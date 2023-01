Moedig studenten aan ChatGPT te gebruiken...

New York verbiedt de intelligente software ChatGPT, bij ons beraden de onderwijskoepels zich. Toch wordt die virtuele chatpartner een essentieel hulpmiddel voor studenten, en de samenleving.

De artificiële-intelligentietool ChatGPT heeft aan een duidelijke instructie genoeg om content te creëren, van huiswerk en zakelijke teksten tot muziek, films en - wie weet, ooit - kranten en websites.

Het vermogen om de wereld om ons heen te beschrijven zal almaar belangrijker worden.

Sinds de release van de gratis software ChatGPT-3 eind vorig jaar bereikt de toepasbaarheid van AI voor u en mij - dit opiniestuk werd met behulp van die tool geschreven - een nieuwe dimensie. Nadat technologie het makkelijker had gemaakt content te delen, bijvoorbeeld via YouTube, Twitter of podcasts, maakt ze het via ChatGPT nu mogelijk impactvolle boodschappen te creëren voor die platformen.

De essentie De auteur

Sam Van Gorp is systeemarchitect bij ASML. Hij is oprichter en ex-CEO van de start-up Eqipa.

De kwestie

De chatbot ChatGPT brengt de toepasbaarheid van AI in een enorme stroomversnelling. In het onderwijs heerst argwaan en New York verbiedt de technologie in het publieke onderwijs. Bij ons beraden de onderwijskoepels zich.

Het voorstel

ChatGPT wordt een essentieel hulpmiddel voor studenten, en bij uitbreiding de samenleving. Dat gaat niet ten koste van ons kritisch denkvermogen. In plaats van de technologie te verbieden kunnen we studenten aanmoedigen de AI-tool te leren gebruiken.

Iedereen die de chatbot de juiste instructie kan geven, kan zijn of haar idee wereldkundig maken. Wilt u morgen een K3-nummer schrijven over inflatie, of een filmscript over de zin en onzin van mayonaise op hamburgers? ChatGPT regelt dat voor u, en veel sneller en kwaliteitsvoller dan u dat zelf ooit zou kunnen.

Onder impuls van dat soort nieuwe technologieën zal onze kenniseconomie uitbreiden tot een vertellerseconomie. Daarin zal het vermogen om de wereld om ons heen te beschrijven almaar belangrijker worden. If you can dream it, you can do it. Of anders verwoord: als we het juist kunnen vertellen aan de chatbot, zal AI het voor ons bouwen in tekst, audio en video.

Onbekende wereld

Een instrument als ChatGPT opent een nieuwe, onbekende wereld. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor onze samenleving en economie en voor studenten. Die zullen de tool gebruiken als een interactieve Wikipedia, om te leren over onderwerpen die hen interesseren. Studenten kunnen ChatGPT vragen hen ‘de basis van algebra’ aan te leren of een quiz over de financiële crisis te maken. De tool beschikt over alle kennis van het wereldwijde web. Hij kan alle mogelijke onderwerpen behandelen, van een pro/contra-argumentatie van Oekraïense vrijheidsstrijders tot de technische verschillen in de volgende generatie kernreactoren.

De onderwijswereld kijkt met argwaan en zenuwachtigheid naar die technologische openbaring. In ons land beraden de onderwijskoepels zich over hoe ze daarmee moeten omgaan. Dat is positief. Maar laten we hopen dat ze niet de weg opgaan van het educatieve departement van de stad New York. Dat verbiedt ChatGPT in publieke scholen. De redenering is dat digitale hulpmiddelen studenten minder kritisch of lui maken.

Kritisch denken door studenten is nodig, ook als ze met ChatGPT werken.

Die gedachtegang raakt kant noch wal. Ook als studenten met ChatGPT werken, moeten ze kritisch denken en scherpe punten maken. Studenten moeten nog altijd gezond verstand aan de dag leggen om de resultaten te controleren. De AI maakt fouten, zeker over minder algemene topics. Ook zullen studenten een eerste, ruwe versie van hun werkstuk moeten bewerken als de inhoud niet exact is wat ze verwachten. De vaardigheden van kritisch denken worden dus nog altijd verbeterd bij het schrijven van een paper.

Het is bovendien onbegonnen werk te bewijzen of studenten met ChatGPT hebben gewerkt. De verificatietools zijn daarvoor niet actueel genoeg. En ze geven slechts de kans weer dat een student plagiaat pleegt, bewijzen doen ze dat nooit.

Ten slotte is het verkeerd te denken dat die tool alleen voor studenten is. Hij wordt veel meer dan dat en zal elke sector beïnvloeden, net zoals de computer en het internet.