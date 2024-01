Nederlands poldermodel had overstroming Dender kunnen voorkomen...

Na de overstromingen in de Denderstreek wees Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) actiegroepen met de vinger. Hoe kan je vermijden dat noodzakelijke ingrepen voortdurend juridisch worden aangevochten? Transporteconoom Klaas De Brucker ziet de oplossing in het Nederlandse poldermodel.

Na de grote overstroming van 2010 is vorige week gebleken dat het overstromingsrisico in de Dendervallei reëel blijft. De stadskernen van Geraardsbergen, Ninove en Aalst konden nog worden gespaard, maar in de gebieden ertussen kwamen huizen onder water te staan.

Maatregelen zoals de modernisering van de stokoude scheeps- en stuwsluizen werden al lang gepland, maar de uitvoering liep vertraging op omdat milieuactiecomités procedures hadden aangespannen bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Als blijkt dat veel van die procedures succesvol waren, is dat geen teken aan de wand?

Auteur Klaas De Brucker is als transporteconoom aan het Leuvens Instituut voor Mobiliteit en doceert micro-economie aan KU Leuven Brussel. Hij woont in de Denderstreek. Kwestie Na de overstromingen in de Denderstreek wees Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) actiegroepen met de vinger die noodzakelijke ingrepen juridisch aanvechten. Conclusie Als diverse tegenstrijdige belangengroepen met elkaar in dialoog treden, ontstaat meer wederzijds begrip, komen vaak innovatievere oplossingen uit de bus en ontstaat meer draagvlak.

Structureel overleg

Waar knelt het schoentje en hoe kan je dat vermijden? Daarvoor kan je teruggrijpen naar het poldermodel, dat is ontstaan in de middeleeuwen in Nederland. Om er de nieuw aangelegde polders tegen overstromingen te beschermen moesten bevolkingsgroepen die anders weinig omgang met elkaar hadden, zoals edelen, boeren en stedelingen, noodgedwongen met elkaar in overleg gaan. Hetzelfde poldermodel wordt in Nederland vandaag gehanteerd in tal van andere domeinen, zoals in het sociaal overleg.

Ook voor de Dendervallei blijkt meer structureel overleg nodig tussen de belangengroepen, zoals stads- en plattelandsbewoners, boeren, milieugroeperingen en scheepvaart.

Als tegenstrijdige belangengroepen met elkaar in dialoog treden, ontstaat meer wederzijds begrip voor elkaars standpunten.

Als we de idee van het poldermodel wat meer formeel vormgeven, komen we bij economische evaluatiemethodieken zoals kosten-effectiviteitsanalyse en multicriteria-analyse. Die worden in onze buurlanden, zeker in Nederland, veel meer gebruikt dan bij ons. Centraal in die methoden is dat doelstellingen worden gedefinieerd en vertaald naar effectiviteitsmaatstaven. Zo’n maatstaf kan zijn dat het risico op een grote overstroming moet worden gereduceerd tot maximaal één keer om de honderd jaar. Daarna dienen diverse oplossingen te worden geconstrueerd, bijvoorbeeld sluizen renoveren, dijken bouwen, onteigenen, uitbaggeren.

In een kosten-effectiviteitsanalyse ga je na welke oplossing tegen de laagste kosten voldoet aan een vooropgestelde effectiviteitsmaatstaf. In een multicriteria-analyse ga je verder en hou je rekening met meer criteria, ook rond het milieu. Idealiter betrek je de belangengroepen, waardoor de oplossingen worden geëvalueerd vanuit de diverse invalshoeken. Dat levert nog niet direct een oplossing op die het algemeen belang dient, maar als diverse tegenstrijdige belangengroepen - zoals in het oude poldermodel - met elkaar in dialoog treden, ontstaat meer wederzijds begrip voor elkaars standpunten.

Draagvlak

Behalve de traditionele oplossingen worden zo vaak ook innovatievere oplossingen bedacht. Denk aan het ophouden van het water in hoger gelegen terrassen, gecontroleerde overstromingsgebieden en dekanalisatie (of hermeandering) van de Dender, zodat die weer een meer meanderende loop krijgt. Misschien zijn dergelijke oplossingen wel beter als we alle criteria, inclusief de milieu-invalshoek, onder ogen nemen.