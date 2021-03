Om iedereen opslag te geven moet de productiviteit naar omhoog

Laten we samen met de vakbonden de productiviteit in ons land verhogen zodat we opslag kunnen geven aan iedereen.

De werkende mensen willen terecht meer koopkracht. Vanwaar moet die komen? Is het aan ministers om te beslissen wie wel en wie niet opslag krijgt?

De productiviteitsstijgingen in onze fabrieken hebben niet geleid tot noemenswaardig meer koopkracht. Tijd om ons af te vragen: wat loopt er fout?

Al 150 jaar worden de vruchten van de stijging van de productiviteit dankzij de vakbonden verdeeld tussen de ondernemers en de werknemers. Bij al mijn contacten met de vakbonden in alle geledingen, ook bij reflectiedagen, stond de zorg om het delen van de welvaart altijd op de eerste plaats.

Daarom werken de vakbonden altijd mee aan productiviteitsverbeteringen in bedrijven. Producten maken in minder werkuren levert meer producten per uur op. Meer producten, dus meer welvaart, op voorwaarde dat die opbrengst gedeeld wordt.

Spijtig genoeg zijn de jongste decennia veel productiviteitsstijgingen gebeurd onder druk van de buitenlandse concurrentie om te vermijden dat onze fabrieken gesloten werden.

Grote fabriek

Men kan België zien als een grote fabriek, waar niet alleen producten gemaakt worden maar waar ook onderwijs en andere gemeenschapsdiensten deel van uitmaken. We halen onze welvaart uit die grote fabriek. Het is een vergoeding voor ons werk.

In de praktijk betalen we met ons inkomen voor producten of diensten, maar we krijgen ook dingen gratis, zoals het vaccin. Voor onderwijs, zorg, politiebescherming of rechtspraak moeten we ook niets of heel weinig betalen.

De privésector is een afdeling van de grote fabriek die goede productiviteitsstijgingen blijft realiseren, maar de vermindering van de productiviteit in andere afdelingen, zoals het onderwijs en de zorg, is een probleem. Sinds 1970 zijn er vijf beslissingsniveaus bij de overheid in plaats van drie. Naast het land, de provincies en de gemeenten hebben we nu Europa en de regio’s erbij. Toeval of niet, sindsdien is het aantal tewerkgestelden in het onderwijs en in de zorg verdubbeld.

Er zijn opvallend veel sprankelende, goede initiatieven bij de overheid en in de gesubsidieerde sector, maar de beslissingsparcours zijn er complex in vergelijking met die in de privé.

Misschien is het tijd om samen met de vakbonden op zoek te gaan naar productiviteitsstijgingen in België, zodat we weer opslag kunnen geven aan iedereen?

Privésector

De grote productiviteitsstijgingen van de voorbije decennia zijn te danken aan automatisering, computers, internet, software als tekstverwerkers en rekenhulp als Excel. Vooral de privésector tekende voor die productiviteitsverhogingen.

Corona geeft aanleiding tot blijvende productiviteitsverbeteringen, zoals het video-vergaderen en het vaker thuis of in de buurt van thuis werken. Afstandszorg en afstandsonderwijs zullen véél belangrijker worden. Er is dus ruimte voor productiviteitsstijgingen.

