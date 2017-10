Ook in uw bedrijf kunt u talent rapen

De schaarste op de arbeidsmarkt noopt bedrijven tot steeds meer inventiviteit om de beste werkkrachten te kunnen aantrekken. Meer aandacht voor het niet of onderbenut talent op de eigen werkvloer kan echter ook helpen.

‘Op de knieën voor de m/v met talent’, kopte De Tijd afgelopen weekend. Door de schaarste op de arbeidsmarkt worden bedrijven steeds creatiever in de strijd om de beste werkkrachten. Experts signaleren een kentering. De spanning op de arbeidsmarkt wordt structureel, door de vergrijzing en het vertrek van steeds meer mensen. ‘Vergeet de term knelpuntberoep, we worden een knelpunteconomie’, zei VDAB-topman Fons Leroy.

Toch is er meer nodig dan een uitgebreide set rekruteringsinspanningen. We moeten ook inzetten op de mensen die aan het werk zijn. Om te vermijden dat ze versneld uitstromen en onbedoeld de druk nog vergroten. En omdat er nog een onaangeboord potentieel van talent zit in elk bedrijf. Zoek het dus niet te ver, u hebt het talent mogelijk al in huis.

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan’, zou het leidmotief moeten zijn van het personeel en het organisatiebeleid in ondernemingen.

Investeren en inzetten op de mensen die aan het werk zijn, houdt onder meer in dat de leerkansen en de motivatie die men kan ontwikkelen via de organisatie van het werk onder de loep worden genomen. Wat kunnen we doen opdat mensen met volle goesting tot hun pensioen aan de slag blijven?

Steeds meer mensen geven het signaal dat ze het niet zien zitten om in hun huidige baan door te werken tot aan hun pensioen. Uit een bevraging van de Vlaamse sociale partners (Stichting Innovatie & Arbeid, 2016) blijkt dat het aantal 40-plussers dat het haalbaar vindt om door te werken tot aan het pensioen, is gedaald van 70,7 procent in 2007 naar 59,6 procent in 2016. Een steeds grotere groep heeft naar eigen zeggen behoefte aan aangepast werk (36,6 procent van de 40-plussers in 2016).

Beeldt u zich even in. U leidt een bedrijf en 40 procent van de werknemers vraagt aangepast werk. Gaat u voor hen allemaal een uitzondering maken? Niet wenselijk en niet haalbaar. Ik denk niet dat we iedereen een hoog loon kunnen betalen. Maar wel dat elk bedrijf elke werknemer zinvol werk kan geven en een loopbaan aangepast aan talenten en behoeften.

Stem

Op het innovatieplatform van Flanders Synergy staan voorbeelden uit onder meer dienstenchequebedrijven, voedingsbedrijven, machinebouwers, scholen, thuiszorgorganisaties, woon- en zorgcentra en callcentra die tonen dat het kan. Als de zin en de bereidheid om de werkorganisatie te herbekijken aanwezig zijn, is er veel mogelijk. Men ontdekt vaak opportuniteiten die men voorheen niet voor mogelijk hield.

De initiatieven gaan meestal verder dan het zogenaamde ‘job crafting’, waarbij werknemers zelf kleine wijzigingen aan hun job kunnen aanbrengen waardoor ze meer energie krijgen van hun werk. Het gaat om bedrijven die investeren in een wervende visie, met een duidelijk zicht op hun kernprocessen, die kiezen om zich minder hiërarchisch te organiseren en die groepen mensen autonomie en verantwoordelijkheid geven.

Heel wat organisaties die investeren in zinvol werk leggen bovendien mooie bedrijfsresultaten voor.

In die context vinden mensen opnieuw betekenis: hun bijdrage tot het geheel is duidelijk, ze krijgen een stem in hoe het werk georganiseerd wordt en er wordt rekening gehouden met hun voorkeuren en talenten. Of zoals een werknemer getuigt: ‘Het geeft voldoening, want we hebben bijgedragen tot het eindresultaat. Dat maakt dat we hier met volle goesting werken.’

Heel wat organisaties die investeren in zinvol werk leggen bovendien mooie bedrijfsresultaten voor. Zo stelde professor Bart Van Looy (KU Leuven, 2015) een productiviteitsstijging vast tussen 5 en 20 procent bij industriële bedrijven die zich anders gingen organiseren.

Kans

Een tweede reden om de aandacht te richten op de mensen die aan het werk zijn, is dat in elk bedrijf talent huist dat niet of onderbenut wordt. Want hoewel de opleidingsinspanningen in de Belgische bedrijven de afgelopen jaren sterk gestegen zijn, krijgt nog steeds een grote groep werknemers nooit de kans om iets bij te leren. Volgens de stichting Eurofound (2015) leert 23 procent van de werknemers nooit iets nieuws bij tijdens de job.

Op basis van de praktijkervaring en de vele getuigenissen is in bedrijven vaak een groot onaangeboord potentieel aanwezig. In het bijzonder bij mensen die jaar in jaar uit hetzelfde werk doen. Ze kunnen zich moeilijk inbeelden andere, nieuwe taken op te nemen. Ze missen het vertrouwen dat ze dat kunnen. Maar kijk, goed begeleid en gecoacht lukt het hen wel. En vinden ze opnieuw een grote fierheid. ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan’, schreef de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren. Laat dat nu eens het leidmotief zijn van het personeel en het organisatiebeleid in ondernemingen. Ook dat kan helpen om de schaarste op de arbeidsmarkt creatief in te vullen.