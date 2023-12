Niet alleen IKEA en Coca-Cola moeten minimumbelasting van 15 procent betalen

De regels, bekend als BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), hebben een significante impact, die sommige bedrijven onderschatten. Het vierletterwoord doet soms zelfs geen belletje rinkelen. Voor sommige bedrijven lijken de nieuwe regels een ver-van-hun-bedshow. Ze denken dat die alleen gelden voor de IKEA’s, Coca-Cola’s of Microsofts van deze wereld. Dat is een misvatting: elke multinationale onderneming met een omzet van meer dan 750 miljoen euro valt eronder.

Zeker voor kleinere multinationale ondernemingen wordt dat een ingewikkelde opgave. De data die nodig zijn om de berekeningen te maken en de nieuwe fiscale aangifte in te vullen, zitten nog vaak verspreid over allerlei systemen, tools, commerciële accounts... Zulke bedrijven hebben lang niet allemaal de knowhow en de slagkracht in huis om zich eenvoudig te schikken naar de BEPS-verplichtingen.

Elke multinationale onderneming bereidt zich dus het best voor op de nieuwe belastingregels. Dat begint met na te gaan of ze al dan niet onder de regeling valt. Het in kaart brengen van de wereldwijde activiteiten en de geconsolideerde omzet is daarbij maar het startpunt. Bedrijven die onder de regels over de minimumbelasting vallen, analyseren ook maar beter of hun fiscale strategie al aangepast is.