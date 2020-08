Onthaasten op 1 september...

Door de coronapandemie worden we gedwongen om minder snel te leven. Minder stress betekent een grotere verkeersveiligheid. Dat is zeker op 1 september belangrijk.

In de lente werden onze gewoontes en tradities grondig door elkaar geschud. Werkende ouders werden deeltijdse leerkrachten, huizen werden thuiswerkkantoren en uitbundige feestelijkheden maakten plaats voor kleine diners in bubbels. Veel agenda’s zien er leger uit. Wie durft nog te voorspellen wat ons na de zomer te wachten staat? Covid-19 heeft ondertussen voldoende bewezen dat het een onvoorspelbaar en doortastend beestje is. Toch is er een dag die met stip in de agenda van elke ouder staat aangeduid: 1 september. De dag waarop onze kinderen terug naar school mogen.

Ik kijk uiteraard aandachtig naar het verkeer en de invloed van bepaalde factoren op ons rijgedrag en de verkeersveiligheid. 1 september is zeker zo'n moment. De dag waarop het ochtendritueel in veel huishoudens weer van de eerste naar de zesde versnelling schakelt en de wegen tijdens de spitsuren rood kleuren. We zullen met z’n allen weer gehaast zijn om onze kinderen aan de schoolpoort af te zetten om op tijd te kunnen beginnen te werken. 1 september staat in ons hoofd gelijk aan haast, emoties en stress. Dat is nefast voor de verkeersveiligheid.

1 september staat in ons hoofd gelijk aan haast, emoties en stress. Dat is nefast voor de verkeersveiligheid.

Uit een onderzoek dat we eind juli bij 1000 werknemers deden, geven 4 op de 10 werknemers met inwonende schoolgaande kinderen aan dat ze de eerste schooldag als stresserend ervaren. Bijna een kwart heeft op die dag al de angst gevoeld om niet op tijd op het werk te geraken. 47 procent geeft aan dat hij of zij minder aandachtig is achter het stuur en minder veilig rijdt in geval van haast. Daarnaast is te veel drukte op de weg ook een bekende stressfactor. Het wegennet in België is zeer geconcentreerd en we moeten voortdurend alert zijn voor andere wagens, fietsers, voetgangers, bussen, ...

'Omtanke'

Sinds de lockdown in maart is telewerken in veel bedrijven de norm geworden. Minder drukte op de weg betekent minder verkeersslachtoffers en dat is een goede zaak. Vias institute berekende dat er gedurende de eerste 6 weken van de lockdown 4.017 letselongevallen en 50 doden minder waren geteld dan het gemiddelde van 2017 tot 2019 voor dezelfde periode. Laat ons die lijn doortrekken. Als we iets positief uit de coronacrisis kunnen meenemen, is het wel dat we wat minder gehaast moeten zijn en bewuster door het leven kunnen gaan. In Zweden hebben ze daar een mooi woord voor: omtanke. Letterlijk vertaald ‘overweging’. Het is een levensvisie waarmee we bewuster naar het leven kijken en de zaken vanuit een ander perspectief zien.

Als we iets positief uit de coronacrisis kunnen meenemen, is het wel dat we wat minder gehaast moeten zijn en bewuster door het leven kunnen gaan.

We weten dat 1 september opnieuw een overvloed aan verkeer op de weg zal brengen, niet alleen wagens, maar ook voetgangers, fietsers, brommers, bussen, ... We weten dat onze emoties en haast die dag, gecombineerd met de toenemende drukte op de weg, de kans op ongevallen vergroot. Verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten er ons bewuster van zijn dat 1 september een risicovolle dag is waarop veel mensen hun emoties en stress meenemen in de wagen, en dus in het verkeer. Want 'ik moet snel aan de schoolpoort zijn als ik nog net op tijd wil zijn voor die belangrijke call om 9 uur'.

We kunnen als werkgevers geen wondermiddel uit onze mouw schudden om het ochtendritueel in het huishouden vlotter te laten verlopen. We kunnen op kritieke dagen helpen om de druk van de ketel te halen door onze medewerkers de ruimte te geven om die eerste schooldag minder gehaast te starten. Bijna de helft van de door iVox ondervraagde werknemers geeft aan dat er in zijn of haar bedrijf geen enkele maatregel genomen wordt naar aanleiding van de eerste schooldag. Voor 4 op de 10 Belgische werknemers met inwonende schoolgaande kinderen is de eerste schooldag een werkdag zoals alle andere, terwijl 1 op de 5 het stressniveau zelf aanpakt door een dag vrijaf te nemen en 1 op de 5 op een later tijdstip begint met werken. Flexibelere werkuren betekent minder nerveuze chauffeurs die allemaal samen de weg op moeten. Toegegeven, werknemers met een vast werkschema hebben die flexibiliteit niet, maar we kunnen hen wel wat meer ruimte geven als we de drukte rond de piekmomenten beter spreiden.

1 september moet in de eerste plaats een dag zijn waarop kinderen veilig aan hun eerste schooldag kunnen beginnen. Wij werkgevers kunnen en moeten hier een rustgevende rol spelen met het oog op de verkeersveiligheid. We moeten de eerste schooldag van de kinderen bewuster aanpakken, met wat meer omtanke, door die extra aanlooptijd te creëren. Dat is een win-win-win voor de gemoedsrust van je medewerkers, die van onze kinderen en voor de veiligheid in het verkeer.