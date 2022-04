Musk aan het stuur is wat Twitter nodig had...

Twitter kan de groei van de andere populaire platformen nauwelijks bijbenen. De overname door Elon Musk komt als geroepen. Maar de app heeft dringend een shot innovatie nodig.

Het is gebeurd. Elon Musk, met zijn 83 miljoen volgers de enige CEO in de top 10 van populairste Twitter-gebruikers, haalt het socialemediabedrijf van de beurs. Jack Dorsey, oprichter, auteur van de allereerste tweet en tot enkele maanden geleden eindbaas van Twitter, zag dat het goed was.

Bert Marievoet is crypto- en metaverse-expert en medeoprichter van Moonbag Capital. Hij startte in 2014 de Belgische vestiging van Twitter in Brussel op.

Elon Musk, de CEO van de e-autobouwer Tesla en het ruimtevaartbedrijf SpaceX, neemt het onlinemediabedrijf Twitter over.

De overname door Musk komt als geroepen voor Twitter, dat dringend een shot innovatie nodig heeft.

Beide heren behoren tot het type inspirerende ondernemers die het tot miljardair hebben geschopt, maar lak hebben aan luxe en rijkdom. Ze delen - naast hun passie voor Twitter - nog een opvallend kenmerk: ze hebben een broertje dood aan advertenties. Tesla is er als enige autobouwer in geslaagd een sterk merk te worden zonder één cent uit te geven aan reclame. Ook niet op Twitter, waar Musk als rasechte influencer het medium exploiteert om zijn bedrijven zelf (en dus gratis) frequent in de verf te zetten bij zijn trouwe volgers. Musk heeft Twitter nodig, maar ook omgekeerd.

Dat Dorsey advertentie-inkomsten altijd heeft beschouwd als een noodzakelijk kwaad om zijn platform verder te kunnen uitbouwen, hoeft niet te verbazen als je weet dat hij in hart en nieren een softwareontwikkelaar is die warm wordt van enkele lijntjes code.

Ik heb het geluk gehad hem een paar keer te mogen ontmoeten, nadat ik in 2014 de Belgische vestiging voor Twitter Inc vanuit Brussel heb kunnen opstarten. Dorsey ruilde in 2015 zijn rol als bestuursvoorzitter in voor die van CEO. Bij zijn interne maidenspeech liet hij weten dat hij die moeilijke beslissing had genomen vanuit zijn plichtsgevoel om zijn baby uit de nood te helpen.

Op zoek

Twitter was al enkele jaren op zoek naar zichzelf. Terwijl de concurrenten enkele honderden kilometers zuidwaarts (Snap, Instagram, YouTube) succes boekten met de integratie van mobiele videoformats, slaagde het blauwe vogeltje uit San Francisco er niet in van een tekstueel ‘microblogplatform’ door te groeien tot een volwaardige mediagigant. De inhaalbeweging op het gebied van videotoepassingen werd ingezet door de overname van beloftevolle start-ups als Vine (een voorloper van TikTok) en Periscope (een app voor livevideo), maar van beide kuikens werden de vleugels geknipt nog voor ze konden vliegen.

De grootste zwakte van toenmalig CEO Dick Costolo en zijn management was dat ze er nooit in geslaagd zijn die kleine teams te laten floreren in de grotere organisatie en de apps volwaardig te integreren in de Twitter-app. Als de top van het bedrijf er toen in geslaagd was de videostrategie beter te implementeren, dan had Twitter een veel grotere vuist kunnen maken tegen directe concurrenten als Snapchat en Instagram.

Twitter kon als een van de weinige bedrijven profiteren van een samenleving in lockdown, maar heeft alle moeite om de groei van de andere populaire platformen bij te benen.

Het rechtstreekse gevolg daarvan was dat het aantal Twitter-gebruikers gedurende jaren plafonneerde op nagenoeg 320 miljoen, terwijl de kosten begonnen door te wegen op de brutobedrijfswinst. Het bedrijf plooide onder aanhoudende druk van de markt en ging over tot globale desinvesteringen. Verschillende vestigingen zagen hun personeelsbestand halveren, andere (waaronder de Belgische) sloten de deuren.

Twitter kon als een van de weinige bedrijven profiteren van een samenleving in lockdown. Hoewel de app voor het eerst sinds jaren weer een stevige organische toename tot 436 miljoen maandelijkse gebruikers kon voorleggen, heeft het grote moeite om de groei van de andere populaire platformen bij te benen.

In de huidige marktomstandigheden, waar aandelen van socialmediaparels opnieuw noteren op het niveau van vijf jaar geleden, is het voor Twitter een zegen om van de beurs te worden gehaald. Ondanks het feit dat tweeten een gangbaar werkwoord - ook bij beursanalisten - is geworden en Twitter door de jaren heen tot een ijzersterk merk is uitgegroeid, heeft het aandeel nooit de status van publiekslieveling behaald.

De app heeft dringend nood aan een injectie innovatie, en waar kan die productontwikkeling zich beter voltrekken dan uit het zicht van Wall Street en de ongeduldige beleggers?

Misbruik

Musk is gelukkig de juiste man om Twitter om te vormen tot de app die het verdient - en die wij als gebruiker verwachten.

Ten eerste moet ‘het grootste dorpsplein van de wereld’ een oplossing vinden voor het wankele evenwicht tussen vrije meningsuiting en het misbruik ervan. Musk staat bekend om zijn libertaire karakter en heeft al laten weten dat dat voor hem een absolute prioriteit vormt.

Twitter-bots moeten worden geweerd. Dat kan alleen met AI-technologie van het hoogste niveau, en laat dat nu net een van Musks belangrijkste expertises zijn.

Tenslotte schreeuwen de gebruikers al lang om een resem aanpassingen die Dorsey halsstarrig is blijven weren. De 'edit'-knop, waarbij je een verzonden tweet achteraf nog kan aanpassen, is de meest exemplarische feature die de nieuwe baas wellicht snel zal invoeren.