Ongelijk herstel brengt hele wereld in gevaar...

Voorzitter van de Eurasia Hroep en GZero Media. Auteur van ‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’.

Nu de pandemie minder acuut wordt, komt de klemtoon op economisch herstel te liggen. De belangrijkste dreiging is dat dat ongelijk verloopt, met alle politieke, economische en sociale gevolgen van dien.

Na een jaar pandemie is de balans voor de volksgezondheid duidelijk: meer dan 105 miljoen mensen zijn besmet, meer dan 2 miljoen mensen zijn overleden aan Covid-19. Het goede nieuws is dat we effectieve vaccins ter beschikking hebben. Het slechte nieuws is dat het herstel met horten en stoten zal verlopen. Sommige landen zijn beter uitgerust dan andere om met de pandemie om te gaan. En dat is net het probleem op de trage weg naar het volgende normaal.

Een K-vormig herstel is verontrustend voor markten, maar voor landen is zo’n herstel mogelijk nog veel erger. Om te beginnen vergroot een ongelijk herstelproces de tegenstellingen in een land. Bij de ontwikkelde landen heeft het virus de lagere inkomens buitensporig getroffen, wat betekent dat het grootste deel van de economische neergang door vrouwen en gekleurde mensen wordt gedragen.

In onze geglobaliseerde wereld hebben ontwikkelingslanden in moeilijkheden een knock- outeffect.

Landen die financiële middelen hebben om hun burgers te helpen zijn geprivilegieerd. Maar zelfs in het rijkste land ter wereld, de Verenigde Staten, zijn relanceplannen gestrand op politieke spelletjes. Het is ook verre van zeker of president Joe Biden en de Democraten genoeg middelen door het Congres kunnen loodsen om de meest kwetsbaren de volgende maanden te helpen. In Europa kwam het steunpakket snel, maar het geld zal pas in de tweede helft van dit jaar beschikbaar zijn.

Zowel de VS als Europa worstelden de voorbije jaren met populisme, aangevuurd door een grote teleurstelling in het politieke establishment en de vrees voor een onzekere toekomst. Onvoldoende steun voor diegenen die het nodig hebben, kan het populisme opnieuw aanwakkeren.

Toerisme

Ontwikkelingslanden zitten in een gelijkaardig scenario. Ook daar zijn de economisch zwakkeren het ergst getroffen zijn, wat de etnische, religieuze en klassetegenstellingen alleen nog verhoogt. Maar die landen hebben niet dezelfde middelen om robuuste sociale maatregelen te nemen. Landen in onder meer Latijns-Amerika en het Midden-Oosten kunnen nu wel lenen om het zwaarste leed van de pandemie op te vangen, maar dat kan dan weer leiden naar een onhoudbare schuldenlast als de geleende fondsen niet goed worden ingezet of als het herstel van de wereldeconomie langer duurt dan verwacht. Dat gevaar bestaat omdat steeds nieuwe mutaties van het virus opduiken.

Een ongelijk herstel tussen landen brengt specifieke problemen met zich mee. Landen die geen eigen vaccinproductie hebben en geen middelen om die vaccins direct te kopen, zullen het meest lijden onder het vaccinatie-uitstel. De Covax-distributie kan dat verhelpen, maar die wordt pas uitgerold als de rijke landen een belangrijk deel van hun eigen bevolking hebben ingeënt.

Uitstel van vaccineren betekent meer reisbeperkingen voor armere landen, wat het nog moeilijker maakt uit het economische dal te komen. Landen met een lagere vaccinatiegraad worden bovendien minder aantrekkelijk als toeristische bestemming. Vooral landen in Zuidoost-Azië, waar toerisme een belangrijke bron van inkomsten in, zijn in dat geval.

Sommigen zullen argumenteren dat dit soort problemen maar enkele landen treft. Maar wie die redenering volgt, moet beseffen: in onze geglobaliseerde wereld hebben ontwikkelingslanden in moeilijkheden een knock-outeffect. De globale economie herstelt niet zolang niet alle landen het virus onder controle hebben.