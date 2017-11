Niet de revolte, maar de waardigheid

Nu alle politieke meningen over de Spaans-Catalaanse kwestie gegeven zijn, kan de kunst enige reflectie bieden. Bij deze nodig ik de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont en de Spaanse ambassadeur uit naar de opera ‘Le Duc d’Albe’.

Door Aviel Cahn, artistiek directeur van Opera Vlaanderen

Opera is al lang geen entertainment voor een elite meer. Op zijn best is het een spiegel van de actualiteit. Opera kiest zijn stof vaak uit de rijke vergaarbak van de geschiedenis en weet die levendig te maken: in de muziek en op de scène.

Bij de opera ‘Le Duc d’Albe’, die vrijdag in Gent opnieuw in première gaat, is dat zeker het geval. De Italiaanse componist Gaetano Donizetti putte voor zijn werk van 1838 uit een van de meest dramatische bladzijden in onze geschiedenis. Met het door de Spanjaarden bezette Vlaanderen van de 16de eeuw als schouwtoneel en het streven naar autonomie van het Vlaamse volk tegen de hertog van Alva als verhaal.

Het repressieve beleid van de Spaanse bezetter maakte van Alva voor de tijdgenoten, maar ook voor de generaties erna, de belichaming van een onaanvaardbare Spaanse inmenging.

Ik nodig de heer Puigdemont maar ook de Spaanse ambassadeur uit om naar de opera in Gent te komen.

Toen de oorspronkelijke versie van deze opera in 2012 in Opera Vlaanderen in première ging - in een samenwerking met de Catalaanse decorontwerper Alfons Flores en het Antwerpse modehuis A.F. Vandevorst - kende België een heropleving van de separatistische koorts, in de aanloop naar de lokale verkiezingen van oktober. De nationalistische strijdkreet in ‘Le Duc d’Albe’ klonk als een verre voorloper van dat thema.

Nu, bij de herneming vijf jaar later, is een nieuwe, andere roep om autonomie en afscheiding de actuele parallel. De escalatie in het conflict rond het Catalaanse separatisme en de Spaanse reactie daarop leidden tot de vlucht van een van de hoofdrolspelers naar België. Met de komst van Puigdemont is Brussel opnieuw de scène waarop een conflict met Spaanse wortels zich afspeelt. De oude thema’s worden met hedendaagse protagonisten nieuw leven ingeblazen: autonomie en nationalisme, eigenheid en vreemde overheersing, geweld en volkswil, het grote Spanje tegenover een kleine regio.

Donizetti gebruikt de politieke context van de Spaanse bezetting als achtergrond voor de aspiraties en de tragische ondergang van zijn personages. Ondanks de politieke hoogspanning waarin de partijen met geslepen messen tegenover elkaar staan, kiest hij ervoor het humane en individuele drama voor het voetlicht te plaatsen.

Volk slachtoffer

Politieke leiders, helden en vrijheidsstrijders worden neergezet als mensen. Alva wordt gepresenteerd als politicus, maar ook als liefhebbende vader. De dochter van de geëxecuteerde Egmont, Hélène, zien we als wraakzuchtige vrijheidsstrijdster, maar vooral als hartstochtelijke geliefde.

Niet de haat of de revolte, maar de waardigheid van het volk wilde Donizetti tonen.

Affetti non battaglie - gevoelens, geen gevechten - schreef de componist en hij laat ons via de muziek direct in het hart kijken van zijn protagonisten, een perspectief dat de media ons eerder zelden bieden. En hij laat ons zien hoe in het manipulatieve spel, ingegeven door persoonlijke, emotionele motieven, vooral het volk het slachtoffer wordt. Niet de haat of de revolte, maar de waardigheid van het volk wilde Donizetti daarom tonen.

De Italiaan heeft zijn opera niet kunnen voltooien. In opdracht van Opera Vlaanderen werd die klus geklaard door de Italiaanse hedendaagse componist Giorgio Battistelli. Hij verbindt de klanken van Donizetti met een actuele muziektaal en laat de opera volledig in het heden aanbelanden. Stof uit de 16de eeuw in een opera uit de sterk door nationalisme getekende 19de eeuw krijgt een nieuwe scenische actualiteit in de 21ste eeuw.

Onthoofd

In die bewerking valt vooral het slot op. Aan het eind is het Vlaamse volk met de aftocht van Alva weliswaar bevrijd van de tiran, maar de prijs is hoog. Het finale koorgezang is eerder een waardige treurzang dan een triomflied. De kosten en de offers die de strijd heeft geëist, overschaduwen de winst. ‘Vive la liberté’ klinkt weinig overtuigend en met de kop tussen de schouders.

Misschien plaatsen de excellenties na deze opera-ervaring opnieuw meer waardigheid op de agenda.

Zo lijkt deze opera de boodschap uit te dragen dat als de politiek er niet in slaagt tot een oplossing te komen uiteindelijk het volk onthoofd wordt.

Ik nodig bij deze de heer Puigdemont, maar ook de Spaanse ambassadeur uit naar de opera in Gent om getuige te zijn van die treffende conclusie. Na die avond vindt wellicht geen nieuwe revolutie plaats, maar misschien plaatsen de excellenties na deze opera-ervaring opnieuw meer waardigheid op de agenda.