Neem voorbeeld aan economisch nationalisme Nederland

Wij doen vaak wat meewarig over het verdedigen van de eigen bedrijven, maar we vergissen ons. Elders legt men immers wél veel 'patriottisme' aan de dag, met als resultaat dat onze beslissingscentra op termijn verhuizen.

Door Patrick Soetens, managing partner van Finwise, actief in corporate finance

Dat de Nederlandse overheid met een liberale regering onverwacht haar belang in KLM-Air France verhoogt om daarmee de belangen van Schiphol veilig te stellen, doet heel wat stof opwaaien. De Nederlanders geven daarmee blijk van een nationale reflex en van een offensieve houding die we in België totaal niet kennen. Wij doen daar vaak ook wat meewarig over en noemen dat al snel economisch patriottisme. Wij menen immers dat dit verdedigen van de eigen bedrijven niet erg getuigt van internationaal denken en van openheid van geest.

Wij vergissen ons daarin echter grondig. De complexe geschiedenis en de fragiele identiteit van dit land hebben hier geleid tot een vrijwel totale afwezigheid van enig chauvinisme. Zelf vinden wij dit normaal en beschouwen we dit als een gezonde houding, maar we beseffen onvoldoende dat deze houding uniek is in de wereld. Ik heb in heel wat landen gewoond en gewerkt, en het lokale patriottisme is het eerste wat je als Belg elders opvalt. Grote landen of kleine landen, het maakt niet uit, overal is men erg trots op het eigen land en vindt men het ook volstrekt normaal om de eigen belangen en de eigen bedrijven al dan niet openlijk te bevoordelen.

Doordat die reflex bij ons totaal afwezig is, gaan wij zelf buitenlanders meestal geen strobreed in de weg leggen bij overnames. Het rijtje van mooie bedrijven dat we hier zonder veel discussie hebben laten gaan, is erg lang. De openheid die we tonen mag dan wel ethisch hoogstaand zijn en lovenswaardig, maar de economische gevolgen zijn wel dat we ons daarmee flink in de voet schieten. Gezien men elders immers wél veel patriottisme aan de dag legt, is het resultaat steevast dat op termijn de beslissingscentra verhuizen en de beste jobs naar andere landen verhuizen.