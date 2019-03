Natte droom van adverteerders dreigt om te slaan in nachtmerrie

De reclame-industrie moet weer leren connecteren met de gebruikers, en dat zonder op hun zenuwen te werken en zonder hun persoonlijke ruimte binnen te dringen.

Het jaarlijkse rondje resultaten van de beursgenoteerde reclamebedrijven oogt niet fraai. Grote groepen als Publicis en WPP slagen er niet meer in om te groeien en zien hun winsten afkalven. Maar ook hun traditionele klanten als Unilever, Kraft Heinz, AB InBev en Coca-Cola rapporteren bescheiden resultaten. Wat die grote reclamebedrijven en multi-nationale adverteerders met elkaar gemeen hebben is hun grote afhankelijkheid van merken als hefbomen voor commercieel succes.

Schermvullende weergave ©rv

Achter de financiële turbulentie schuilt een stille revolutie die verder gaat dan het groeiende succes van private labels en digitale kanalen. Het echte probleem is de erosie van het merk en de waarde die het vertegenwoordigt: de verbondenheid met zijn gebruikers.

Ergens onderweg zijn adverteerders en hun bureaus ervan overtuigd geraakt dat consumenten alleen doelgerichte boodschappen nuttig vinden en met plezier hun persoonlijke data ruilen voor persoonlijke reclame. Ze hebben zich dan ook massaal op het duopolie van Google en Facebook gestort. Platformen en algoritmes beheren tegenwoordig de plaatsing van advertenties over duizenden sites en apps om de juiste vrouw of man op het juiste moment te bereiken.

Zelfs marketingmensen zijn vandaag vergeten dat een merk meer is dan een individuele relatie met een product. Of ze zijn verdoofd door de kostenbesparingen in hun bedrijven.

Wat een natte droom leek voor adverteerders, dreigt nu om te slaan in een nachtmerrie. De overdaad aan vervelende boodschappen verklaart het succes van reclameblokkers die op hun beurt het bereik van advertenties grondig aantasten. De commerciële berichten komen via geprogrammeerde aankoop steeds vaker in ongewenste contexten terecht. Het zal je als McDonald’s maar overkomen gratis frietjes te promoten naast een artikel over obesitas. Maar het onderliggende probleem is veel ernstiger. In alle stilte verkruimelen merken tot de allerindividueelste expressie van het allerindividueelste voordeel. En niemand die erom gevraagd heeft.

Dictatuur

De dictatuur van de segmentatie gaat helemaal ten koste van de collectieve beleving van merken. Zelfs marketingmensen zijn vandaag vergeten dat een merk meer is dan een individuele relatie met een product. Of ze zijn verdoofd door de kostenbesparingen in hun bedrijven. Sterke merken vinden hun kracht in een gemeenschappelijke beleving van hun gebruikers. Mooie voorbeelden daarvan zijn ‘jezelf overstijgen’ met Nike en ‘de echte schoonheid’ van Dove.

Het verdwijnen van merkkapitaal leidt tot inwisselbaarheid en uiteindelijk de vernietiging van de aandeelhouderswaarde.

Als zo’n unieke beleving ontbreekt, is de stap naar een concurrent met gelijkaardige producten snel gezet. Het verdwijnen van merkkapitaal leidt tot inwisselbaarheid en uiteindelijk de vernietiging van de aandeelhouderswaarde. Neem nu onze vaderlandse pils waarvan alle mannen destijds wisten waarom. Een schoolvoorbeeld van een merk dat de weg kwijt is, maar dat is een ander verhaal.

In het verleden werd de waarde van merken hoofdzakelijk gevoed door reclame in de traditionele media. Die gaf een collectieve betekenis aan merken en paradoxaal genoeg ook meer keuzevrijheid dan de micro-campagnes die de gebruikers nu achtervolgen. Bij retargeting mag u dat ook letterlijk nemen: na één bezoekje stalkt het tuinmeubilair u nog weken op nieuwssites en sociale media. Wat de onderzoeken van Google en Facebook u ook mogen wijsmaken, consumenten zijn geen vragende partij voor meer gepersonaliseerde advertenties, ze willen vooral meer keuzevrijheid in wat ze kopen.

Merkenbouwers moeten terug op zoek naar gedeelde ervaringen. En dan heb ik het niet alleen over momenten als live-uitzendingen, events en winkelervaringen, maar vooral over de kwaliteit van die contacten

Blijft de vraag hoe we dat lastige vraagstuk kunnen oplossen in de wereld van vandaag, zonder misplaatste nostalgie naar traditionele reclamecampagnes? In plaats van gebruikers te vervreemden met hypergepersonaliseerde boodschappen die vaak aanvoelen als een inbreuk op hun privacy, moeten merkenbouwers terug op zoek naar gedeelde ervaringen. En dan heb ik het niet alleen over momenten als live-uitzendingen, events en winkelervaringen, maar vooral over de kwaliteit van die contacten. Niets werkt meer verbindend dan creativiteit. Ze opent deuren, zet aan tot praten, delen en uiteindelijk kopen. Pure efficiëntie, als je het mij vraagt.