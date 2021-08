Ondernemer, uw laptop is nodig...

Bij bedrijven wacht een onvoorstelbare schat aan ongebruikte laptops op een zinvol tweede leven. Die kunnen heel waardevol zijn in het leven van een kind of volwassene.

Een winkelketen vroeg zich in een mail af of ik de schoolbel al hoorde rinkelen. In die mail afbeeldingen van een brooddoos, een laptop en draadloze oortjes. Het is een van de vele reclamemails die de afgelopen weken in mijn mailbox belandde. Mijn kinderen worden wat onrustig van terug-naar-schoolboodschappen die hen, in het midden van hun vakantie, al opnieuw aan de schoolbanken herinneren. Mij doen ze niet zoveel. Of beter gezegd: ze deden me niet zoveel.

Tijdens die eerste lockdown werd ik, voor het eerst, geconfronteerd met de impact van verplicht thuisblijven op een gezin dat niet over een computer beschikte en niet wist hoe het aan de middelen moest komen om er een aan te schaffen. Laat staan twee, die wel nodig zijn met twee kinderen die tegelijk lessen moeten volgen. Het was een wereld die ik niet kende. Een wereld waarvan ik me niet kon voorstellen dat ze bestond. Zelf zit ik al sinds mijn studententijd tot over mijn oren tussen de pc’s. Ze werden mijn beroep, en de basisgrondstof voor mijn bedrijf. Ik weet uit ervaring tot wat mensen in staat zijn als ze een computer en aangepaste software op een juiste manier kunnen gebruiken.

Als corona iets goed heeft gedaan, dan is het wel de digitale versnelling die ze in ons onderwijs heeft teweeggebracht. Ik pleit er al langer voor. Maar nu ze voor de deur staat, zie ik dat net die versnelling - als we niet opletten - ertoe leidt dat een deel van het peloton definitief wordt losgereden. Kinderen uit kansarme gezinnen dreigen helemaal achterop te raken. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

Ik weet uit de praktijk dat onvoorstelbaar veel nog bruikbare laptops in kasten liggen te wachten op een ogenblik dat ze, je weet maar nooit, in een noodgeval toch nog nuttig zouden blijken. Dat moment komt nooit. En plots zijn ze te oud om ook nog maar enigszins bruikbaar te zijn en dienen de computers hooguit nog voor recyclage van nog bruikbare onderdelen en grondstoffen. Als we mensen kunnen overtuigen dat 'je-weet-maar-nooit' niet komt en de laptop in de kast heel waardevol kan zijn in het leven van een kind of volwassene, dan hebben we een echt fundamentele stap gezet.

De kans is groot dat de beslissing om ongebruikte laptops weg te schenken de waardevolste beslissing is die u in september neemt.

Het is een oproep aan iedereen. Al wil ik wel wat extra volume gebruiken richting collega-ondernemers. Bedrijven beschikken over veel meer laptops dan gezinnen. Die worden, gemiddeld genomen, ook sneller vervangen dan toestellen voor privégebruik. Bij bedrijven wacht een onvoorstelbare schat aan ongebruikte laptops op een zinvol tweede leven. Dat potentieel mogen we niet verloren laten gaan. Met een aantal ondernemers hebben we de eerste stap gezet. Om het inzamelen voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben een aantal ondernemers de vzw Ondernemers voor een Warm België opgericht. Sinds kort zamelen we laptops in, brengen ze weer helemaal in orde en stellen ze ter beschikking van armoedeorganisaties die weten waar onze laptops, uw laptops, het meest zinvol zijn.

Over enkele weken komt er een brede campagne, met heel veel inzamelpunten, zodat iedereen zijn ongebruikte laptop gemakkelijk ter beschikking kan stellen. Aan collega-ondernemers daarom een warme oproep: ga in uw bedrijf even na welke laptops ongebruikt blijven en in een gezin van onschatbaar belang kunnen zijn en schenk ze weg. De kans is groot dat de beslissing om ongebruikte laptops weg te schenken de waardevolste beslissing is die u in september neemt. Het is met 100 procent zekerheid de belangrijkste beslissing in het leven van een kind of volwassene in uw buurt. En laat ons eerlijk zijn, ook dat, vooral dat is ondernemen. Niet?

