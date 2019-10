Nieuwe CD&V-voorzitter zal digitale handen vol hebben

Zowat alle zeven kandidaat-voorzitters bij CD&V maken een punt van heldere en moderne communicatie. Het stond al in de analyse van de twaalf apostelen en het staat ook op de agenda de komende campagneweken. De partij en de kandidaten moeten meer inzetten op personal branding, community en data.

In onze hersenen maken we geen onderscheid tussen offline- en onlinecommunicatie. Net zoals je kopstukken moet positioneren in de traditionele media, moet je dat ook doen in een onlinewereld. Je moet hard werken om een sterk merk te worden, zeker online. Het kost tijd en je hebt een goede strategie nodig.

Dat laatste ontbreekt duidelijk. Wouter Beke, de voormalige voorzitter, heeft 2.818 volgers op Instagram. Benjamin Dalle, de nieuwe minister in de Vlaamse regering, heeft 845 volgers. Vandaag heeft de gemiddelde tiener meer volgers. Om dat even in perspectief te plaatsen: N-VA-topman Bart De Wever heeft bijna 34.000 volgers, Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken bijna 33.000 en PS-boegbeeld Elio Di Rupo 14.400.

Opvallend is dat CD&V altijd wordt gezien als de partij met het grootste middenveld achter zich. Toch kan CD&V dat niet actief omzetten in online-ambassadeurs. Iedere semiprofessionele YouTuber weet dat je dat niet zomaar opbouwt.

De beste manier om aan een actieve community te bouwen is interactie. Lok ze uit, maar durf ook de interactie aan te gaan. En dat is vaak de moeilijkheid. De partijstructuur maakt het soms onmogelijk voor de communicatiemedewerkers om offensief te reageren. Ik noem dat ‘analysis paralysis’. Men heeft zo’n schrik om het verkeerd te doen, dat men niets doet. En dat is vaak het slechtste wat je kan doen als je een community wil opbouwen.

Tot slot moet de nieuwe voorzitter ook inzetten op big data. Dankzij die data kunnen partijen hun boodschap personaliseren en opnieuw relevant maken. Want hoe meer de boodschap aansluit op je interesses, hoe meer je bereid zal zijn iets met die boodschap te doen. In het buitenland zijn nagenoeg alle politieke partijen daarmee bezig. Ook dat wordt dus een zeer belangrijk punt voor de nieuwe CD&V-voorzitter. Dankzij data-analyses zal de partijtop veel beter kunnen inschatten wat heldere communicatie is. Wat leeft het meest online? Welke onderwerpen worden het meest besproken? Welke slagzinnen en quotes slaan het best aan? Een goede datastrategie is de basis voor heldere communicatie.

Laten we ook eens kijken naar de digitale communicatie van de huidige voorzitterskandidaten. Je mag je zeker niet vastpinnen op wat de kandidaten online doen. Zichtbaarheid in de traditionele media, aanwezig zijn bij de lokale afdelingen en het goed doen tijdens de debatten is uiteraard ook nog steeds belangrijk. Al geven de sociale media wel vaak de trends aan.

De aankondigingsberichten verschillen onderling sterk van elkaar. Over het algemeen raden wij het meest video aan, maar een krachtige foto kan ook goed werken. De kandidaten Raf Terwingen, Christophe Vermeulen en Walter De Donder kozen voor de optie video. Ze maakten wel allemaal een beginnersfout. Uit data-analyses blijkt dat 85 procent van de mensen video’s zonder geluid bekijkt. Bij heel belangrijke video’s moet je dus altijd ondertitelen. Dat werd niet gedaan, al publiceerde De Donder twee uur na zijn eerste aankondiging wel een nieuwe video met de ondertitels. Het was wellicht een misverstand of een schoonheidsfoutje. Hun video’s scoorden trouwens niet supergoed.

Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi koos dan weer voor een foto. Dat is niet onmiddellijk verkeerd. Idealiter zouden wij voor een video kiezen, maar we zien in onze analyses dat een krachtige foto met een korte tekst op de foto vaak even goed of zelfs beter kan werken. Dat valt ook op bij de Vilvoordenaar. Zijn bericht staat met 1.060 likes op de eerste plaats. Katrien Partyka deelde twee persoonlijke en spontane foto’s. Met haar 735 likes komt ze op de tweede plaats.

Van Vincent Van Peteghem en Joachim Coens konden we voorlopig niets terugvinden op hun Facebook-pagina of -profiel. De havenbaas Coens heeft zich wel zelf in de strijd geknokt door een tijdje geleden zijn visie over de toekomst van de partij op Facebook te publiceren.