Ondanks alles blijft China aantrekkelijk voor bedrijven...

Alle retoriek ten spijt kunnen westerse bedrijven en landen niet zonder China. Europa kan zijn wil niet opleggen aan bedrijven als BASF die inzetten op China.

Wie de jongste weken het nieuws over China gevolgd heeft, kon weinig positiefs lezen. Het 20ste congres van de Communistische Partij van enkele weken geleden is in de westerse wereld negatief onthaald, en de politiek en de publieke opinie hebben een almaar slechtere indruk van China. Het lijkt erop dat China aan het veranderen is en dat het Westen dat als een bedreiging ziet, zeker de Verenigde Staten.

Iedereen gaat ervan uit dat de komende jaren wat moeilijker worden, maar iedereen weet ook dat de economie terug gaat aantrekken als China de grenzen opent.

Misschien moet dat beeld wat bijgesteld worden. Met de energiecrisis in Europa, de nucleaire dreiging van Rusland en het feit dat grote bedrijven hun productie permanent verhuizen naar andere delen van de wereld, staan ons grote uitdagingen te wachten. De Verenigde Staten hebben heel andere problemen. De instellingen worden er systematisch ondergraven, zo erg dat de tussentijdse verkiezingen in het teken staan van het voortbestaan van de democratie, zoals oud-president Barack Obama zei. Tegelijk heeft die andere oud-president, Donald Trump, ondertussen aangegeven dat hij in 2024 hoogstwaarschijnlijk opnieuw presidentskandidaat zal zijn. Het resultaat: nog meer disruptie en minder stabiliteit.

De essentie De auteur

Sven Agten is de voorzitter Asia-Pacific van de Duitse multinational Rheinzink.

De kwestie

China komt assertiever voor de dag en zijn president heeft meer macht dan ooit, maar westerse bedrijven en landen kunnen niet zonder het land.

De conclusie

Eens het Chinese covidbeleid aangepast wordt zullen we een piek van investeringen en expansie van westerse bedrijven in China zien.

In die context vaart China eigenlijk een stabiele koers. De westerse wereld heeft het congres van de Partij wel op de voet gevolgd, maar eigenlijk valt vooral op hoe weinig daar gezegd is. Het zerocovidbeleid wordt op de korte termijn niet aangepast, ideologie wordt belangrijker dan economie en Taiwan moet ooit terug bij China gevoegd worden, liefst vreedzaam, maar met militaire middelen als dat nodig is.

Basisideeën

Sommige dingen zijn zeker wat scherper gesteld, wat aantoont dat China assertiever geworden is, maar de basisideeën blijven dezelfde. China voert al sinds 2020 een strikt covidbeleid, de laatste jaren was duidelijk dat ongeremde economische groei niet meer zaligmakend was en China’s Taiwanbeleid is niet veranderd sinds de jaren 1990.

Daarom blijven grote multinationals in China en drijven ze in sommige gevallen hun investeringen op. De markt blijft groot en ondanks een mogelijke crisis in de vastgoedsector blijven de fundamenten van de Chinese economie sterk. Iedereen gaat ervan uit dat de komende jaren wat moeilijker zullen worden, maar iedereen weet ook dat de economie terug aantrekt als China de grenzen opent.

Veel bedrijven geloven nog altijd sterk in het potentieel van China en handelen daar ook naar.

We mogen ook niet vergeten dat China maar weinig inflatie kent - nog geen 3 procent - omdat het in tegenstelling tot de Verenigde Staten en Europa een bescheiden monetair beleid gevoerd heeft en weinig geld in de economie gepompt heeft. Tegelijk wordt de energiesector veel meer gereguleerd door de overheid, met als gevolg dat er in de zomer wel energietekorten waren, maar dat de energieprijzen veel minder snel gestegen zijn dan in Europa.

De economische groei zal dus ook in China verminderen, maar de markt blijft erg lucratief op de lange termijn. Dat verklaart het controversiële bezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan China. Hij zei dat handel tussen China, Europa en Duitsland in ieders voordeel is. Een van de grootste slachtoffers van de Europese energiecrisis is Duitsland met zijn grote productiebasis. En omdat China de grootste handelspartner van Duitsland is, is het logisch dat Scholz naar China trekt om de economische banden aan te halen.

BASF

Ondanks alle retoriek, het negatieve sentiment over China en het feit dat het land assertiever voor de dag komt met een president die meer macht dan ooit heeft, kunnen westerse bedrijven en landen niet zonder China. Meer zelfs, als het Chinese covidbeleid aangepast wordt en reizen van en naar het land weer makkelijker wordt, gaan we wellicht een piek van investeringen van westerse bedrijven in China zien.

Voor de chemische sector ligt de helft van de wereldmarkt in China.

Het voorbeeld van de chemiereus BASF is tekenend. Dat kondigde onlangs aan dat zijn Europese sites permanent afgeslankt worden door de hoge energieprijzen, overregulering en slappe groei. Dat staat in sterk contrast met de investeringen van het bedrijf in China. BASF bouwt er een nieuw chemisch complex, goed voor een investering van 10 miljard euro. Dat is niet verwonderlijk als je weet dat voor de chemische sector de helft van de wereldmarkt zich in China bevindt.