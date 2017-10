Ondernemen, mag het?

De overheid schildert het legitiem ondernemerschap van het bedrijf Happy Flights, dat vliegtuigpassagiers bijstaat als ze een schadevergoeding willen bekomen voor vertraagde of geannuleerde vluchten, af als nutteloze schunnige praktijken. Dat is er ver over.

Door Steven Willems, CEO van Happy Flights

‘Bedrijfjes teren op Ryanair-gedupeerden’ (De Standaard, 19 september). Die titel laat weinig aan de verbeelding over en zet meteen de toon van de rest van het artikel. De FOD Mobiliteit doet er bij monde van woordvoerder Sven Heyndrickx nog een schepje bovenop: ‘Zij profiteren hiervan..’ en verder ‘..de Europese Commissie heeft voor al die claimers gewaarschuwd’. Bovendien beweert de FOD Mobiliteit dat zij dezelfde dienstverlening ‘gratis’ aanbieden (De Tijd, 7 oktober).

Bedrijven uit onze sector worden door een overheidsdienst weggezet als aasgieren die geen toegevoegde waarde bieden.

Claimbureaus zoals het onze helpen passagiers om een compensatie te krijgen na vluchtproblemen, door voor hen een claim in te dienen. We zijn dan ook allerminst opgezet over de manier waarop bedrijven uit onze sector door een overheidsdienst weggezet worden als aasgieren die geen toegevoegde waarde bieden.

Ten eerste zijn we geen onbetrouwbare cowboys. De claimbedrijven op de Belgische markt voldoen sinds dag één van hun bestaan aan alle voorwaarden die de Europese Commissie oplegt (nog vóór de Commissie met een nota uitkwam). Wij zijn dus helemaal geen profiteurs, en dergelijke insinuaties zijn echt wel onder de gordel.

Toegevoegde waarde

Ten tweede bieden wij wel degelijk een toegevoegde waarde. We maken mensen bewust van hun rechten, en dat is na meer dan 10 jaar nog steeds broodnodig. Op onze websites kan je onmiddellijk checken of je recht hebt op compensatie of niet (nog voor je beslist hebt om met ons samen te werken). We kopen daar databases met vluchtinformatie voor aan, checken het weer en houden lijsten bij met buitengewone omstandigheden. En daar betaal je niets voor.

Waarom zouden mensen die de administratieve rompslomp willen vermijden, niet mogen aankloppen bij ons?

Eens je dossier ingediend is, hoef je je van niets meer aan te trekken van de administratie. Wij regelen alles (en dat is wel wat). En als het moet voeren we zelfs een gerechtelijke procedure. Dit laatste komt helaas veel vaker voor dan wat je zou verhopen en kost je als gedupeerde niets meer.

Het staat iedereen inderdaad vrij om zelf een claim in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij (of om de overheid in te schakelen). Daar is absoluut niks mis mee. Maar waarom zouden mensen die de administratieve rompslomp willen vermijden, niet mogen aankloppen bij ons?

Boekhouder

Want dat is nu net wat ondernemers doen. Ze zoeken een probleem om op te lossen en creëren vervolgens een dienst (of product) die dat probleem verhelpt. Natúúrlijk kan iedereen ook zelf dat probleem oplossen, maar velen hebben de tijd, zin of kennis niet om alles zelf te doen. Je kan ons vergelijken met een boekhouder. Er zijn mensen die graag hun boekhouding zelf doen en er zijn mensen die dat uitbesteden aan een boekhouder.

Claimorganisaties uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Amerika worden in hun thuisland bejubeld als sterk groeiende start-ups en konden ook miljoenen ophalen om hun bedrijf verder uit te bouwen

We zijn lang niet de enigen die dit ‘gat in de markt’ gevonden hebben. Claimorganisaties uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Amerika die samen met ons van start gingen, zijn ondertussen uitgegroeid tot internationale bedrijven. Ze worden in hun thuisland bejubeld als sterk groeiende start-ups en konden ook miljoenen ophalen om hun bedrijf verder uit te bouwen.

Maar in België blijft het moeilijk, ondanks de progressie de laatste jaren. Onze conservatieve, risico-afkerige houding helpt niet om bedrijven te ondersteunen die groeikapitaal zoeken. Spaargeld ligt stof te vergaren bij de banken. Als een ondernemer succes oogst na vele jaren zwoegen en wroeten, ziet men enkel dat ene moment van geldgewin.

Maatschappij

‘De volgende Google moet in Europa komen’ las ik dit weekend in De Tijd, maar op die manier zal hij niet uit België komen. De uitspraken van de FOD Mobiliteit zijn ongelukkig te noemen, maar zijn eigenlijk niet meer dan een weerspiegeling van onze huidige maatschappij.

En dat is jammer. Kansen op economische vooruitgang gaan verloren. Hoeveel jobs hebben we ons nu al niet laten ontglippen aan e-commercebedrijven die bij onze noorderburen als paddenstoelen uit de grond schieten (booking.com, bol.com, Coolblue, …)?

Ook in de sector van de claimbedrijven komen de grootste spelers uit Nederland of Duitsland. Een handvol Belgische spelers hebben een mooi marktaandeel veroverd in België, maar internationaal handelen is nog net iets anders. Alle steun is daarbij welkom, ook bij monde van de overheid.

We moeten echt af van deze enge mentaliteit als we ondernemerschap willen stimuleren in dit land. Problemen oplossen en daar geld mee verdienen is geen schande. Daarom, beste overheid, lead by example, and your people will follow.