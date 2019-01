N-VA versterkt beeld van bestuurderspartij

Als de N-VA zowel de minister-president als de premier levert na de verkiezingen, is dat een volgende fase in de vervelling naar een gewone partij.

De N-VA sloeg iedereen gisteren met verstomming: Bart De Wever verlaat het Antwerpse Schoon Verdiep als hij van de kiezer minister-president van Vlaanderen mag worden. Jan Jambon mag van zijn partijvoorzitter dan weer de ambitie koesteren dat hij de sleutel tot de Wetstraat 16 in handen krijgt. Daarmee versterkt de N-VA, na de vlucht uit Michel I, het beeld dat ze een bestuurderspartij is.

De onverwachte sollicitatie van Bart De Wever voor het minister-presidentschap geeft aan dat de N-VA het belang van de Vlaamse verkiezingen hoger inschat dan de federale stembusslag. Dat is een sentimentele, maar vooral ook een strategische kwestie. Door de absolute numero uno van de partij Vlaams uit te spelen onderstreept de N-VA dat Vlaanderen niet in de schaduw moet staan van zijn Belgische grote broer. Voor een Vlaams-nationalist is het immers frustrerend dat het federale niveau met alle politieke aandacht gaat lopen en Vlaanderen, ondanks de vele interessante bevoegdheden, een beetje stiefmoederlijk wordt behandeld door de pers en de kiezer. De komst van Bart De Wever maakt het Vlaamse politieke niveau met andere woorden een beetje minder ‘tweederangs’. Het belangrijkste paard uit de stal in de Vlaamse horse race laten meelopen is dan ook een duidelijk statement: ‘Vlaanderen is voor ons belangrijker dan het federale niveau’.

De rechtstreekse verkiezing van de minister-president verhoogt de kans dat niemand rond de N-VA heen kan na 26 mei.

Maar er zijn ook strategische redenen om Bart De Wever als kandidaat-minister-president naar voren te schuiven. Hij is de enige die de founding father van de N-VA en de huidige minister-president Geert Bourgeois elegant opzij kan schuiven. Daarnaast zal onderwijs, een Vlaamse bevoegdheid, ongetwijfeld een belangrijk campagnethema worden. De N-VA profileert zich daarbij graag als de verdediger van de ‘traditionele’ aanpak, en wie kan dat beter verwoorden dan de voorzitter zelf. Tenslotte verhoogt deze soort rechtstreekse verkiezing van het minister-presidentschap de kans dat niemand rond de N-VA heen kan om in Vlaanderen een regering op de been te brengen. Als de Vlaams-nationalisten federaal uit de boot dreigen te vallen, kunnen ze via deze weg misschien alsnog een toegang forceren tot het nationale niveau. Weinig partijen werken graag met asymmetrische coalities. Verschillende meerderheden op verschillende niveaus besturen minder makkelijk, en bedreigen volgens sommigen zelfs de Belgische eenheid. Met dat laatste heeft de N-VA natuurlijk weinig problemen.

Premier

Het valt ook op dat de N-VA voor het eerst zijn vizier richt op het premierschap. In 2014 werd dat nog resoluut afgewezen, maar nu schuift de partij Jan Jambon naar voren voor die functie. Jambon is vrij populair in Franstalig België en onderhield zeer goede relaties met de huidige premier Charles Michel (MR). Dat maakt van hem, meer dan Bart De Wever, een man om federaal bruggen te leggen naar onder andere de Franstalige partijen. Zijn kandidatuur om premier te worden klinkt minder overtuigend dan de Vlaamse sollicitatie van De Wever, maar door twee mogelijke regeringsleiders naar voor te schuiven benadrukt de partij wel dat ze een bestuurderspartij is. Daarmee tackelt ze de commentaar die bij CD&V en Open VLD unisono klinkt: ‘De N-VA is een onverantwoordelijke partij die de stekker uit de regering heeft getrokken’.

Naar de Antwerpenaar en misschien ook wel de andere Vlaamse kiezers is dit geen mooi signaal. De messianistische boodschap van De Wever waarbij hij stelt dat de plicht roept, kan dat niet maskeren.

Toch zijn er voor de N-VA mogelijk ook schaduwkanten aan deze vlucht vooruit. Als het De Wever niet lukt, is hij zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijt. Bij de tegenstand klonk ook al snel het verwijt van kiezersbedrog. Niet onterecht, aangezien De Wever tijdens de Antwerpse campagne niet meteen de indruk gaf dat hij maar zes maanden zou besturen. De Antwerpse sp.a zal dan wel tevreden zijn als er een einde komt aan de volgens hen polariserende combinatie burgemeesterschap-voorzitterschap, maar naar de Antwerpenaar en misschien ook wel de andere Vlaamse kiezers is dit geen mooi signaal. De messianistische boodschap van De Wever waarbij hij stelt dat de plicht roept, kan dat niet maskeren. De Wever zou als minister-president ook wel veel kunnen doen voor Antwerpen, maar dan moet hij oppassen dat er geen beeld gecreëerd wordt van reusachtige Vlaamse transfers naar Antwerpen ten koste van de rest van Vlaanderen (denk aan Oosterweel).

Voorzitter

De voorzitterswissel, verbonden aan een eventuele overstap van het Schoon Verdiep naar het Martelarenplein, is een laatste potentiële struikelsteen. Bart De Wever is als voorzitter quasi onvervangbaar. Theo Francken maakt te veel foutjes en roept minder ontzag op dan De Wever. De politieke concurrenten en de media zijn minder ‘bang’ voor hem. Jambon zou als mislukte kandidaat-premier meer kans maken op het voorzitterschap. Of een operationele voorzitter zoals Sander Loones, die De Wever niet naar de achtergrond duwt en alleen de organisatorische kant van het voorzitterschap op zich neemt. Minister-president De Wever kan dan de partijwoordvoerder blijven. Te vergelijken met de combinatie Olivier Chastel-Charles Michel bij de MR.