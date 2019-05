Naar verengelsing hoger onderwijs op zijn Hollands?

Onderwijstaal is geen technocratische aangelegenheid, maar een vraagstuk met een groot maatschappelijk belang. Gelukkig zijn er nog Hollandse academici én een Brusselse PS’er om ons daaraan te herinneren.

Door Gita Deneckere, Bruno De Wever en Antoon Vrints, historici aan de Universiteit Gent

In de slepende kiescampagne die wegens een overdaad aan debatfiches en gebrek aan inspiratie nooit vleugels lijkt te krijgen, is het een verfrissend geluid. De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) breekt een lans voor meer leerkrachten Nederlands voor het Franstalige onderwijs. ‘Als we geen actie ondernemen, dreigt het Nederlands hier ondergesneeuwd te raken door het oprukkende Engels’, zo motiveert hij zijn plan.

Het voorstel van Philippe Close (PS) getuigt van een beter inzicht in de huidige taalverhoudingen dan het hoger onderwijsprogramma van CD&V

Close is drager van een ambt dat sinds het vertrek van de sociale liberaal Karel Buls meer dan een eeuw geleden niet bepaald bekend staat als Nederlandsgezind. Toch toont hij zich in deze campagne een kraniger taalflamingant dan partijen met een uitgesproken Vlaamse pedigree. Zo getuigt het voorstel van Close van een beter inzicht in de huidige taalverhoudingen dan het hoger onderwijsprogramma van CD&V, nochtans de opvolger van de Vlaamse katholieken die onder leiding van Frans Van Cauwelaert de vernederlandsing van Vlaanderen afdwongen.

CD&V

CD&V pleit onomwonden voor een ‘versoepeling van het strikte taalbeleid’. Ofschoon de partij belang zegt te hechten aan het Nederlands als academische taal, benadert zij huidige taalwetgeving op het hoger onderwijs louter negatief. Ze ziet er een ‘drempel’ in die ‘de instroom van buitenlands talent’ en de creatie van anderstalige (versta Engelstalige) opleidingen belemmert. Om de internationale positie van hogescholen en universiteiten te verzekeren, moet de wetgeving op de schop om die instellingen op taalgebied veel meer vrijheid te geven.

Het standpunt is een doorslag van het herhaalde pleidooi van invloedrijke academische bestuurders. Zij hopen meer inkomsten én vooral prestigewinst (een hoge positie in de betwistbare rankings) te putten uit (veel) meer buitenlandse studenten.

Hoe zit het nu echt met die vermaledijde taalwetgeving? Zij is sinds 2012 in voege, werd naderhand nog versoepeld en is helemaal niet zo strikt. Anderstalige proffen krijgen na hun aanstelling vijf jaar tijd om het B2-niveau Nederlands te halen, niet bepaald een onoverkomelijke drempel voor toptalent. 35% van alle masteropleidingen mogen in een andere taal aangeboden worden, en ook 6% van de bacheloropleidingen, terwijl het nut van basisonderwijs in het Engels aan de universiteit én de hogeschool toch niet voor de hand ligt.

Wie pleit voor verdere versoepeling van de taalwetgeving, streeft een verregaande mate van verengelsing van het hoger onderwijs naar Nederlands model na, alle lippendienst aan het Nederlands ten spijt

Ook in formeel Nederlandstalige opleidingen is er volop ruimte voor anderstalige vakken: een op zes in de bachelor en maar liefst een op twee in de master. In de praktijk bezet het Engels met zijn prestige en de krachtige bestuurlijke steun sinds 2012 snel de ruimte die door het decreet gelaten wordt. De wetgeving wordt bovendien op zijn Vlaams coulant toegepast.

Nederland

Wie pleit voor verdere versoepeling van de taalwetgeving, streeft dan ook een verregaande mate van verengelsing van het hoger onderwijs naar Nederlands model na, alle lippendienst aan het Nederlands ten spijt. Het is schrijnend dat het CD&V-standpunt er komt op een moment dat in Nederland het verzet tegen die onbesuisde verengelsing hoog oplaait. Enkele weken geleden nog maar protesteerden bijna 200 academici en intellectuelen tegen de toestand aldaar in een oproep gericht aan de Tweede Kamer.

Met de argumenten van de Nederlandse taalstrijders zouden de Vlaamse partijen hun voordeel kunnen doen, want ze veronachtzamen allemaal het belang van dit vraagstuk. CD&V staat helaas niet alleen

In Nederland is als gevolg van het heersende rendementsdenken ondertussen driekwart van de masteropleidingen verengelst, en de bacheloropleidingen volgen die trend in hoog tempo. Aan de VU in Amsterdam is zelfs de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur al geschrapt.

Massale toestroom

Met de argumenten van de Nederlandse taalstrijders zouden de Vlaamse partijen hun voordeel kunnen doen, want ze veronachtzamen allemaal het belang van dit vraagstuk. CD&V staat helaas niet alleen. De Nederlandse actievoerders wijzen nadrukkelijk op de pedagogische, sociale en culturele risico’s. De massale toestroom van buitenlandse studenten als gevolg van de verengelsing zorgt ervoor dat er minder tijd en geld besteed kan worden aan elke student.

Overgaan op ‘Globish’ leidt niet tot meertaligheid, maar tot taalverschraling. De verengelsing bemoeilijkt de toegang tot het hoger onderwijs voor brede lagen van de bevolking door de extra taaldrempel

Overgaan op ‘Globish’ leidt niet tot meertaligheid, maar tot taalverschraling. De verengelsing bemoeilijkt de toegang tot het hoger onderwijs voor brede lagen van de bevolking door de extra taaldrempel (dit terwijl het met de beheersing van het Nederlands van studenten al vaak droevig gesteld is, zoals bijvoorbeeld blijkt uit recent onderzoek van hogeschool Odisee). Ze verdiept de kloof tussen universiteit en samenleving en werkt de sociale tweedeling dan ook in de hand. Het Nederlands raakt zijn academische status kwijt en kwijnt weg tot een huis-tuin-en-keukentaal. Het zijn allemaal ontwikkelingen die bekend in de oren klinken voor wie ook maar enigszins vertrouwd is met de geschiedenis van de taaltoestanden in België.

Het zijn allemaal ontwikkelingen die bekend in de oren klinken voor wie ook maar enigszins vertrouwd is met de geschiedenis van de taaltoestanden in België