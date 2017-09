Ook dinosaurussen kunnen zich heruitvinden

Toys ‘R’ Us heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. De legendarische Amerikaanse speelgoedketen was een dinosaurus en iedereen weet toch dat die uitgestorven zijn? Maar niet alle grote en ‘oude’ bedrijven zijn met uitsterven bedreigd. Ik heb het tegenovergestelde zien gebeuren, en het was echt magisch.

Door Rik Vera, CEO en partner bij het consultancybedrijf Nexxworks

Geregeld ben ik gastdocent voor London Business School en soms mag ik daarom naar het mooie Zwitserland reizen om er in het gezellige stadje Vevey inspiratie te brengen bij een internationaal zogenaamd FMCG-bedrijf (fast moving consumer goods). Zalig, want ik mag er vier uur lang echt een keertje lekker diep duiken in alle inzichten, ideeën, quotes en slides die we in al onze Nexxworks-jaren hebben gemaakt. Geen shortcuts. Geen onvolledige redeneringen of nadruk op entertainment. Nee, gewoon tot op het bot gaan.

Ik zag vonken. Niet van jongere mensen, niet van start-ups, niet van techbedrijven, maar van senior managers die al te makkelijk omschreven worden als dinosaurussen.

Normaal is het daarna hollen geblazen. Deze keer echter besloot ik het rustiger aan te doen om te kijken wat na mijn aangeboden inspiratie gebeurde. Een goeie keuze, want ik stuiter nog na.

Als we de groep deelnemers in Vevey bekijken en zorgvuldig screenen via LinkedIn, zouden we hen evenveel start-up-DNA toedichten als we intelligentie vereenzelvigen met pakweg struisvogels. Confronteer die mensen met digitale disruptie en ze doen waar die vogels om bekend staan: hun kop in het zand steken. Althans, dat zou je denken.

Hoe fout kan perceptie zijn. Deze groep werd gevraagd in kleine teams na te denken over nieuwe innovatieve businessmodellen. Er werd hen gevraagd om niet gewoon bestaande strategieën te digitaliseren. Nee, ze werden uitgedaagd om alle nieuwe inzichten mee te nemen en een strategisch model te ontwikkelen voor de digitale samenleving, die nu met een ongelooflijke snelheid de wereld een andere vorm aan het geven is.

Mijn verwachtingen waren laag. Ik reis vaak naar plaatsen waar een tropische hitte heerst van die aanwezige innovatie. Waar jonge ambitieuze start-ups klaar staan om de wereld te veroveren. Waar ik de ene hippe presentatie na de andere zie die bol staat van de ‘wereldschokkende’ en ‘disruptieve’ ideeën. Ik word inderdaad niet elke keer van mijn sokken geblazen. Je voelt, proeft en ziet zo vaak dat ‘er nog werk aan is’. En vaak is dat niet zozeer omdat ik de nieuwe ideeën bekijk met de bril van bestaande paradigma’s en bijbehorende KPI’s (key performance indicators), maar omdat ik de originaliteit mis.

Pingpongtafels

Ik zie veel patronen ontstaan in het landschap van de start-ups. Voorspelbaarheid. En dat niet alleen in de dresscode en de obligate aankleding van hun territorium. Ik heb voldoende pingpongtafels gezien om de hele Chinese bevolking te bevoorraden en genoeg paletten om Burning Man, het jaarlijkse megafestival in de Black Rock Desert in Nevada, gedurende tien jaar te voorzien van brandhout. Ik heb het over de businessmodellen. Nieuwe domeinen, zelfde copy-pasteoplossing.

En dan ineens. In Vevey. Bij dat ‘traditionele’ FMCG-bedrijf. In Zwitserland. Met mensen die tientallen jaren corporate life meezeulen. Waarvan je zou verwachten dat ze vaster zitten in processen en procedures dan een eeuwenoude eik in de bosgrond.

Ik zag drie presentaties die me helemaal omvergeblazen hebben. Alsof deze mensen een vulkaan zijn waarop jarenlang een dikke prop zat die nu ineens weg is, zodat ze ongebreideld laaiend hete lava kunnen uitspuwen met ongeziene passie en enthousiasme. Met een gedrevenheid waar veel twintigers best wat kunnen van leren. Wat een lef. Wat een originaliteit. Vuurwerk. Maar dan wel vuurwerk van vakmensen. Precies die combinatie bezorgde me de kick die ik nu probeer te delen.

Ooit begonnen wij Nexxworks precies omdat we vreesden dat oudere Europese bedrijven zouden ten onder gaan in de digitale tsunami en die vrees bestaat nog steeds. In Vevey zag ik echter hoop. Ik zag vonken. Niet van jongere mensen, niet van start-ups, niet van techbedrijven. Maar van senior managers die al te makkelijk omschreven worden als dinosaurussen. Zo omschrijven ze zichzelf overigens vaak. Want toen ik hen complimenteerde en nog wat goede raad gaf, zag ik een mix van twijfel op hun gelaat, maar ook een sterke verbetenheid: de ideeën die ze tot hun eigen verbazing bedachten, mogen geen ideeën blijven.

Ideeën omzetten

Dat is nochtans wat zij vrezen, en ik met hen. Dat het Grote Boze Monster Zonder Naam dat door de gangen van grote ondernemingen waart, zal verhinderen dat hét gaat gebeuren. Het bijna-mirakel: dat zij zelf, als senior managers, erin slagen niet alleen zichzelf te verbazen met geweldige ideeën, maar dat ze bovendien ook de moed, de kracht en het doorzettingsvermogen hebben die ideeën om te zetten tot experimenten om ze dan op te schalen en zo hun bedrijf te laten vervellen van de oude wereld naar de nieuwe.

Zet morgen een jong fris idee voor diezelfde mensen en ze bekijken het vanuit hun dagelijkse context. Laat ze zélf een sprankelende innovatie bedenken en ze denken meteen in nieuwe patronen en meetinstrumenten

Dat heb ik geleerd: zet morgen een jong fris idee voor diezelfde mensen en ze bekijken het vanuit hun dagelijkse context, hun gekende paradigma’s en vegen het per definitie van tafel of kneden het tot het passend is en dus niet langer innovatief. Laat ze zélf een sprankelende innovatie bedenken en ze denken meteen in nieuwe patronen en meetinstrumenten. Het enige wat we hoeven te doen is hen zover te krijgen dat ze ineens zelf creatief durven te zijn. Want ze kunnen het.