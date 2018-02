Naïef Europa loopt een storm tegemoet

Dat de Amerikaanse president Donald Trump vindt dat de Europese Unie met haar handelsbeleid de Verenigde Staten ‘erg oneerlijk’ behandelt, komt surrealistisch over. Europa is integendeel veel te naïef en stelt zich niet assertief genoeg op jegens Amerika en China. Dat kan ons zuur opbreken.

Door Jan Van Hove, hoofdeconoom KBC Groep en professor internationale economie KU Leuven

Ondanks de gunstige wind dreigt er onweer voor de Europese economie. Europa dankt zijn herstel aan de expansie van de wereldeconomie. In 2017 leverde exportgroei nog een stevige bijdrage aan de verrassend sterke Europese heropleving. Nieuwe groeicijfers voor een aantal EU-lidstaten bevestigen dat export de motor is van onze groei en jobcreatie. De Duitse industrie bepaalt de koers, met een resem kleine open economieën in haar kielzog.

Dat model wordt nu bedreigd door de luidkeelse oproep tot protectionisme door Trump, maar ook door machtige opkomende economieën, met China op kop. Te midden van die gevaren voor onze economie en welvaart toont Europa zich trouw aan de principes van vrijhandel en internationale samenwerking. Die houding siert Europa, maar is mogelijk gevaarlijk naïef.

Europa werpt zich op als de verdediger van de internationale handel met vrije en eerlijke markttoegang op basis van internationale spelregels. Onze ervaring met de Europese eengemaakte markt leerde ons dat vrijhandel een machtig bindmiddel tussen bondgenoten is en de basis kan vormen voor welvaart en stabiliteit. Ook in het Europese extern handelsbeleid streven we in naar een verbeterde toegang tot internationale markten voor de Europese exporteurs. Maar is het recept van de Europese marktintegratie eenvoudig te kopiëren naar de hele wereld? Allicht wel in tijden waarin ‘samen sterk’ geldt als ideologisch uitgangspunt, maar niet in tijden waarin landen hun eigenbelang vooropstellen.

Europa verdedigt in zijn handelsbeleid de principes van de vrije markt, met expliciete aandacht voor e belangrijke correcties, zoals inzake de sociale bescherming, het milieu en de mensenrechten. Vanuit een economisch perspectief kunnen we die houding toejuichen. Het verdedigen van een vrije markt is echter enkel houdbaar als ook de tegenspelers die houding aannemen. Een vrije markt blijven verdedigen terwijl de belangrijkste handelspartners zich marktverstorend gedragen dreigt de Europese positie aanzienlijk te verzwakken. Europa moet zich assertiever opstellen in dit strategische spel en de feiten onder ogen durven zien.

Nieuwe Zijderoute

Enkele voorbeelden. China profileert zich vandaag als een open handelsnatie. Met initiatieven zoals de Nieuwe Zijderoute beweert het bruggen te bouwen tussen Oost en West om de handel te stimuleren. Maar tegelijk blijft China massaal binnenlandse bedrijven subsidiëren, onder andere via niet-marktconforme kredietverlening die een enorme schuldenberg doet ontstaan met risico’s voor de wereldeconomie. China ondersteunt ook niet-democratische regimes in de buurlanden en in grondstoffenrijke gebieden zoals Afrika om een stevig internationaal netwerk uit te bouwen en te controleren. Daardoor voert China een oneerlijke concurrentiestrijd met Europese ondernemingen, zowel buiten als op de Europese markt.

Ook de Verenigde Staten voeren meer en meer een strategisch handelsbeleid. Amerikaanse bedrijven worden ondersteund door politieke interventies, denk aan de politieke druk om Amerikaanse wapens en vliegtuigen te kopen. Ook de wereldwijde en marktverstorende dominantie van grote technologiebedrijven kan je moeilijk onschuldig noemen.

Een ander voorbeeld zijn de wisselkoersen. De euro steeg onlangs aanzienlijk tegenover andere belangrijke munten, en vooral de dollar. Deels wordt die evolutie ondersteund door de sterke economische prestaties van de eurozone, maar de klim van de euro weerspiegelt ook de Europese naïviteit. In navolging van de Chinese regering die al jarenlang met een onderwaardering van de Chinese renminbi de export stimuleert, profiteert ook de Amerikaanse export van de zwakkere dollar.

Wisselkoersen zijn momenteel een handig protectionistisch wapen. Via zwakke munten wordt de export van binnenlandse bedrijven gestimuleerd ten koste van buitenlandse, lees Europese, bedrijven.

De Europese reactie is bijzonder gematigd. Veelal ondergaat Europa deze internationale tendensen en dat zal onze economie schaden. Onze exporteurs zullen meer en meer op handelsbelemmeringen stoten. Bovendien zal importconcurrentie op de Europese markt ook niet-exporterende Europese bedrijven onder druk zetten.

Toch blijft het belangrijk dat Europa zijn principes respecteert. Protectionisme mag niet met protectionisme worden bestreden. We moeten geen handelsoorlog voeren, maar een handelsdialoog. Europa moet echter ook niet passief de gevaren ondergaan. Het Europees antwoord moet bestaan uit een actiever, sneller en positief handels- en investeringsbeleid, maar ook uit een duidelijkere en expliciete keuze op het vlak van het macro-economisch en monetair beleid.

Voor internationale handel en investeringen moet Europa een tandje bijsteken. Het afsluiten van internationale akkoorden verloopt traag, niet in het minst door de Europese complexiteit. Nieuwe en diepgaande samenwerkingen moeten worden uitgewerkt om een dam op te werpen tegen het Amerikaanse en Chinese protectionisme. Dat impliceert ook een alternatief bieden aan de Amerikaanse en Chinese regeringen via een continue dialoog waarin wederkerigheid in de handelsliberalisering een essentiële voorwaarde is.

Handelswapen

Macro-economisch is het duidelijk dat Europa zich moet voorbereiden op moeilijkere omstandigheden op de wereldmarkt. We moeten er ons bewust van zijn dat onze concurrenten hun wisselkoers gebruiken als handelswapen. In eerste instantie kan Europa reageren door te pleiten voor meer internationale coördinatie in het monetaire beleid. Als die oproep geen gehoor krijgt, mag Europa een actief euro-wisselkoersbeleid niet uitsluiten.

Eendracht maakt macht binnen de wereldeconomie. Eendrachtige naïviteit bedreigt daarentegen Europa’s toekomst.

Vanuit een structureel economisch perspectief is het essentieel om het Europese economische weefsel te versterken. Dat kan enkel door meer investeringen, bijvoorbeeld in innovatieve economische sectoren en ondersteunende publieke diensten, en via hervormingen die onze economie flexibel en performant houden.

Bij voorkeur volgen we telkens een gezamenlijke Europese strategie. Eendracht maakt macht binnen de wereldeconomie. Eendrachtige naïviteit bedreigt daarentegen Europa’s toekomst.