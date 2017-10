Niet Chinese investeringen maar Chinese innovatie moet Europa zorgen baren

Chinese bedrijven investeren steeds meer in Europa, vaak om technologie in te kopen. Sommige landen willen maatregelen. Maar de volgende golf komt er al aan: Chinese innovatie en technologie die de wereld gaan veroveren. Daar moet Europa zich op voorbereiden.

Apple Inc kopen of verkopen?

Door Sven Agten. Woont en werkt sinds 2004 in China. Momenteel in Sjanghai als president Asia-Pacific van de Duitse multinational Rheinzink. In zijn boek ‘Hoe maak ik het in China’ (2017) schetst hij de politieke, economische en sociale trends in China en hoe het land de wereld verandert.

Deze week alleen al werden in Europa twee initiatieven aangekondigd die een teken aan de wand zijn. Europa brengt topbedrijven, waaronder Solvay en Umicore, bijeen voor een inhaaloperatie tegen Chinese batterijen. Chinese hogesnelheidstreinen en bijbehorende technologie worden overal ter wereld verkocht, zelfs in die mate dat het Franse Alstom en het Duitse Siemens een coalitie gevormd hebben tegen de Chinese producent CRRC, die in Europa verschillende projecten heeft binnengehaald.

Het Chinese bedrijf ZTE was in 2016 de wereldwijde koploper in het verkrijgen van patenten.

China voert al enkele jaren een beleid dat focust op massaal ondernemerschap en innovatie. Nu de traditionele sectoren die instonden voor de Chinese groei afzwakken en de Chinese arbeid veel duurder geworden is, wil Peking van de privésector en de innovatie de nieuwe groeimotoren van de economie maken.

Dat kan lukken. China heeft 800 miljoen arbeidskrachten, van wie 170 miljoen een diploma hoger onderwijs of bepaalde hoogwaardige professionele vaardigheden hebben. Tel daarbij de massa Chinese studenten die in het buitenland gestudeerd hebben en van wie er steeds meer terugkeren naar het thuisland, en het wordt duidelijk dat een kritische massa van innovatieve en ondernemende geesten aanwezig is.

Risicokapitaal

De effecten van het beleid zijn al voelbaar. Het Chinese bedrijf ZTE was in 2016 wereldwijd koploper in het verkrijgen van patenten (waarbij het dat andere Chinese bedrijf Huawei van de troon stootte). Chinese bedrijven besteedden in 2016 14 keer zo veel aan onderzoek en ontwikkeling als in 2000, en prijken daarvoor op de tweede plaats na de Verenigde Staten. Daarnaast is er een bloeiende start-upwereld met risicokapitaal in overvloed. Chinese venturefondsen verdriedubbelden in 2016 hun budgetten tegenover 2015 tot 320 miljard euro. Ze zijn nu al goed voor een kwart van de wereldwijde investeringen met risicokapitaal.

Ook al is de focus op innovatie vrij nieuw, er zijn toch al succesverhalen om naar op te kijken. Net zoals veel westerlingen Steve Jobs of Bill Gates kennen die in hun garages respectievelijke Apple en Microsoft opzetten, kent elke Chinees het verhaal van Jack Ma, die in zijn appartementje Alibaba in de steigers zette. In China is hij een superster en de eerste echte internetentrepreneur. Niet alleen is Ma een bron van inspiratie voor een generatie jonge en ambitieuze Chinese ondernemers die steeds meer een baan bij een westers of Chinees bedrijf aan zich voorbij laten gaan en dromen van een eigen bedrijf, Ma gaat ook door als de Steve Jobs van China omwille van zijn visionaire ideeën.

Internetsector

Vooral in de internetsector begint de Chinese innovatie haar sporen achter te laten. De Chinese samenleving is sowieso al meer gedigitaliseerd dan die in het Westen, maar tegenwoordig kan je zonder smartphone niet meer leven in China. Vorig jaar werden daar 467 miljoen smartphones verkocht, en er zijn meer dan 730 miljoen actieve internetgebruikers. De Chinese markt voor e-commerce is gigantisch en zal in 2020 groter zijn dan die van de Verenigde Staten, het VK, Japan, Duitsland en Frankrijk samen.

Ook al is de focus op innovatie vrij nieuw in China, er zijn toch al succesverhalen om naar op te kijken. Bijvoorbeeld Jack Ma van internetgigant Alibaba.

Vooral WeChat, met zijn meer dan 900 miljoen gebruikers wereldwijd, gooit hoge ogen. Dit platform voor communicatie, marketing, betalingen en e-commerce tegelijkertijd is volledig made in China. Chinese techbedrijven veroveren langzaam de wereld met nieuwe producten en diensten van superieure kwaliteit. Baidu, Alibaba, Tencent - de tegenhangers van Google, Facebook en Amazon - en Xiaomi (oorspronkelijke een producent van smartphones) zitten in de top tien van de grootste internet- en technologiebedrijven ter wereld. Drie van de vier hebben die toppositie pas sinds 2013 bereikt. In 2014 was Xiaomi overigens ’s werelds meest waardevolle techstart-up.

Silicon Valley kijkt tegenwoordig meer en meer naar China, waar innovatie en ondernemerschap hand in hand gaan. Vooral Shenzhen springt in het oog met zijn 30.000 technologiebedrijven die samen meer dan 200 miljard euro waard zijn.

Eenhoorns

China breekt ook internationaal door. Terwijl in het verleden alleen grote Chinese (staats)bedrijven zich waagden aan buitenlandse expansie, komt de tweede golf er al aan. In Londen rijden elektrische bussen van het Chinese BYD, dat een voorloper is geworden in de productie van elektrische auto’s.

Chinese start-ups beginnen al van bij het begin van hun bestaan aan globale expansie te denken. En ze slagen daar ook al in

Wereldwijd komt een derde van alle unicorns (eenhoorns, bedrijven met een waardering van meer dan 1 miljard dollar) uit China. Ambitieuze Chinese start-ups beginnen al vanaf de start van hun bestaan aan globale expansie te denken. En ze slagen daar ook al in. Naast iets bekendere namen zoals Xiaomi, Mobike (deelfietsen) of DJI (drones), is Musical.ly - met zijn 100 miljoen tienergebruikers wereldwijd - een van die Chinese start-ups die meteen globaal gaan, en daarom micro-multinationals genoemd worden.

China transformeert en de nieuwe golf van innovatie en privé-ondernemerschap wordt de golf van de toekomst, met wereldwijde gevolgen.