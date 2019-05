Nationale eenheid is voltooid verleden tijd

Bijna de helft van de Vlamingen stemde zondag voor een Vlaams-nationale, separatistische partij. Het Vlaamse en het Franstalige systeem staan mijlenver van elkaar. Besturen in één federaal staatsverband wordt meer dan ooit een onmogelijke opdracht.

Toen de dieren nog spraken, domineerden drie partijen de Vlaamse politiek: christendemocraten, socialisten en liberalen. Maar eigenlijk is dat nog niet zo heel lang geleden. In 2003 haalden de drie traditionele partijen samen nog bijna 70 procent van de stemmen.

Dat percentage is gehalveerd en gezakt tot een historisch dieptepunt van 38 procent. De klassieke partijen staan op een smeltende ijsschots, en die is de jongste 15 jaar in een duizelingwekkend tempo weggesmolten. Dat is misschien wel het opvallendste resultaat van zondag: de speelruimte van de klassieke partijen is onooglijk klein geworden.

Zeker, ook de N-VA deelt in de brokken. Misschien wordt die partij in toenemende mate als een traditionele partij beschouwd. Deelnemen aan de Belgische regering heeft altijd een prijs voor Vlaams-nationalisten. Zeker als zo’n partij haar communautaire programma onder het tapijt veegt.

Maar je kan het ook anders bekijken. Ondanks de communautaire stilstand, ondanks het toch niet zo spectaculaire palmares van de regering, ondanks dat alles houdt de N-VA vrij goed stand. De N-VA blijft met 26 procent afgetekend de grootste. Ze haalt een hogere score dan bij de provinciale verkiezingen (24,8%).

Toen haalde het Vlaams Belang nog 13 procent. Nu net geen 19 procent. Dat is misschien wel de grootste verrassing van zondag: dat de N-VA zich weet te handhaven op een hoog niveau, ondanks de monsterscore van het Vlaams Belang.

De twee Vlaams-nationalistische partijen waren jaren communicerende vaten. Ze schommelden samen rond 38 procent. Maar dat is nu veranderd. De zogenaamde V-partijen halen samen een historisch record van 44 procent voor de Kamerverkiezingen. Bijna de helft van de Vlamingen stemde zondag voor een Vlaams-nationalistische, separatistische partij.

Klimaatheisa

Wellicht is dat sterke resultaat voor de Vlaams-nationalistische partijen als geheel te danken aan de centrumstrategie van de N-VA. Die partij heeft een wat vreemd parcours gereden. De zware nederlaag bij de lokale verkiezingen en de winst van Vlaams Belang triggerden in eerste instantie een bocht naar rechts. De N-VA ging in overdrive rond identiteit en migratie. Dat culmineerde in de Marrakeshcrisis. Op die manier wou de N-VA de Vlaams Belang-stemmen recupereren.

De N-VA lijkt zich verder te consolideren als een volkspartij, die de rechtervleugel van liberalen en christendemocraten helemaal heeft ingepalmd.

Maar in de aanloop naar 26 mei veranderde de partij het geweer van schouder. De N-VA mikte opnieuw meer op de centrumkiezers. Eerst greep de partij de klimaatheisa aan om te polariseren met Groen. Dat vloeide dan over naar een klassiek economisch ‘geenommekeerverhaal’. Het leek wel alsof de Marrakeshcrisis nooit had plaatsgevonden en de N-VA nog altijd deel uitmaakte van de regering. Ze zette vooral in op een voortzetting van het centrumrechtse beleid. De uiterst rechtse kiezers liet ze aan het Vlaams Belang.

Die centrumstrategie lijkt te hebben gewerkt. Het is onwaarschijnlijk dat de nieuwe Vlaams Belang-stemmen overwegend van de traditionele partijen komen. Het Vlaams Belang heeft allicht meer weggehaald bij de N-VA dan de nettoresultaten doen vermoeden. Maar de N-VA heeft dat verlies kunnen compenseren met nieuwe stemmen in het centrum. Als dat klopt, dan betekent dat ook dat de N-VA zich verder consolideert als een volkspartij, die de rechtervleugel van liberalen en christendemocraten helemaal heeft ingepalmd.

Met de spectaculaire score van de Vlaams-nationalistische partijen is de ontwrichting van het Belgische politieke systeem compleet. Het Vlaamse en het Franstalige partijsysteem staan mijlenver van elkaar. Ecolo boekt de verwachte winst in Brussel en Wallonië. Maar in Vlaanderen trapt Groen ter plaatste. De twee partijen die in Vlaanderen bijna de helft van de kiezers vertegenwoordigen, hebben geen ideologische pendant in Franstalig België.

Zoveel is dus wel duidelijk: dit zijn de verkiezingsuitslagen van twee totaal verschillende landen. Beide efficiënt besturen in één federaal staatsverband wordt meer dan ooit een onmogelijke opdracht.

Misschien illustreert dat wel het best hoe historisch deze verkiezingsuitslag is: voor het eerst in de Belgische geschiedenis haalt een regering van nationale eenheid, met de drie traditionele partijfamilies, geen meerderheid in de Kamer.