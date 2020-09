Nieuwe wending in de brexitsaga...

De EU moet meer vertrouwen krijgen in de eigen troeven en mogelijkheden en de Britten écht loslaten, eerder dan concurrentie in de achtertuin te vrezen.

De brexitonderhandelingen bereikten vorige week een ‘hakken in het zand’-punt. De EU wil niet toegeven op al wat mogelijk haaks staat op het level playing field, terwijl het VK de handen vrij wil om zijn taksinstrument te gebruiken en bedrijven staatssteun te geven zonder melding aan of inmenging van Brussel.

Schermvullende weergave Hylke Vandenbussche. ©rv

De Britse premier Boris Johnson gooide afgelopen weekend dan maar de knuppel in het hoenderhok met een ultimatum: als er tegen 15 oktober geen vrijhandelsakkoord is, komt er een harde brexit op 1 januari 2021. Johnsons ultimatum heeft het voordeel van de duidelijkheid. Zo zitten we niet meer in spanning tot eind december 2020. Bedrijven hebben dan nog ongeveer twee maanden om de harde brexit voor te bereiden. De datum van 15 oktober is ongetwijfeld ook geïnspireerd door het politieke besluitvormingsproces, omdat het akkoord nog moet worden goedgekeurd door de verschillende parlementen. Anders ontstaat op nieuwjaardag een soort vacuüm. Onzinnig is het Britse ultimatum van 15 oktober dus niet.

Een bom onder de onderhandelingen is wel dat Johnson wil afwijken van het terugtrekkingsakkoord - de scheidingsprocedure die eind januari 2020 beslist werd. Volgens de Britten gaat het om een herinterpretatie van het akkoord, maar Brussel liet al weten dat het over contractbreuk gaat. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier dreigt ermee de onderhandelingen op te blazen als de Britten daarmee doorgaan.

Minimum

Maar de Britten zouden de Britten niet zijn mochten ze geen plan B hebben. In het geval van een no deal vragen ze aan de EU een ‘preferred partnership’, zoals de EU heeft met Australië. Er gelden nu wel tarieven van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) tussen beiden, maar ook geldt het principe van mutual recognition. De EU vertrouwt de technische specificaties van Australische exportgoederen, zonder zelf bijkomende testen te doen. Met China heeft de EU dat bijvoorbeeld niet, waardoor de EU eigen crashtesten laat uitvoeren op ingevoerde Chinese wagens. Dat principe vragen de Britten nu ook als minimum, in het geval van een no deal. Dat kan belangrijk zijn voor de export van Britse wagens.

De Britten lijken voor zichzelf uitgemaakt te hebben dat er beter wat tijd over gaat om tot een echt vrijhandelsakkoord met de EU te komen, los van de emoties van de recente scheiding.

Het lijkt erop dat de Britten hebben besloten dat ze met zo’n minimum kunnen leven tot er een nieuw handelsakkoord kan worden gesmeed, want dat is ongetwijfeld het einddoel. De Britten lijken voor zichzelf uitgemaakt te hebben dat er beter wat tijd over gaat om tot een echt vrijhandelsakkoord met de EU te komen, los van de emoties van de recente scheiding. De EU legt de Britten momenteel hogere eisen op dan bijvoorbeeld aan de Canadezen met wie ze ook een vrijhandelsverdrag heeft. Als reden wordt opgegeven dat de Britten in de achtertuin van de EU zitten waar fiscale concurrentie en staatssteun als bedreigend ervaren worden. Vandaar de meldingsplicht, waar de Britten niet tuk op zijn.

Miniakkoord

Een no-dealbrexit, maar met mutual recognition laat de Britten toe volledig los te breken van de EU. Een volledig vrijhandelsakkoord onderhandelen kan jaren in beslag nemen. No deal betekent wel tarieven vanaf 1 januari 2021, maar die prijs lijken de Britten bereid te betalen. Ik hoop dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend en dat tegen 15 oktober nog een miniakkoord uit de bus komt. Daar kan dan worden op voortgebouwd. Maar daarvoor zal de EU water bij de wijn moeten doen.