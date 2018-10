Niet zomaar een afspiegeling

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een krachtmeting op lokaal vlak. Alle partijen hebben veel te verliezen. Maar de lokale verkiezingen zijn geen simpele afspiegeling van de federale.

Het is zover. Nadat de politici en de partijen met de politieke kaarten hebben gespeeld - lijsten vormen, voorakkoorden sluiten, al dan niet strategische veto’s uitspreken - is het woord aan de kiezer.

Zondag liggen de kaarten definitief op tafel en kunnen de politici en hun partijen opnieuw beginnen te spelen, tijdens de vorming van de coalities en de verdeling van de mandaten. Opnieuw zal de neiging bestaan zich blind te staren op ‘nationale’ gemiddelden die lokale verschillen verdoezelen. Bovendien zullen de ‘vlottende’ kiezers voor meer dynamiek zorgen dan de procentuele verschuivingen tussen partijen laten vermoeden.

Schermvullende weergave Herwig Reynaert ©rv

Eigenaardig en volledig onterecht is het feit dat er opnieuw nauwelijks aandacht was voor de provincieraadsverkiezingen. Nochtans zullen de resultaten van de provincieraadsverkiezingen ongetwijfeld de beste graadmeter zijn voor het actuele electorale klimaat. Bij deze verkiezingen wordt meer ideologisch gestemd dan bij gemeenteraadsverkiezingen. Ook nu zal dat ongetwijfeld het geval zijn.

Wat staat voor elke politieke partij zoal op het spel?

Blijft CD&V lokaal de sterkhouder? Traditioneel speelt de partij de eerste viool. Maar af en toe klinken valse noten. Sinds de fusies van 1976 moest de partij haar sterke electorale positie deels prijsgeven. Ook in 2012 was dat het geval. Bovendien hebben de christendemocraten het traditioneel moeilijker in stedelijk gebied. Scoren in de centrumsteden is zeker een van de uitdagingen. In Antwerpen en Gent komen ze er op dit moment amper aan te pas. In landelijk Vlaanderen moeten ze de grootste politieke formatie blijven.

Bij de provincieraadsverkiezingen bleef CD&V de grootste partij in West-Vlaanderen en Limburg. In de overige provincies was de N-VA de grootste. Houdt CD&V stand in beide provincies of kan ze zelfs haar electorale positie provinciaal versterken? CD&V moet haar lokale machtsbasis in elk geval behouden om volgend jaar electorale problemen te vermijden.

In 2012 palmde ‘slimste mens’ Bart De Wever een deel van het lokale politieke landschap in. De lokale verankering slaagde. Achteruitgaan is in functie van de verkiezingen in 2019 niet meteen een optie.

Na de fusies waren de socialisten al bij al een van de stabielste spelers op lokaal niveau. In 2006 was de vraag al of de sp.a dat resultaat zou kunnen vasthouden. De partij deed het, zeker in de steden, goed. De vraag was dan ook of ze in 2012 overeind zou blijven. Het antwoord was uiteenlopend: Gent werd een voltreffer, Antwerpen een afknapper. Standhouden in de centrumsteden is voor de socialisten een must. Aan uitdagingen in Brugge, Oostende, Gent en Leuven geen gebrek. Het wordt voor John Crombez ongetwijfeld bang afwachten.

De omvorming tot VLD gaf de liberalen lokaal de wind in de zeilen. Zeker in 2000. In 2006 was het liberale project in principe breder dan in 2000 door de kartelvorming met Vivant en de incorporatie van individuele leden of afdelingen van de voormalige Volksunie. De politieke weersverwachtingen waren echter negatief en kwamen uit, al was het niet overal kommer en kwel. Ook in 2012 stond de verkiezingsbarometer niet meteen op zonnig. Het tij keerde niet. Meer blauwe burgemeesters is nu de uitdaging bij uitstek.

Voor Groen waren de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 een opsteker. Vlaanderen kleurde lokaal groener. Krijgen we een groene zondag? Of scoort Groen opnieuw beter in de peilingen dan op de verkiezingsdag?

De score van het Vlaams Belang was in 2006 een van de blikvangers. Het resultaat was echter dubbel. In enkele steden, waaronder Antwerpen en Gent, stootte de partij tegen een electoraal plafond. Dat was een duidelijke waarschuwing, zeker omdat de Antwerpse politieke evoluties in Vlaanderen meestal vooroplopen.

In 2006 kwamen wel in heel wat gemeenten een of meer Vlaams Belangers in de raad. Voor het Vlaams Belang werd het in 2012 echter een ‘gitzwarte zondag’. Het werd puinruimen. Voorzitter Tom Van Grieken en de zijnen staan voor de uitdaging de neerwaartse electorale spiraal te keren. Een positief resultaat zou zonder twijfel een boost geven aan de verkiezingscampagne voor volgend jaar.

Ook voor de PVDA zijn het belangrijke verkiezingen. Realiseert ze een doorbraak?

Ten slotte mag het belang van de lokale lijsten niet worden onderschat. Ze blijven de verkiezingen een plaatselijke tint geven. In de periode na de fusies verloren ze weliswaar terrein, maar ze bleven in heel wat gemeenten aanwezig. In grotere gemeenten zijn puur plaatselijke fenomenen eerder uitzondering dan regel. In elk geval wordt het uitkijken of de brede waaier aan lokale lijsten een electorale bedreiging vormt voor de traditionele partijen.