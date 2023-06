Nieuwe partijvoorzitter garandeert allesbehalve electoraal succes...

Partijen als Open VLD en CD&V hopen dat een nieuwe voorzitter hen alsnog naar electorale successen leidt. Maar kan een nieuwe partijvoorzitter dat wel?

Egbert Lachaert kondigde deze week zijn vertrek aan als partijvoorzitter van Open VLD. Die voor de buitenwereld verrassende wending werd (deels) gemotiveerd door teleurstellende peilingen en de verkiezingen die er in juni 2024 aankomen. Ook bij het vertrek van Joachim Coens als CD&V-voorzitter speelden tegenvallende peilingen een rol. Partijen hopen dat een nieuwe leider hen alsnog electorale successen oplevert.

De auteurs Jasmien Luypaert, Anna Kern en Bram Wauters zijn resp. doctoraatsonderzoekster en professoren aan de onderzoeksgroep GASPAR van de UGent. De kwestie Bij Open VLD neemt premier Alexander De Croo de fakkel over van Egbert Lachaert. De partij hoopt dat een nieuwe voorzitter haar meer kiezers oplevert. De conclusie Het electorale effect van een voorzitterswissel is meestal tijdelijk, zeker bij regeringspartijen. Ook van een kanseliersbonus is zelden sprake. Regeren kost nu eenmaal stemmen.

Enkele argumenten maken dat aannemelijk. Een nieuwe partijleider kan anticiperen op de zwakke punten van zijn voorganger die tot een daling in electorale aanhang leidden. Als de voorganger te weinig charismatisch communiceerde, te weinig scherpe standpunten innam, te linkse (of te rechtse) standpunten verdedigde, dan kan de opvolger het anders doen, in de hoop het electorale tij te keren.

De verandering van partijleider gaat vaak gepaard met extra media-aandacht, zeker als de leden in open verkiezingen kunnen beslissen wie de opvolger wordt. De partij kan daarvan gebruikmaken om zich duidelijker in de verf te zetten. Een nieuwe partijleider zou ook beter in staan zijn verandering op andere vlakken te belichamen. Als hij een vernieuwingsoperatie doorvoert, zoals Conner Rousseau bij Vooruit heeft gedaan, zou dat geloofwaardiger ontvangen worden dan als een lang zittende voorzitter dat doet.

Een nieuwe partijleider kan de partij een boost in de peilingen geven, maar dat effect is van korte duur.

Ons lopend doctoraatsonderzoek aan de UGent spreekt al die argumenten in grote mate tegen. We bekeken de electorale prestaties van 33 mainstreampartijen in tien landen gedurende meer dan 30 jaar (van 1986 tot 2020). In lijn met eerder onderzoek tonen de resultaten dat een wissel van partijleider niet leidt tot electorale winst, integendeel. Een nieuwe partijleider kan de partij een boost in de peilingen geven, maar dat effect is van korte duur. Het electorale voordeel door gestegen media-aandacht verdwijnt tegen de tijd dat de verkiezingen plaatsvinden.

Bijkomend, en relevant voor de situatie van Open VLD: er is een duidelijk verschil tussen regeringspartijen en oppositiepartijen die van partijleider wisselen. Regeringspartijen worden vooral beoordeeld op hun vermogen beleid uit te voeren. Als ze van partijleider wisselen, ondermijnt dat hun geloofwaardigheid als stabiele regeringspartner. Bovendien legt een wissel interne verdeeldheid bloot. Het leidt tot openlijke vragen over wie het meest geschikt is om de partij te leiden.

Open VLD lijkt volop in te zetten op een kanseliersbonus. Maar onze resultaten spreken tegen dat de kiezer de partij van de regeringsleider beloont.

Onze voorlopige resultaten tonen aan dat vooral regeringspartijen worden afgestraft als ze veranderen van partijleider. Bij oppositiepartijen is dat negatief electoraal effect er niet. De reden van aftreden, de procedure om een nieuwe partijvoorzitter aan te stellen (al dan niet via een verkiezing bij de leden), noch de termijn tot aan de volgende verkiezingen heeft een invloed op het negatieve effect.

Doordat premier Alexander De Croo de macht in de partij naar zich toetrekt, lijkt Open VLD volop in te zetten op de kanseliersbonus. Maar onze resultaten spreken tegen dat de kiezer de partij van de regeringsleider beloont. Mainstreampartijen die deel uitmaken van de regering scoren bij de volgende verkiezingen over het algemeen significant slechter dan gelijkaardige partijen die voor de oppositiebanken kozen. Dat geldt ook voor de partij van de regeringsleider. Dat wil niet zeggen dat regeringspartijen altijd en overal verliezen. Zeker als de economie goed draait, gebeurt het weleens dat regeringspartijen beloond worden, maar van een algemene regeringsbonus of kanseliersbonus voor de partij van de regeringsleider is zeker geen sprake. Regeren kost stemmen.