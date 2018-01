Negatieve campagnekaravaan houdt halt in Gent

21 december 2017. De Ghelamco Arena afficheert 'De Warmste Week' van Music For Life. In het stadion speelt AA Gent tegen Sporting Charleroi, een wedstrijd van de 20ste speeldag in de Jupiler Pro League. © BELGA

De politieke rel over de Ghelamco Arena in Gent toont wat we al in Antwerpen zagen: campagnes met harde, vaak persoonlijke aanvallen en veel verdachtmakingen. Met het pensioen van burgemeester Daniël Termont voor de deur is het nu of nooit voor de uitdagers van het kartel sp.a-Groen.

Dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hard en persoonlijk wordt uitgehaald, bleek de voorbije anderhalve maand al uit de Antwerpse campagne. Een Cola-Zero drinkende Bart De Wever (N-VA) kwam onder vuur te liggen in een vastgoedrel rond Land Invest. De rel kwam als een boemerang terug in het gezicht van een van de aanklagers, sp.a-kopman Tom Meeuws.

Er was de hondenhaarrel tussen de naar Antwerpen verhuisde Kris Peeters (CD&V) en De Wever, waardoor die laatste zogezegd als ‘hondenhater’ in diskrediet kwam. Wouter Van Besien (Groen) werd dan weer iets te freewheelend op zijn fiets gespot in de Antwerpse binnenstad. Het ‘fietsterrorisme’ van de Groene politicus leverde een ambetant filmpje op dat even de sociale en traditionele media op hun kop zette.

Sappige kwestie

De karavaan van negative campaigning trekt dezer dagen door Gent. Opnieuw eigenlijk, want na de Optima-affaire en het Publipart-schandaal komt de negatieve campagnestoet nu tot stilstand bij het dossier over de bouw en de uitbating van de Ghelamco Arena, waar de voetbalclub AA Gent speelt.

Je kan ook over ‘netwerklunches’ spreken, maar dat klinkt minder vettig dan ‘voetbal op kosten van de belastingbetaler’.

Volgens een morgen te verschijnen boek van Ignace Vandewalle zou de wet op de overheidsopdrachten niet gerespecteerd zijn en zouden schepenen op kosten van de Gentse belastingbetaler in een skybox gaan eten en drinken tijdens de wedstrijden van AA Gent.

Beide aantijgingen verdienen zeker een onderzoek. Het mogelijke verwijt van negatieve campagnevoering mag goed oppositiewerk zeker niet in de weg staan. Maar het inbeuken op de sappige kwestie van het ‘eten en drinken op kosten van de belastingbetaler’ doet vermoeden dat er meer aan de hand is dan enkel grondig oppositiewerk. Een dergelijk saillant element gaat er campagnematig lekker in.

De enkele duizenden euro’s (het exacte getal is nog onduidelijk) zijn uiteraard meer dan een simpele Cola-Zero, maar dat een voetbalclub gebruikt wordt voor de ontvangst van prominenten van de stad is zeker geen louter Gents fenomeen. Je zou ook over ‘netwerklunches’ kunnen spreken, maar dat klinkt minder vettig dan ‘voetbal op kosten van de belastingbetaler’.

Explosieve materie

Of professioneel voetbal tot de kerntaken van een overheid moet behoren, is een debat dat gerust mag worden gevoerd. Ook in de steden buiten Gent, waar gemeentelijk belastinggeld wordt gebruikt ter ondersteuning van de lokale voetbalclub. Er zijn genoeg private spelers die in het voetbal willen investeren en daar ook goed geld mee verdienen. Waarom moet een stad dan aandelen hebben in een voetbalclub? Je kan bezwaarlijk beweren dat het management van een voetbalclub tot de kerntaken van een stad behoort. Al kan je het misschien ook zien als goede citymarketing. Via het voetbal zit je stad elke week prominent in het nieuws.

Kritisch zijn wordt al snel gelijkgesteld met een pleidooi tegen de club van je stad. Lokale politici durven die discussie niet aan te gaan uit schrik electoraal afgestraft te worden.

Een grondig debat over de plaats van het voetbal in een stad is een explosieve materie. Dat werd in deze zaak pijnlijk duidelijk met de dreigementen van AA Gent-fans aan het adres van de auteur van het Ghelamco-boek. Kritisch zijn wordt al snel gelijkgesteld met een pleidooi tegen de club van je stad. Lokale politici durven die discussie niet aan te gaan uit schrik electoraal afgestraft te worden.

Tot dat fundamentele debat zal het dus wellicht niet komen. Daardoor lijkt het Ghelamco-dossier vooral een moddergevecht te worden. Het beeld van een politicus die buiten de lijntjes kleurt, is zeer interessant geworden in de electorale strijd. Het volatiele kiezersklimaat schept meer ruimte voor dergelijke negative campaigning. Vroeger zaten kiezers vast in hun zuil. Je kon bij wijze van spreken je moeder vermoorden en nog minister worden. Die tijd is voorbij. Vandaag wisselen kiezers van partij zoals van broek en stemmen ze heel sterk met hun buik.

De inzet in Gent is dan ook niet min. Met het pensioen van burgemeester Daniël Termont lijkt een zekerheid verdwenen. Iedereen aast op de grote pot van 45.000 voorkeurstemmen die hij in 2012 haalde. Het wordt niet simpel om het kartel sp.a-Groen uit het zadel te lichten, maar de kaarten lagen nooit beter voor de tegenstanders.

Derde hond

De bij zijn partij in onmin gevallen Siegfried Bracke trekt daarom hard door. Al is het onduidelijk welke rol hij bij de verkiezingen zal spelen. Die discussie zal wellicht weer de kop op steken omdat de Gentse N-VA kopvrouw Elke Sleurs in dit dossier voorlopig stil blijft. Sleurs lijkt een gezapigere stijl te verkiezen dan Bracke.

Ook Mathias De Clercq (Open VLD), toch een kandidaat-burgemeester, houdt net zoals bij de Publipart-affaire de lippen stijf op elkaar. Wellicht hoopt hij dat een oude Vlaamse spreuk waarheid wordt: als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen.