots toch geroepen voelt.

DNA

Daarmee zijn echter niet alle problemen van de baan. Er zijn fundamentelere kwesties voor de christendemocraten, zoals het feit dat het DNA van de partij in het centrum ligt. In het gepolariseer van campagnes blijf je dan vaak onzichtbaar. Op geen enkele breuklijn van de Belgische politiek die vandaag nog relevant is - zoals het identiteits-, het sociaal-economische en het milieudebat - komt CD&V als een van de duidelijkste opiniemakers in beeld. Het is met andere woorden moeilijk om moedig te klinken in het midden.

Een middenpositie is gelukkig wel handig bij het vormen van coalities. De partij kan geloofwaardig op stap gaan met zowel links als rechts, al wordt ook dat tegen haar gebruikt in de campagne. Zowel Groen-voorman Wouter Van Besien als N-VA-burgemeester De Wever riep in de Antwerpse kiesstrijd op niet voor CD&V te stemmen omdat je niet weet wat ze na de verkiezingen doet.

Sociaal gelaat

Daarmee belanden we bij een tweede fundamenteel probleem van de partij. Was de sociaalgelaatstrategie van CD&V in de regering-Michel wel een verstandige keuze? Welke kiezers denkt CD&V eigenlijk te overtuigen door in een rechtse regering een linkse koers te varen? Waarom zou een linkse kiezer in 2019 voor CD&V stemmen als hij het risico loopt dat die partij weer in zee gaat met de N-VA en de liberalen?

Louter vanuit tactisch oogpunt bekeken denk ik dat CD&V in een rechtse regering beter een rechtse koers had gevaren.

Beke trachtte vorige week in het debat na de regeerverklaring nog maar eens aan te tonen dat deze regering een links beleid voert, maar de realiteit van het vele sociale protest in de voorbije jaren toont dat hij alvast de perceptie tegen heeft.