Ook Europa kan digitale kampioenen kweken

In alle discussies naar aanleiding van de brief van de Franse president Emmanuel Macron en het Frans-Duits document over het industriebeleid, hebben de commentatoren één kritisch voorstel gemist, namelijk de oprichting van een Europese Innovatieraad.

Door Carlos Moedas, Europees Commissaris voor Wetenschapsbeleid, en Jim Snabe, voorzitter van Siemens en Maersk

De Europese Commissie heeft samengewerkt met toonaangevende innovators om dit idee tot stand te brengen. Het begon met een paradox: als Europa zo goed is in wetenschap - en dat is het - , waarom brengt het dan zo weinig innovatie voort? Waarom heeft Europa de afgelopen twintig jaar zo weinig digitale kampioenen voortgebracht, met alle mogelijkheden die internet biedt? Waar zijn de Europese Apple, Alibaba en Amazon? En zal Europa het beter doen in de volgende golf van innovaties die een brug slaan tussen de digitale en fysieke wereld?

Baanbrekende innovatie steunt op het nemen van risico's in plaats van optimalisatie

Wij denken dat het antwoord ligt in de combinatie van onze uitmuntende Europese wetenschap en bedrijven die met baanbrekende innovaties nieuwe markten creëren. Baanbrekende innovatie steunt op het nemen van risico's in plaats van optimalisatie; het betekent openstaan voor ideeën van onwaarschijnlijke plaatsen op het raakvlak van verschillende technologieën, sectoren en perspectieven. Baanbrekende innovatie is vaak afkomstig van startende ondernemingen, maar de sleutel tot succes is de samenwerking met grote ondernemingen, die schaal en marktbereik opleveren.

Hoe zal een Europese Innovatieraad hier verandering in brengen?

Te speculatief

In de eerste plaats zal de Europese Innovatieraad ‘high risk, high potential innovators’ op elk domein van innovatie ondersteunen. Met andere woorden: degenen die radicaal nieuwe oplossingen kunnen brengen, maar te speculatief zijn voor een particuliere investeerder. In een eerste testfase zijn ongeveer 240 dergelijke innovators gefinancierd. Sommigen zullen falen, maar anderen zijn er al in geslaagd om grote vervolginvesteringen aan te trekken - zoals Varjo, een Finse startup die VR-technologie voor de resolutie van het menselijk oog ontwikkelt.

De Europese Innovatieraad zal op zich geen Europese kampioenen maken van startende ondernemingen

Ten tweede zal het beste van de publieke en private sector gecombineerd worden. Overheidsgeld met particuliere knowhow om de projecten te selecteren en te beheren. Openbare onderzoekers met particuliere ondernemers. Overheidssubsidies in combinatie met investeringen in aandelenkapitaal. Een overheidsfinancier die zich in particulier kapitaal beweegt.

Ten derde zal de Europese Innovatieraad op pan-Europees niveau opereren, ten voordele van elke innovator in elk EU-land. De raad zal innovators over het hele continent verbinden en hen helpen om snel op te schalen. En handelen op Europees niveau brengt schaalvergroting met zich mee. Op 18 maart heeft de Commissie de volgende fase gelanceerd, met 2 miljard euro voor 2019 en 2020. En in het kader van de volgende EU-begroting wordt 10 miljard euro voorgesteld.