Ook mentaal moet bevolking overkant pandemie bereiken...

Het grootste psychosociale experiment ter wereld is een jaar bezig en de schrik voor ziekmakende stress, burn-out en absenteïsme zit er almaar meer in. Hoe krijgen we zoveel mogelijk Belgen mentaal gezond naar de overkant van de pandemie?

De bevolking wordt wel geconfronteerd met drie grote uitdagingen: een dalend vertrouwen in de maatregelen, de infodemie en tijdelijke werkloosheid. Waar in de eerste lockdown nog vertrouwen was in de maatregelen en de creativiteit, vindt men het nu almaar moeilijker om binnen de beperkingen manieren te vinden om zich goed te voelen. En dus kleurt men steeds meer buiten de lijnen.

Pauzeknop

Ten tweede moeten we focussen op de werkvloer om burn-out en uitval zo veel mogelijk in te perken. Werk is een cruciale en meteen inzetbare hefboom om het geestelijk welzijn te bevorderen: probeer dus ook tijdens de crisis een zo groot mogelijk deel van de bevolking aan de slag te houden. Uit de financiële crisis van 2007-2008 hebben we geleerd dat landen die zwaar investeren om iedereen die uitvalt weer naar de werkvloer te leiden, minder zwaar lijden onder de economische gevolgen van zo’n crisis. Hetzelfde scenario verwachten we voor deze pandemie. Overheden doen er dus goed aan te investeren in langdurig zieken, in het vermijden van uitval op het werk, in werklozen aan te moedigen en in focussen op de arbeidsmarkt.