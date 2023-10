Online desinformatie corrigeren volstaat niet meer...

Journalisten en onderzoekers hebben de handen vol met het factchecken van de stroom aan berichten over het conflict in Israël en Gaza. Het voelt als een druppel op een hete plaat. Een structurele oplossing is nodig, schrijft Carline Burton van de ngo Search for Common Ground.

Toen de eerste berichten over de oorlog tussen Israël en Gaza binnenliepen, worden, zoals altijd bij breaking news, de sociale media gebruikt om bijna in realtime de gebeurtenissen te volgen. Maar de stroom aan des- en misinformatie is enorm. Tal van video's worden uit de context gerukt of verkeerd weergegeven. Dat fenomeen zien we vaak bij emotioneel geladen conflicten waarvoor de belangstelling groot is, maar waarover gecontroleerde informatie moeilijk te verkrijgen is.

Het internet en de sociale media beloofden ons een wereld van grenzeloos bereik en verbinding. In werkelijkheid versterken ze de bestaande tegenstellingen: wij versus zij.

Een video waarin een zogenaamde soldaat van Hamas een Israëlische helikopter neerschiet, blijkt een beeld uit het videospel 'Arma 3'. Een nepdocument, dat op grote schaal wordt gedeeld op X (Twitter) beweert ten onrechte dat de Amerikaanse president Joe Biden 8 miljard dollar aan noodhulp voor Israël heeft goedgekeurd. Sommige van die berichten werden tot tienduizenden keer gedeeld en geliket.

Het internet en de sociale media beloofden ons in hun beginjaren een wereld van grenzeloos bereik en verbinding. In werkelijkheid versterken die platforms de bestaande tegenstellingen: wij versus zij.

Iedereen zijn eigen waarheid. Zo ook nu in het Midden-Oosten. Het diepgewortelde politieke conflict heeft wereldwijde repercussies en wordt alleen complexer. Online zien we de luidste en extreemste stemmen versterkt worden. Die beïnvloeden bovendien de beleidsvorming, want de invloed van de publieke opinie mag niet worden onderschat.

De ervaring leert dat online haat, dehumanisering en polarisatie vroeg of laat naar de echte wereld verschuiven, waardoor het risico op nog meer geweld toeneemt.

Bij de ngo Search for Common Ground gebruiken we onze jarenlange ervaring met vredesopbouw in meer dan 30 landen om ook in digitale ruimtes agressie en conflicten te voorkomen. De ervaring leert ons dat online haat, dehumanisering en polarisatie vroeg of laat naar de echte wereld verschuiven, waardoor het risico op nog meer geweld toeneemt. De oorlog in Israël-Gaza benadrukt de urgentie daarvan. Het is cruciaal dat alle betrokken partijen zich volledig richten op een onmiddellijk staakt-het-vuren en het beschermen van alle betrokken burgers. Zowel online als offline.

Europese Commissie

De afgelopen maanden zagen we inspanningen van de techindustrie om een veilige onlineomgeving te creëren. Wereldwijd wordt meer verantwoording gevraagd door het leiderschap van de Europese Commissie. Die wil grote platforms verantwoordelijk houden voor de maatschappelijke schade die ze veroorzaken. De Digital Service Act (DSA) leidt tot een betere bescherming van burgers. De stroom van misinformatie op sociale media, waaronder X, is Europees commissaris Thierry Breton niet ontgaan. Hij vroeg deze week aan Elon Musk, de CEO van X, maatregelen te nemen. Breton herinnerde Musk eraan dat hij zich naar de Europese regels moet schikken.

De oorlog in het Midden-Oosten toont opnieuw dat meer en snellere inspanningen nodig zijn. Journalisten en onderzoekers hebben de handen vol met het checken van feiten om de stroom aan berichten over het conflict te controleren. Het voelt als een druppel op een hete plaat. Een structurele oplossing is nodig.

Daarvoor is het essentieel de verschillende spelers samen te brengen: technologiereuzen, beleidsmakers, experts, middenveldorganisaties en peacebuilders. Elk met hun eigen expertise. De ervaringen van internetgebruikers uit conflictgebieden en het Globale Zuiden moeten daarbij centraal staan. Die perspectieven ontbreken grotendeels in de debatten en in de besluitvorming in de technologiesector, ook op Europees niveau.

Het aanpakken van online polarisatie en het verbeteren van digitale geletterdheid zijn cruciaal. Veel mensen haken af als online conversaties gepolariseerd raken. Opleidingen en aangepast onderwijs bieden een oplossing, zodat mensen makkelijker door die online kwesties kunnen navigeren.

En intussen, wat kan ik doen als nieuwsconsument?

Het herkennen van nepnieuws hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een dosis gezond verstand en een kritisch vermogen brengen je al ver. Wees op je hoede voor nieuwsverhalen die beginnen met zinnen als ‘je zal hier niets over horen in de media’ of ‘ze hebben het net aangekondigd op tv’ zonder enige bronvermelding.

Verkeerde online-informatie is zelden ongevaarlijk. Ze houdt een cyclus van leugens, sensatie en geweld in stand.

De makers van die valse verhalen komen uit verschillende hoeken, van anonieme accounts tot politici en prominente mediafiguren. Hun motieven variëren sterk, van macht opzoeken of een politieke positie versterken tot bevestiging of aandacht krijgen. Die verkeerde informatie is zelden ongevaarlijk. Ze houdt een cyclus van leugens, sensatie en geweld in stand.