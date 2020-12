Ook in China houdt big government niet meer van big tech...

De macht van Alibaba, Ant Financial en Tencent lijkt ten einde. In China moet de overheid steeds de ultieme controle behouden. Maar zo gemakkelijk is dat niet.

Begin november hield de Chinese overheid de beursintroductie (IPO) van Ant Financial, de financiële arm van Alibaba, abrupt tegen. Het had de grootste IPO ter wereld moeten worden, en een nieuwe mijlpaal voor Alibaba’s oprichter Jack Ma. Terwijl iedereen verwachtte dat China het evenement zou aanhalen om te tonen dat het land er na Covid-19 economisch weer bovenop was, gebeurde het tegenovergestelde. Peking maakte de techgiganten duidelijk dat de Communistische Partij nog altijd de lakens uitdeelt.

Het is geen toeval dat de vaak uitgesproken Jack Ma een van de eerste slachtoffers is. Enkele dagen voor de IPO van Ant Financial vergeleek hij de traditionele banken met pandjeshuizen, en de autoriteiten die instaan voor de financiële regelgeving met een club van oude mensen. Big government bepaalt meer en meer wat big tech mag en vooral niet mag.

China telt meer dan 850 miljoen internetgebruikers, meer dan Europa en de Verenigde Staten samen. De Chinese maatschappij is ook de meeste digitale ter wereld. Niet te verwonderen dat de steile opgang van het Chinese internet big-techbedrijven voortgebracht heeft. Baidu (het Chinese Google), Alibaba (het Chinese Amazon) en Tencent (ruwweg het Chinese Facebook en WhatsApp) zijn de bekendste.

De Chinese overheid is lang erg tolerant geweest voor de internetbedrijven en hun monopolies. Die laatste zijn gemakkelijk te controleren, en giganten zijn internationaal competitiever. De internetspelers waren lang ook het uithangbord van de Chinese overheid en iconen van Chinese technologische vooruitgang.

De bedrijven hebben enorm geprofiteerd van het Chinese laissez-faire-internetbeleid. Alibaba heeft veel invloed op het dagelijkse leven van de Chinese internetgebruiker, veel meer dan bijvoorbeeld Amazon. Een handvol Chinese techbedrijven domineert internet, e-commerce en de fintechsector. Daarnaast spelen ze een grote rol in sectoren als de filmindustrie en het toerisme.

Aan hun macht lijkt een einde te komen. Zoals met bijna alles in China moet de ultieme controle in handen van de overheid blijven. En daar wringt het schoentje. Alibaba, Ant Financial en Tencent hebben samen een marktwaarde van bijna 2 biljoen dollar. Het zijn de meest waardevolle Chinese bedrijven, veel meer dan bijvoorbeeld de Bank of China, een staatsbank.

Mediakanalen

De internetgiganten vergroten ook steeds meer hun controle op mediakanalen zoals sociale media, livestreaming, korte video's, en zelfs nieuws. Meer dan de helft van de bijna 31 uren per week die de gemiddelde Chinese internetgebruiker online spendeert, wordt besteed op mediakanalen. De overheid heeft dus veel meer moeite om te controleren welke informatie op het internet verspreid wordt.

Ook in de fintechsector zijn er spanningen. De internetgiganten zijn daar aan veel minder regels onderworpen dan banken. Daarnaast hebben Alipay en WeChat Pay van Tencent respectievelijk 700 en 800 miljoen gebruikers die bijna dagelijks digitaal betalen. Dat genereert een enorme hoeveelheid data die in handen blijft van de internetbedrijven, en niet van de overheid. Wie weet wat die daarmee doen.

Vanuit het perspectief van de Chinese overheid brengt dat risico's met zich mee, in die mate zelfs dat Alipay en WeChat Pay beschouwd worden als ‘too big to fail’. Het laatste wat China wil, is dat een privébedrijf de oorzaak is van een financiële crisis en de bijhorende instabiliteit. Een van de bekendste voorbeelden is het faillissement van de onlineleningverstrekker Ezubo in 2016, toen investeerders 7,5 miljard dollar kwijtspeelden.

Databescherming

Vreemd genoeg waren er in China lang geen duidelijke regels voor databescherming. Het gevolg was dat de internetreuzen de persoonlijke gegevens van de miljoenen Chinese internetgebruikers zo goed als vrij konden gebruiken. Niet alleen wekte dat meer en meer kritiek bij de Chinese burger, de combinatie van big data en AI maakte ook dat big tech controle kon uitoefenen en internetgebruikers in een bepaalde richting duwen, soms meer dan de Chinese overheid dat kon.

Het is dus geen toeval dat de Chinese overheid zich na jaren van non-interventie roert. Niet alleen werd Alipay's IPO een halt toegeroepen, Peking bereidt ook nieuwe antimonopoliewetgeving voor waarbij boetes tot 10 procent van de omzet kunnen opgelegd worden. Voor Alibaba betekent dat potentiële aderlatingen van miljarden dollars.

Net zoals de VS en Europa nieuwe wetgeving voorbereiden om de westerse techgiganten meer onder controle te krijgen, lijkt ook Peking de macht van de Chinese internetbedrijven meer en meer aan banden te leggen.

