Ontgoocheling en beloftevolle Mitsotakis winnen in Griekenland

De hamvraag is of de nieuwe premier Mitsotakis zijn beloftes zal kunnen waarmaken. Voor de modale Griek zal er de eerste jaren van zijn beleid trouwens niet veel veranderen.

Door Stavros Papagianneas, managing director van StP Communications en auteur van Rebranding Europe

Negen jaar na de start van de schuldencrisis die het land in de miserie stortte, was er maar één partij nodig voor de vorming van een nieuwe regering in Griekenland. De rechts-conservatieve Nieuwe Democratie (Nea Dimokratia) van Kyriakos Mitsotakis, heeft op zondag 7 juli de verkiezingen gewonnen. Kyriakos is de zoon van de voormalige eerste minister Konstantinos Mitsotakis en de broer van Dora Bakoyanni, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. De familie is een ware politieke dynastie in het land.

Schermvullende weergave ©doc

Alexis Tsipras werd door de kiezers afgestraft voor de drastische bezuinigingen die hij de afgelopen vier en half jaar doorvoerde. De ontgoocheling is groot onder de bevolking. Bij zijn aantreden in 2015 beloofde Tsipras nog beterschap, maar onder druk van de internationale schuldeisers bereikten de besparingen onder zijn leiderschap een hoogtepunt.

Diaspora

Ik heb Mitsotakis vorig jaar ontmoet bij een networking event van de Griekse diaspora in Brussel. Hij woonde zelf lange tijd buiten Griekenland. Zijn familie vluchtte toen hij zes maanden oud was naar Parijs vanwege de militaire coup van de kolonels in 1967. Zijn eerste prioriteit is het creëren van veel goede nieuwe banen, buitenlandse investeringen aantrekken en meer doen om de middenklasse te steunen, zei hij.

Voor de beloftevolle nieuwe premier wordt het moeilijk om het verleden van zijn partij te doen vergeten

Voor de beloftevolle nieuwe premier wordt het moeilijk om het verleden van zijn partij te doen vergeten. De crisis in Athene is mee veroorzaakt door Nieuwe Democratie. De overdreven leningsdrang in de periode 2000-2010 en het onvermogen van de toenmalige Griekse regeringen van de socialistische Pasok en van Nieuwe Democratie om het land succesvol te besturen hebben de modale Griek vooral wanhoop en ellende gebracht. De onrealistische eisen van de internationale schuldeisers hebben de crisis nog erger gemaakt.

Toeristenseizoen

De afgelopen tien jaar is de levensstandaard van de bevolking achteruitgegaan en velen hebben de weg van de diaspora gekozen. Huizen worden in beslag genomen, omdat mensen hun leningen niet kunnen afbetalen. De elektriciteit wordt nog altijd afgesloten. Heel wat burgers staan hun erfenis af aan de staat, omdat ze de erfbelasting niet meer kunnen betalen. Verleden zondag zijn ook veel burgers niet gaan stemmen, ook al is er stemplicht. De opkomst was bijzonder klein. Ze konden het zich niet veroorloven om te gaan stemmen tijdens het toeristenseizoen, omdat ze ver van hun verblijfplaatsen werken.

Heel wat burgers staan hun erfenis af aan de staat, omdat ze de erfbelasting niet meer kunnen betalen

De grote verkiezingsoverwinning van zondag is een persoonlijke prestatie van de nieuwe eerste minister. Hij is er niet alleen in geslaagd om alle politieke fracties van centrum-rechts te verenigen, maar heeft ook kiezers die niet betrokken waren bij de politiek en zelfs oude kiezers van links kunnen aantrekken.

Integer debat

Mitsotakis staat voor een moeilijke opdracht. Hij zou politieke rivaliteiten en persoonlijke bitterheden moeten overwinnen. Stabiliteit brengen en goed besturen met een grote dosis van doorzettingsvermogen, een gevoel van gezond verstand, soberheid en het herstellen van eenheid zouden zijn eerste prioriteiten moeten zijn. Er is dringend nood aan een integer en fatsoenlijk politiek debat in Athene, zonder haat en vooroordelen. De eerste stap kan alleen worden uitgevoerd door de nieuwe premier, die de diep verdeelde burgers van het land zou moeten verenigen en overtuigen dat dit zijn ware strategie is.

Er is dringend nood aan een integer en fatsoenlijk politiek debat in Athene, zonder haat en vooroordelen

De nieuwe Griekse leider is iemand die opgeleid is om premier te worden. Hij wil flink inzetten op economische ontwikkeling. Mitsotakis zegt een herziening van het belastingstelsel te willen doorvoeren: met andere woorden vermindering van de btw op levensmiddelen, vastgoedbelasting, inkomstenbelasting, en hij zou een hervorming van het pensioenstelsel en van de overheidsstructuur wensen.

Hersenvlucht

Daarnaast wil hij de hersenvlucht tegengaan, staatsbedrijven privatiseren en een gunstig belastingklimaat creëren voor de bedrijven. Maar de grootste vraag is uiteraard of hij zijn beloftes zal kunnen waarmaken. Voor de gemiddelde Griek gaat er echter niet veel veranderen, tenminste niet gedurende de eerste jaren van zijn beleid