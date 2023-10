Ook andere sectoren hebben flexi-jobbers nodig...

Flexi-jobs werden in het leven geroepen om pieken en dalen en specifieke behoeften van de ondernemingen op te vangen. Dat is precies wat de textielsector vraagt, zegt Karla Basselier, de CEO van de sectororganisatie Fedustria.

Tijdens zijn State of the Union heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) aangekondigd dat flexi-jobs voortaan in meer sectoren kunnen, van de kinderopvang tot begrafenisondernemers. We onderschrijven het belang van die maatregel, maar het is bijzonder jammer dat de uitbreiding beperkt blijft tot die specifieke sectoren. Sectoren zoals de textiel-, hout- en meubelindustrie blijven in de kou staan. Ook die kampen, net als veel andere sectoren, met een tekort aan talent en arbeidskrachten. We komen letterlijk handen te kort.

De auteur

Karla Basselier is de CEO van Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. De kwestie

Flexi-jobs worden mogelijk in twaalf extra sectoren. De textielsector is daar niet bij. De conclusie

Gepensioneerden die de sector kennen, kunnen als flexi-jobber training on the job verzorgen in een sector die dringend nood heeft aan extra handen.

We begrijpen de vrees voor het vervangen van reguliere banen door flexi-jobs. Als werkgevers en ondernemers delen we die bekommernis. Niemand wil dat een voltijdse werknemer overstapt naar een viervijfdejob in het bedrijf om elders aan de slag te gaan als flexi-jobber.

Dat is ook niet de geest van de maatregel. Integendeel, hij werd in het leven geroepen om pieken en dalen en specifieke behoeften van de ondernemingen op te vangen. Dat is precies wat ook wij vragen. Een grote uitdaging voor onze sectoren, zeker voor textielbedrijven, is kennisborging - het behoud van kennis - en opleiding on the job.

De textielsector is grotendeels getransformeerd naar textieltechnologie, waar textiel en technologische toepassingen elkaar vinden. Dat is een groeimarkt voor België en onze expertise en vakkennis worden wereldwijd erkend en geprezen. Denk aan textiel voor de landbouw, voor bouwconstructies, voor windmolens, voor medische toepassingen, kunstgrassen of beschermkledij...

Gepensioneerde flexi-jobbers, die de textielsector en de job kennen, kunnen cruciale training on the job bieden.

De volgende jaren moeten jaarlijks 400 à 500 jobs ingevuld worden. De meeste nieuwe medewerkers - als we ze al kunnen vinden - hebben geen specifieke textielcompetenties. De oorzaak is een voortdurende desinvestering in specifiek textielonderwijs en het gebrek aan bijzondere textielopleidingen voor werkzoekenden. De meeste bedrijven zoeken dus niet langer naar geschoolde werknemers, maar naar gemotiveerde arbeidskrachten.

Gepensioneerde flexi-jobbers, die de sector en de job kennen, kunnen deze nieuwkomers door kennisoverdracht de noodzakelijke training on the job bieden. Die vorm van opleiding is cruciaal in onze maakindustrie. Werknemers die met pensioen zijn, maar nog enkele dagen willen meedraaien als flexi-jobber, kunnen op die manier een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren.