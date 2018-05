Nepstatuten creëren in de zorg is geen innovatie

Hulpverleners en hulpbehoevenden met elkaar in contact brengen, zoals het plaftorm Helpper doet, is een nobel idee. Wij willen daar mee over nadenken, maar maak dan wel dat die hulpverleners een degelijk werknemersstatuut hebben.

Door Issam Benali, federaal secretaris Algemene Centrale - ABVV, verantwoordelijk voor gezinszorg en dienstencheques

De zorgsector is in crisis en er zijn extra middelen nodig om de onderfinanciering weg te werken. Met die uitspraak van François Gerard, de oprichter van Helpper, een platform dat hulpverleners in contact brengt met hulpbehoevenden, ben ik het volledig eens. De oplossing die hij aanreikt houdt echter een besparing in ten koste van de zorgverleners, onder het mom ‘meer doen met minder’.

De hulpverlener verdient slechts 7 euro netto per uur, zonder opbouw van sociale zekerheidsrechten

Hulpverleners in contact brengen met mensen uit de buurt die hulp nodig hebben bij allerhande taken in huis is een mooi idee. Alleen kan het systeem nog wat bijgeschaafd worden. Want ongeacht de taak die de hulpverlener op zich neemt, hij of zij krijgt hier slechts 7 euro netto per uur voor, zonder opbouw van sociale zekerheidsrechten. Dat is nog minder dan een flexwerker

Schermvullende weergave ©rv

Verschillende van de taken die Helppers doen - boodschappen doen, koken, iemand wassen of naar het bed begeleiden - behoren nu tot het takenpakket van de professionele én gekwalificeerde hulpverleners. We moeten dus opletten dat we met Helpper niet in het vaarwater komen van de professionele zorg die garant staat voor kwaliteit en vertrouwen.

Technologie

Wij zijn zeker bereid om mee na te denken over innovatieve, creatieve oplossingen. En als de technologie ons hier bij kan helpen, graag. Maar laat dat niet ten koste gaan van de arbeidsomstandigheden waar werknemers in moeten werken. Een vooruitgang in technologie hoeft een goed werknemersstatuut niet uit te sluiten.

Mensen die via dit platform tewerkgesteld worden moeten behandeld worden als werknemer, en verdienen dus een volwaardig uurloon mét sociale bescherming.

Wat met Helpper voorgesteld wordt, is om minder te investeren in de zorgsector, ten koste van de bescherming die werknemers zouden moeten genieten. Hulpverleners in een precair statuut duwen, is dat dan die zogenaamde innovatie en creativiteit?