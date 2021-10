Ook langetermijnvisie nodig voor beroep van leerkracht...

Het lerarentekort zagen schooldirecties al vele jaren geleden aankomen. Wie aandacht vroeg voor dit probleem was tot voor kort een roepende in de woestijn.

Tien jaar geleden konden we voor een korte interimopdracht nog selecteren tussen meerdere kandidaten, nu lukt het vele scholen zelfs niet meer om iemand te vinden voor een opdracht van een volledig schooljaar.

Wanneer hele lichtingen studenten zullen uitstromen met onvoldoende basis om uitdagende studies aan te vatten en daarna hooggekwalificeerde jobs in te vullen, zal de rekening die we gepresenteerd krijgen veel hoger zijn.

Ik maak mij grote zorgen over hoe het bijvoorbeeld met het wiskundeonderwijs verder moet. Als we voor een 3de graad van zelfs sterke wiskunderichtingen geen master wiskunde meer kunnen inzetten, belanden we in een vicieuze cirkel. Hoe hard iemand met een ander diploma ook zijn best doet, het is niet evident om te zorgen voor een exacte theoretische opbouw en om alle finesses van het vak mee te geven aan net die leerlingen die de volgende generatie wiskundigen zouden kunnen zijn.

Ik zou als wiskundige misschien ook wel Nederlands of geschiedenis kunnen geven, maar ik zou helemaal niet dezelfde kwaliteit kunnen afleveren als een master Nederlands of een master geschiedenis. En dat zou nefast zijn voor de leerlingen.

De essentie De auteur

Chris Bouton was leerkracht wiskunde en tot eind augustus 2021 directeur van het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis (Brugge).

De kwestie

Schooldirecties zagen het tekort aan leerkrachten al jaren geleden aankomen. Ze waren toen roependen in de woestijn.

Het voorstel

Los het tekort snel op, maar ontwikkel ook een langetermijnvisie voor het beroep van leerkracht.

Het is niet eenvoudig om de studie wiskunde aantrekkelijker te maken, temeer omdat er ook geen maatschappelijke stimulans is. Vertellen dat je niet goed bent in wiskunde klinkt populairder dan beweren dat je een krak bent.

Bedrijven

Ann Dooms (hoogleraar wiskunde VUB) hield onlangs in De Afspraak een opvallend pleidooi: bedrijven zouden moeten verkondigen hoe groot hun nood is aan medewerkers met een wiskundige opleiding. Onze maatschappij wordt gedreven door big data en om deze data op de juiste manier te benaderen en te gebruiken zijn er echte wiskundigen nodig. De bedrijven kunnen een grote rol spelen in de perceptie, en als zij meer studenten aanzetten om te kiezen voor een wiskundige opleiding zullen wellicht ook meer wiskundigen kiezen voor een onderwijsloopbaan.

Het is echter hoog tijd dat de overheid actie onderneemt. Ze moet dat doen op twee sporen: er moet nù een (tijdelijke) oplossing komen voor de problemen die zich vandaag stellen, en er moet een langetermijnvisie rond het lerarenberoep worden ontwikkeld zodat er op termijn weer voldoende sterke onderwijsmensen kunnen aangetrokken worden en de kwaliteit van ons onderwijs kan verzekerd worden.

Zorg er voor dat excellente leerkrachten in de klas kunnen excelleren, en zich niet moeten verliezen in andere taken.

Enkele suggesties: zorg dat startende leerkrachten steeds een voltijdse job aangeboden krijgen. Sommigen starten noodgedwongen deeltijds en werken zich toch te pletter, anderen starten met een interimopdracht van enkele weken en vallen daarna weer zonder job. Maak dat zij-instromers onmiddellijk deeltijds kunnen starten en voltijds betaald worden indien ze dat combineren met een lerarenopleiding en zorg dat zij hun volledige anciënniteit kunnen meenemen.

Zorg er verder voor dat startende leerkrachten goed worden begeleid door een persoonlijke mentor met een ruime ervaring in het betrokken vakgebied. Elke school heeft nu wel een mentor, maar het aantal uren dat hiervoor is voorzien, is veel te beperkt voor één-op-één relaties.

Schoolopdracht

Maak ook eindelijk werk van de schoolopdracht voor leerkrachten, zodat elke leerkracht flexibel en conform zijn sterktes kan worden ingezet. Geef directies op die manier de instrumenten in handen om hun school beter te organiseren. We spreken al bijna 20 jaar over zo’n schoolopdracht, maar we staan op nog altijd nergens.

Koester haalbare verwachtingen jegens leerkrachten: de spreidstand van enerzijds leerlingen te laten excelleren en anderzijds continu te remediëren om iedereen mee te krijgen in de gekozen richting, is vaak niet vol te houden. Zorg er ook voor dat excellente leerkrachten in de klas kunnen excelleren, en zich niet moeten verliezen in andere taken.

Zorg tenslotte voor stimulansen voor de scholen (en schoolbesturen) om efficiënter samen te werken en het aanbod van studierichtingen te rationaliseren en te optimaliseren, zodat de beschikbare middelen en leerkrachtenuren beter kunnen ingezet worden.

Ik zou aan elk van deze items ‘koste wat het kost’ kunnen toevoegen. Die keuzes moéten immers gemaakt worden om op lange termijn de vruchten te plukken. Niets doen maakt het probleem alleen groter, en wanneer hele lichtingen studenten zullen uitstromen met onvoldoende basis om uitdagende studies aan te vatten en daarna hooggekwalificeerde jobs in te vullen, zal de rekening die we gepresenteerd krijgen veel hoger zijn. Of willen we ook dat soort jobs naar het buitenland zien gaan?