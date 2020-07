Omvorming Hagia Sophia zoveelste Turkse provocatie...

Van de Hagia Sophia een moskee maken negeert de betekenis van dat werelderfgoed en heeft een negatieve invloed op de Turkse relaties met onder meer de EU. Die moet dringend haar verantwoordelijkheid opnemen.

Een omstreden beslissing van de Turkse Raad van State heeft de museumstatus van de 6de-eeuwse iconische kathedraal Hagia Sophia in Istanboel vernietigd, waardoor het gebouw in feite een moskee wordt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft resoluut het protest van de Europese Unie, de Verenigde Staten, Frankrijk, Griekenland en andere landen die Turkije aanspoorden de museumstatus te behouden van de hand gewezen.

De Hagia Sophia is een historische site van aanbidding. Ze heeft zowel als kathedraal en als moskee gediend en is een museum sinds 1935. Het bouwwerk staat op de Unesco-werelderfgoedlijst en heeft een bijzondere betekenis voor christenen. Die zien het als een van de belangrijkste heilige monumenten en als erfenis van een christelijke traditie die teruggaat tot het Oost-Romeinse rijk.

Het wijzigen van de status van de Hagia Sophia, een symbool van interreligieuze en interculturele dialoog, is een nieuwe uitdaging voor Europa.

Het besluit om de status van de Hagia Sophia, een symbool van interreligieuze en interculturele dialoog, te wijzigen is een nieuwe uitdaging voor Europa. Het ondermijnt de tolerantie en de geloofwaardigheid van Ankara.

Vooral Cyprus en Griekenland, twee lidstaten van de EU, worden voortdurend bedreigd. Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door een spervuur van Turkse provocaties in de Egeïsche Zee. Vorig jaar escaleerde de Turkse furiositeit, vooral na de ondertekening van een bilaterale overeenkomst met de Libische Regering van Nationaal Akkoord (GNA) in Tripoli. In die overeenkomst worden willekeurige nieuwe maritieme grenzen getrokken tussen de twee landen.

Vluchtelingen

In 2019 hebben Turkse militaire vliegtuigen 4.811 keer het Griekse nationale luchtruim geschonden. Volgens Athene is dat het grootste aantal sinds 1987. Het regime van Erdogan lijkt de spanningen tot een hoogtepunt te drijven en flirt met het risico op een militair incident in de Egeïsche Zee.

In maart van dit jaar probeerden duizenden vluchtelingen en andere migranten Griekenland illegaal binnen te komen nadat Turkije verklaard had dat zijn eerder bewaakte grenzen met Europa open waren. Volgens de Griekse autoriteiten verhinderde het land meer dan 38.000 pogingen om de grens over te steken.

De Europese Unie verklaarde zich in een gezamenlijke verklaring ‘volledig solidair met Griekenland, dat met een ongekende situatie wordt geconfronteerd’. De EU zei vastbesloten te zijn haar buitengrenzen te beschermen. De Turkse militaire interventies in Cyprus, Syrië en Libië destabiliseren het hele oostelijke Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten. Sinds de komst van een analfabeet in internationale betrekkingen in het Witte Huis heeft Ankara zijn agressieve gedrag in de hele regio versterkt.

De Turkse militaire interventies in Cyprus, Syrië en Libië destabiliseren het hele oostelijke Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten.

Cyprus, waarvan een derde van het grondgebied sinds 1974 bezet is door Turkije, heeft verklaard dat Ankara ‘op provocerende wijze’ de herhaalde waarschuwingen van de EU om te stoppen met het illegale boren naar olie en gas in Cypriotische territoriale wateren heeft genegeerd. Turkije heeft in de Cypriotische wateren geprobeerd te boren in een gebied waarvoor de Italiaanse oliemaatschappij Eni en de Franse firma Total al een vergunning hadden.

Papieren solidariteit

Onder de dekmantel van een programma rond kernenergie zou Turkije ook in het grootste geheim werken aan een atoombom. Het wordt tijd dat de EU haar verantwoordelijkheid opneemt en haar lidstaten meer doen dan alleen op papier solidair zijn. Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, smeekte Ankara een aantal dagen geleden te stoppen met zijn interventies in Libië. Toch blijven er duizenden Turkse soldaten aankomen die elke dag het VN-embargo schenden.

De rol die Turkije speelt toont aan dat de EU niet in staat is de veiligheid van de Europese grenzen te garanderen.

De rol van Turkije toont aan dat de EU niet in staat is de veiligheid van de Europese grenzen te garanderen. Het is een paradox en het bewijs van extreme zwakte door een gebrek aan gezamenlijk beleid voor buitenlandse zaken en migratie. Het toont het onvermogen aan oplossingen te vinden voor vitale veiligheidsproblemen.

De vraag is wat de Europese hoofdsteden doen bij een militair conflict. Verdedigen ze effectief de Europese buitengrenzen of kijken ze de andere kant op? De omvorming van de Hagia Sophia tot een moskee is niet alleen de mondiale draagwijdte van het monument onwaardig, maar zal ook een negatieve invloed hebben op de betrekkingen van Turkije met de EU, de VS, Rusland en de Unesco.